Остались без Зума: партия предала президента

Правящая партия ЮАР «Африканский национальный конгресс» дала президенту страны Джейкобу Зуме 48 часов, чтобы тот добровольно покинул свой пост. В случае отказа парламентарии пообещали вынести президенту и лидеру партии вотум недоверия.

Генеральный секретарь правящей партии Эйс Махашуле уже доставил в резиденцию президента официальное письмо с решением партии об отзыве Зумы с поста. Президентские полномочия Зумы должны были истечь только в 2019 году.

В силу того, что ЮАР является парламентской республикой, правительство имет право потребовать отстранить президента от исполнения полномочий, а законодатели — выразить вотум недоверия. В случае если Зума согласится покинуть пост, то временно — в течение 30 дней — исполнять обязанности президента будет вице-президент страны Сирил Рамафоса.

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Токсичный Зума

Желание однопартийцев избавиться от Зумы связано с тем, что африканский президент стал слишком «токсичным» не только для однопартийцев, но и для избирателей.

Его рейтинги находятся на низком уровне из-за многочисленных экономических проблем, роста безработицы и обвинений в коррупции. Несмотря на обещания Зумы улучшить социально-экономическую ситуацию, рост в ЮАР составляет лишь 1,6%, что не вызывает энтузиазма у инвесторов.

Местные жители также жалуются на преступность. «Иногда из дома выйти просто опасно», — говорит «Газете.Ru» один из жителей ЮАР.

Правящая партия «Африканский национальный конгресс» уже давно стала мишенью нападок со стороны оппозиции в связи со скандалами о растрате. Большинство из них как раз связываются с именем Зумы, которого оппозиция обвиняла в хищении государственного имущества.

Оппозиционные силы страны постоянно срывали собрания парламента, требуя от президента вернуть деньги в государственную казну. Тогда Зума все обвинения отрицал и говорил, что «все денежные операции были совершены под контролем правительственных спецслужб».

Однако серьезный удар по действующему президенту нанесло расследование, которое провела известная в стране правозащитница Тули Мандосела. Ей удалось обнаружить нарушения при строительстве резиденции президента ЮАР в провинции Квазулу-Натал. Зума долго пытался бороться с правозащитницей, однако в апреле 2016 года в своем обращении к народу страны сдался и принес извинения: «Я безоговорочно приветствую решение Конституционного суда. Его решение показало, какие ценности лежат в основе нашей с таким трудом завоеванной свободы и демократии. Сожалею, что это дело тянулось так долго. Я приношу извинения от себя лично и от имени правительства».

Зуме надо выйти

Парламент ЮАР уже не впервые хочет вынести вотум недоверия президенту, однако до этого план от отставке президента осуществить не удавалось. В июле 2016 года Конституционный суд ЮАР постановил, что Зума должен вернуть в казну 7,8 млн рэндов (около $573 тыс.).

В ноябре 2016 года после коррупционного скандала вокруг лидера страны правительство ЮАР собрало совещание, на котором обсуждалось предложение вынести вотум недоверия президенту. Тогда же сразу несколько министров призвали Зуму уйти в отставку.

В мае 2017 года, в 75-й день рождения президента, тысячи сторонников оппозиции и обычных граждан вышли на марш за отставку президента.

Уже летом 2017 года оппозиционные силы в правительстве пытались внести предложение о тайном голосовании по поводу вотума недоверия. Верховный суд ЮАР постановил, что голосование может быть тайным, однако Зума назвал это голосование нечестным.

«Я считаю это нечестным, поскольку вы пытаетесь получить большинство, которого у вас нет», — заявил тогда президент ЮАР.

Если до этого Зума подвергался критике в основном со стороны оппозиционных парламентских партий, то с каждым годом он все больше превращался в мишень и для однопартийцев по «Африканскому национальному конгрессу». Кроме того,

его бывший соратник вице-президент Cирил Рамафоса уже сообщил, что если Зума уходит с поста президента, то он лишается иммунитета от судебного преследования. По словам Рамафосы, возможность сохранить иммунитет «не обсуждается» и «невозможно юридически».

Зума сообщил однопартийцам, что уйдет, однако попросил у них дать ему полгода на то, чтобы провести транзит власти. Его требование было отвергнуто, и в партии требуют немедленной отставки своего лидера.

В случае если Зуме объявят импичмент, то он автоматически потеряет все привилегии, которые ему положены после ухода.

При этом сам механизм импичмента не прописан в конституции ЮАР, и его нужно будет создавать.

Ранее Конституционный Суд страны обратился к парламенту с требованием создать соответствующую процедуру.

Что дальше

После ухода президента будут назначены досрочные выборы. Их фаворитом уже считается нынешний вице-президент ЮАР Сирил Рамафоса. Генеральный секретарь партии «Африканский национальный конгресс» Эйс Махашуле заявил журналистам, что в ближайшее время Рамафоса выступит с обращением к нации.

Действующий вице-президент — влиятельная фигура в партии и один из самых богатых людей ЮАР. Его состояние, по оценкам журнала Forbes, составляет $450 млн.

По мнению почетного доктора Университета Западного Кейпа (ЮАР), африканиста Владимира Шубина,

Зума уже давно, «по-хорошему» должен был уйти в отставку. По мнению Шубина, сама партия избавляется от своего лидера, поскольку она теряет голоса из-за скандалов вокруг нынешнего президента.

«Чем дальше он тянет с отставкой, тем у них меньше сторонников», — сказал «Газете.Ru» эксперт.

Политическая ситуация в ЮАР отчасти напоминает недавний политический конфликт в Зимбабве. Там недоверие президенту Роберту Мугабе выразили военные, связанные с правящей партией «Патриотический фронт» (ZANU-PF), и вынудили его уйти в отставку. Как и в случае ЮАР, на посту президента его сменил вице-президент Эммерсон Мнангагва, некогда соратник, а потом жесткий оппонент президента.