Совфед принял отставку Клинцевича

Совет Федерации утвердил отставку Франца Клинцевича с поста первого зампреда комитета по обороне и безопасности. С таким предложением на пленарном заседании в среду выступил комитет по обороне и безопасности. Известно, что ранее Клинцевич лично подал заявление об уходе.

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«Комитет Совфеда по обороне и безопасности решил: освободить Клинцевича Франца Адамовича, представителя от исполнительного органа государственной власти Смоленской области, от должности первого заместителя председателя Комитета Совфеда по обороне и безопасности — председателя подкомитета по обороне», — сообщил глава комитета Виктор Бондарев.

Несмотря на отставку, Клинцевич продолжит принимать участие в работе комитета по обороне и безопасности — он останется рядовым членом Совфеда.

На посту зампреда комитета Клинцевича сменит Александр Ракитин — сенатор от Карелии, который до сентября прошлого года был руководителем управления военной разведки ФСБ по Западному военному округу.

О желании Франца Клинцевича покинуть пост зампреда комитета по обороне и безопасности Совета Федерации стало известно 12 февраля. Сам сенатор в разговоре со СМИ не раскрыл причин своего решения, однако сообщил, что его открытость, «наверное, не всем нравилась».

Ранее «Ведомости» сообщали, что отставка Клинцевича может быть связана с его заявлениями в СМИ. Об этом газете заявили источники в Совете Федерации и Минобороны России.

«Комментарии Клинцевича не всегда отражали официальную линию, а иногда могли принести вред», — сообщил источник.

Он отметил, что, в частности, так произошло с высказываниями бывшего зампреда комитета от 7 февраля. Тогда Франц Клинцевич сообщил, что сирийский спецназ прорывается к месту падения российского штурмовика Су-25 в Идлибе. На самом деле в тот момент российские и турецкие спецслужбы вели операцию по поиску и эвакуации тела летчика Романа Филипова, погибшего 3 февраля в результате атаки террористов.

Тогда же Клинцевич, ссылаясь на неофициальную информацию, заявлял, что Су-25 был сбит из ПЗРК «Игла». В военном ведомстве России впоследствии опровергли его слова.

Версию о том, что сенатор в последнее время «много говорил ненужного» также подтвердили источники РБК.

Напомним, что летом 2017 года пост главы оборонного комитета Совфеда покинул Виктор Озеров — он занимал эту должность в течение долгих лет. В сентябре прошлого года его место занял экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев — в его команде место зампреда тогда занимал Франц Клинцевич, который был делегирован в Совфед от Смоленской области еще в сентябре 2015 года.

Клинцевич родился в 1957 году в Гродненской области Белоруссии. В 70-х годах он работал учителем труда, черчения и физкультуры в сельской школе. Позже до 1997 года служил в ВДВ Советской армии.

Клинцевич получил специальность «политработник» в Свердловском военно-политическом танко-артиллерийском училище. Кроме того, он окончил высшие курсы политработников по иностранным языкам. Во время афганской войны Франц Клинцевич занимал должность старшего инструктора политотдела по специальной пропаганде.

С 1995 года он заступил на должность председателя Российского союза ветеранов Афганистана — тогда он и получил известность. В 1999 году Клинцевич вступил в первую фракцию «Единство», которая впоследствии станет называться «Единой Россией» — с тех пор он начал занимать различные посты в Госдуме.

Будучи членом Совета Федерации, которым он стал в 2015 году, Клинцевич регулярно комментировал события мировой политики. Так, 3 февраля 2018 года, будучи зампредом оборонного комитета, он заявил, что новая ядерная трагедия США может допустить повторение событий в Хиросиме и Нагасаки.

«Весь мир помнит Хиросиму и Нагасаки. Американская ядерная доктрина не накладывает табу на повторение подобного, и это беспокоит больше всего», — сообщил сенатор, добавив, что американская ядерная доктрина усиливает конфронтационную составляющую внешней политики США.

«Уже не первый раз в истории США делают крайне опасную и не имеющую никаких реальных перспектив ставку на слом стратегического равновесия сил в мире в свою пользу», — подчеркивал Клинцевич.