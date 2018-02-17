Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не намерен как-либо реагировать на доклад США о «вмешательстве» России в выборы в этой стране, пока не увидит фактов, сообщает «Интерфакс».

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«Знаете, у меня реакции нет никакой, потому что публиковать можно что угодно. Мы видим, как множатся обвинения, утверждения, заявления», — заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Лавров отметил, что ознакомился с заявлением помощника руководителя министерства внутренней безопасности США, которое опровергло заявление о том, что какая-либо страна оказала влияние на результаты выборов. Он напомнил, что подобное заявление сделал вице-президент США Майк Пенс.

«Поэтому, пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней», — добавил Лавров.

Ранее офис спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о расследовании о российском «вмешательстве» в выборы выдвинул обвинения против 13 россиян и трех российских компаний. Как отмечается в документе, российские организации предпринимали попытки вмешательства с 2014 года, включая выборы в США в 2016 году.

«К 2014 году или около мая 2014 года стратегия организации включала в себя вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году с целью «распространить недоверие к кандидатам и политической системе в целом», — говорится в обвинительном заключении. По сообщению офиса спецпрокурора, правительство обвиняет всех этих лиц в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов.

Пять россиян обвиняются в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, трое — в банковском мошенничестве. Также в документе утверждается, что ответчики зарегистрировали и контролировали сотни адресов электронной почты у американских провайдеров, использовали их для контактов со СМИ, чтобы вести подрывную деятельность.

При этом замгенпрокурора США Род Розенстайн заявил, что в обвинительном заключении против 13 граждан России нет утверждений о том, что их вмешательство оказало влияние на результаты выборов в 2016 году.

Президент США Дональд Трамп попытался воспользоваться докладом, чтобы «отмыться» от обвинений в сговоре с Россией. «Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году — задолго до того, как я объявил о том, что буду баллотироваться в президенты. На результатах выборов это не отразилось. Кампания Трампа не сделала ничего неверного — нет никакого тайного сговора!», — объявил американский президент в своем твиттере.

В России же отношение к докладу Мюллера остается сугубо отрицательным. Спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД России Андрей Крутских заявил, что вместо сотрудничества по кибербезопасности Вашингтон продолжает предъявлять бездоказательные обвинения российским гражданам и организациям.

«Американцам уже даны были неоднократно по разным линиям, в рамках Соглашения о сотрудничестве в области мер доверия в сфере использования информационно-коммуникационных технологий все необходимые разъяснения — и до выборов, и после выборов, и до инаугурации Трампа, и можем дать [разъяснения] еще неоднократно», — сказал Крутских, комментируя обвинения в адрес 13 россиян во вмешательстве в американские выборы.

Говоря о списках, он отметил, что «это новая мода американской плохой дипломатии:

вместо обсуждения злободневных вопросов стабилизации и обеспечения безопасности информационного пространства предъявлять какие-то обвинения отдельным лицам, организациям». «Официальных каких-либо претензий к нам нет. Доказательств нет. Поэтому это просто детские заявления, ничего за этим нет», — заявил Крутских.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем фейсбуке обвинения со стороны США назвала абсурдными. «Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность. Кстати, а почему 13? Видимо, с остальными цифрами нет плохих ассоциаций, а в данном случае на них вся надежда», — написала Захарова.