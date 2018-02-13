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Клинцевич уходит из комитета Совфеда по обороне

Комитет Совфеда по обороне предложил замену Клинцевичу

Сенатор Франц Клинцевич написал заявление об уходе с поста первого зампреда комитета Совфеда по обороне и безопасности. Теперь он будет рядовым сенатором, а его пост займет представитель Карелии Александр Ракитин, до сентября 2017 года руководивший УФСБ по Западному военному округу. В качестве одной из причин ухода Клинцевича называются его «вредные» комментарии.

Сенатор Франц Клинцевич написал заявление об уходе с поста заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свой источник в верхней палате российского парламента.

Собеседник агентства рассказал, что Клинцевич теперь станет рядовым сенатором, сохранив при этом кресло члена комитета по обороне.

Как сообщает ФАН с ссылкой на свой источник в Совфеде, комитет уже принял отставку Клинцевича, но «о причинах лучше узнавать у самого Франца Адамовича».

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Освободившуюся должность первого зампреда должен занять сенатор от Карелии и бывший руководитель Управления ФСБ по Западному военному округу Александр Ракитин. По словам источника, вопрос о назначении Ракитина на место Клинцевича будет рассмотрен в среду, 14 февраля, сообщил RT.

Франц Клинцевич отказался ранее комментировать причины своей отставки. Однако, по словам источника «Ведомостей» в Совете Федерации, комментарии Клинцевича по теме внешней политики Российской Федерации вызывали недовольство в Министерстве обороны. По словам источника, именно военное ведомство инициировало процесс отставки Клинцевича с должности первого зампреда.

По словам другого источника, близкого к руководству Минобороны, высказывания Клинцевича «не всегда отражали официальную линию», а порой могли и навредить государству.

В частности, подобная ситуация произошла 7 февраля — тогда Франц Клинцевич заявил, что отряды сирийского спецназа «с боями прорываются к месту падения российского штурмовика Су-25». При этом комментарий был ошибочным — тогда происходила совместная операция российских и турецких спецслужб по возвращению тела погибшего Героя России майора ВКС Романа Филипова.

Собеседник газеты подчеркнул, что большой резонанс в глазах зарубежной общественности вызывало то, что комментарии Клинцевича исходили от запредседателя комитета, а не от рядового сенатора.

Франц Клинцевич родился в 1957 году в Гродненской области Белорусской ССР. В 1970-х годах работал учителем черчения, труда и физкультуры в сельской школе-восьмилетке. После до 1997 года служил в Воздушно-десантных войсках Советской армии, имеет звание полковника запаса.

Окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище, получив военную специальность «политработник», после закончил также и высшие курсы политработников по иностранным языкам. В ходе афганской войны Клинцевич выступал как старший инструктор политотдела по специальной пропаганде.

Известность Клинцевич получил как председатель Российского союза ветеранов Афганистана, занимал эту должность с 1995 года. Он вошел в первую фракцию «Единство» (впоследствии — «Единую Россию») в 1999 году и с тех пор занимал разнообразные ответственные посты в Государственной думе.

Клинцевич был назначен членом Совета Федерации в 2015 году указом губернатора Смоленской области Николая Островского в результате «сделки между ЛДПР и Единой Россией», писал ранее РБК.

Франц Клинцевич регулярно выступает с комментариями по поводу событий мировой политики.

Так, будучи еще зампредом комитета СФ по обороне и безопасности, Франц Клинцевич заявил 3 февраля 2018 года, что новая ядерная трагедия США допускает повторение событий в Хиросиме и Нагасаки.

«Весь мир помнит Хиросиму и Нагасаки. Американская ядерная доктрина не накладывает табу на повторение подобного, и это беспокоит больше всего», — заявил тогда Клинцевич. Сенатор подчеркнул, что новая доктрина усиливает конфронтационную составляющую внешней политики США.

«Уже не первый раз в истории США делают крайне опасную и не имеющую никаких реальных перспектив ставку на слом стратегического равновесия сил в мире в свою пользу», — добавил тогда Клинцевич.

В начале января сенатор прокомментировал заявление лидера КНДР Ким Чен Ына об участии северокорейских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года, заявив, что это решение является «единственным человеческим ответом на апоплексические сценарии».

Также Клинцевич подчеркнул, что позиция России в отношении ядерной программы Северной Кореи останется неизменной. «Мы настойчиво предлагаем ее лидеру Ким Чен Ыну поменять на своем столе ядерную кнопку на бутылку шампанского, которая будет особенно уместна в эти новогодние дни», — добавил он.