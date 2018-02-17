«Порошенко хочет, чтобы на карте мира не было слова «Россия»

Какие-либо взаимодействие и переговоры между Россией и Украиной будут возможны лишь после восстановления территориальной целостности Украины, «включая Крым». Такое условие украинский президент Петр Порошенко поставил, выступая в субботу, 17 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Российско-украинские переговоры по «разным другим вопросам» начнутся «на следующий день после того, как россияне заберут своих солдат с моей земли, с украинской территории», заявил Порошенко. Также глава Украины добавил, что «никакого внутреннего конфликта» в его стране не происходит, передает ФАН.

При этом в ходе своего выступления украинский глава признал, что на Украине происходит внутриполитическая борьба между разными силами и «нет единства». Кроме того,

Порошенко призвал запретить флаг России по всему миру. По словам президента Украины, в нынешней политике Москвы «нет места честной игре», и именно поэтому российский флаг не развевается на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Также он обвинил Россию в развязывании мировой войны. «Гибридная война, начатая Россией, превращается в мировую гибридную войну», — сказал Порошенко. По его словам, методы гибридной войны, «испытанные российским руководством в Украине», используются и в других регионах мира. Украинский президент также обвинил Россию в распространении вируса Petya.

В ответ на слова Порошенко по поводу российского флага первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам

Владимир Джабаров заявил, что президенту Украины хочется, чтобы «на карте мира вообще не было слова «Россия».

«Но, к счастью для нас и к большому сожалению для Порошенко, это желание никогда не сбудется. Поэтому, честно говоря, стыдно это все слушать. Ну давайте тогда вешать бандеровские флаги по всему миру, которые сейчас так радуют руководство Украины», — заявил Джабаров.

Кроме обструкции и беспочвенной критики в адрес Росиси на полях конференции в Мюнхене Порошенко встретился с рядом лидеров стран Евросоюза и НАТО, сообщила пресс-служба президента Украины. В ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Петр Порошенко заявил, что Киев последовательно продолжает курс евроатлантической интеграции, а также проводит «реформы сектора безопасности и обороны», стремясь соответствовать стандартам НАТО.

Порошенко, беседуя с генсеком Альянса, заявил также, что Украина «заинтересована в привлечении большей практической и экспертной помощи НАТО», чтобы достичь «дальнейшего прогресса» в отношениях с Североатлантическим альянсом.

Также Петр Порошенко встретился с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, обсудив перспективы выделения ЕС Киеву уже четвертой по счету программы макрофинансовой помощи. Кроме того, Порошенко провел встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, обсудив перспективы развертывания в Донбассе миротворческих сил ООН.

Несмотря на заявления об отсутствии внутреннего конфликта на Украине, Порошенко также обсудил вопрос введения в Донбасс миротворцев Организации с ее генсеком Антониу Гутерришем.

Наконец, состоялась встреча Порошенко и министра обороны США Джеймса Мэттиса при участии спецпредставителя Вашингтона в Киеве Курта Волкера. Глава Пентагона и украинский президент обсудили вооруженный конфликт в Донбассе и миротворцев ООН. Кроме того, как сообщает пресс-служба Порошенко, введение миротворческого контингента «должно соответствовать целям минского процесса».

Генерал Джим Мэттис отметил «значительный прогресс, осуществленный Украиной в реформировании сферы безопасности и обороны».

При этом заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер объяснила в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, почему Украина не может вступить в альянс. Гетемюллер отметила, что на данный момент членами НАТО стремятся стать Босния и Герцеговина, Македония, Грузия и Украина, сообщает RT.

«Все эти четыре страны имеют интерес касательно НАТО, но Украина — единственная страна, не заявившая как о части национальной политики, что она стремится к получению плана действий относительно членства, а именно это и есть путь к членству в НАТО», — заявила Гетемюллер.

Стоит отметить, что несмотря на постоянные инсинуации со стороны украинских властей относительно «российской агрессии», никаких доказательств приведено так и не было. Еще в мае 2017 года замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что Киев не в состоянии в судебном порядке доказать присутствие армии России на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.