Отношения на расстоянии: Москва и Киев игнорируют НАТО

В этом году саммит министров обороны стран Североатлантического альянса и партнеров НАТО, на котором обсуждались меры противодействия «российской агрессии» и ситуация на Украине, проходил в отсутствие представителей Москвы и Киева.

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Министр обороны Украины Степан Полторак проигнорировал брюссельский саммит из-за заявлений Венгрии о намерении блокировать проведение Комиссии НАТО-Украина (КНУ). Причина протеста со стороны Будапешта — принятый депутатами Верховной рады закон об образовании, вводящий ограничения на преподавание в школах на языках нацменьшинств.

В ходе брифингов «на полях» брюссельского саммита украинские журналисты настойчиво задавали вопросы о том, какие меры могут предпринять в НАТО, чтобы Венгрия перестала препятствовать диалогу между Брюсселем и Киевом.

Ответ украинцы получили весьма размытый. Прежде всего, в НАТО поспешили «успокоить» журналистов, напомнив, что контакты между Брюсселем и Киевом продолжаются.

«Мы только что, в декабре, провели заседание КНУ с участием [Главы СНБО Украины Александра] Турчинова, и мы обсуждали ситуацию на востоке страны. Да, сейчас есть проблема с законом об образовании. Тем не менее, Украина выполнила целый ряд рекомендаций Венецианской комиссии — мы это приветствуем», — отметили в НАТО.

При этом в альянсе не испытывают особую панику по поводу решения украинского министра не приезжать на саммит — по словам одного из источников в НАТО, «это не помогает, но и не мешает» развитию диалога с Киевом.

«Для НАТО крайне важно продолжать демонстрировать нашу солидарность с Украиной, эта страна — наш ключевой партнер», — уверяют в альянсе, оговариваясь, однако, что закон об образовании вызывает обеспокоенность НАТО и будет обсуждаться.

Это обсуждение состоится в ближайшее время — поскольку Полторак не приехал на встречу министров в Брюсселе, генсек НАТО Йенс Столтенберг обговорит вопрос дискриминирующего украинского закона лично с президентом страны Петром Порошенко. Произойдет это на конференции по безопасности, которая проходит в Мюнхене с 16 по 18 февраля — встречу анонсировал сам генеральный секретарь альянса во время пресс-конференции 14 февраля.

«Украина — партнер НАТО, с которым мы продолжаем работать. Я встречусь с Порошенко позднее на этой неделе в Мюнхене, где мы постараемся договориться по поводу украинского закона», — сообщил Столтенберг журналистам.

Представители альянса также рассказали об успехах Украины в деле проведения реформ. Президент страны Петр Порошенко поставил весьма амбициозные планы по выведению страны на уровень стандартов НАТО уже к 2020 году. В НАТО не стали оценивать реалистичность этих намерений, отметив лишь, что сейчас наблюдается «определенный прогресс».

«Это долгосрочный процесс, трудно предсказывать темпы проведения реформ, особенно с учетом нынешней войны на востоке Украины», — констатировал официальный представитель альянса.

В то же время в НАТО особо отметили достижения Украины по части реформирования в сфере обороны и безопасности, уточнив, что ждут таких же продвижений и на других фронтах.

Генсек организации в очередной раз указал, что перспективы столь желанного для Киева членства в НАТО будут напрямую зависеть от прогресса руководства страны на пути проведения реформ. «Я позитивно оцениваю, что Украина четко заявила, что сейчас сосредоточена на реформах. Затем, конечно, вопрос о членстве будет оцениваться на основе прогресса, который Украина делает в процессе реформ», — подчеркнул Столтенберг, выступая перед журналистами.

В НАТО рассказали и о собственном вкладе в стабилизацию ситуации на Украине. «Мы проводим встречи с Украиной (первая прошла в Уэльсе), на которых обсуждаем ситуацию на востоке и проведение реформ. Плюс практическая поддержка — мы помогаем Украине с 2014 года. НАТО активизирует свое присутствие в Киеве — есть специалисты-предметники, советники, которые работают с институтами и украинскими должностными лицами», — пояснил источник «Газеты.Ru» в НАТО.

Россия осталась без представителя

На февральском саммите министров обороны НАТО отсутствовал и российский представитель — еще в январе постпред РФ в альянсе Александр Грушко покинул этот пост и вернулся в Москву, где вступил в должность замминистра иностранных дел. На место Грушко до сих пор никого не назначили.

Столтенберг заверил, что это нормальная ситуация.

«Это нормально, когда страны меняют своих представителей, и ранее мы уже видели, что, прежде чем прибудет новый представитель, может пройти некоторое время», — объяснил генсек НАТО.

Он не стал утверждать, что поднимет вопрос о постпреде РФ в НАТО во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. С российским министром Столтенберг встретится в ходе той же мюнхенской конференции 16-18 февраля.

«Мы обсудим много разных вопросов, но, прежде всего, поговорим о Совете Россия-НАТО, который должен стать главной платформой для диалога. Диалог чрезвычайно важен, особенно когда отношения непростые, — подчеркнул генсек. — Мы готовы провести заседания: Грушко отбыл из Брюсселя, но когда Россия будет готова, мы проведем».

У альянса двоякая позиция касательно отношений с Россией — по словам представителей организации, политика НАТО в отношении Москвы подразумевает, с одной стороны сдерживание «российской агрессии», а с другой — поддержание диалога и нормализацию отношений.

При этом усилия блока по «сдерживанию агрессии» более заметны — взять хотя бы тот факт, что после 2014 года в странах Балтии и Польше были развернуты межнациональные боевые группы НАТО. В Восточной Европе также заметно участились военные учения альянса. Представители альянса неоднократно подчеркивали, что все это служит «исключительно оборонительным» целям.

Наращивание военного присутствия НАТО вблизи западных границ РФ вызывает закономерное недовольство российской стороны — летом 2017 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что помимо «политического, информационного и экономического давления» страны военно-политического блока начали использовать военную силу ради достижения геополитических целей.

Напомним, отношения России и НАТО резко ухудшились после референдума в Крыму весной 2014 года, после которого полуостров вошел в состав России, — тогда страны блока заявили о прекращении гражданского и военного сотрудничества с Москвой. Из-за этого работа Совета Россия—НАТО (СРН) оказалась заморожена на два года, однако в 2016 году заседания СРН возобновились.

Между тем в НАТО заявляют, что позиция альянса по поводу «незаконной аннексии» Крымского полуострова не изменится, и избегают конкретики, говоря о перспективах нормализации отношений с РФ.

«Я не знаю, каковы шансы, но я не особо оптимистична в этом вопросе», — сказала журналистам официальный представитель НАТО, добавив при этом, что ее «совсем не беспокоит какая-то возможность военного конфликта с Россией».

И все же НАТО продолжает предпринимать «предупредительные меры» — на брюссельском саммите министры оборон, в частности, договорились о создании нового командования по логистике в Европе. Как отметил Йенс Столтенберг, это необходимо, чтобы быть уверенными, что «в случае угрозы все 29 стран-союзников по НАТО способны действовать как одна — быстро и эффективно».