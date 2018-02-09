И война, и террор: 5 самых политизированных Олимпиад

Берлин — 1936: Игры под пятой фюрера

AP Скучающий Адольф Гитлер на хоккейном матче между командами Великобритании и Венгрии во время зимних Олимпийских игр, 1936 год

Одни из самых политизированных Олимпийских игр в истории современного человечества прошли в Германии в 1936 году. Хотя заявку на проведение спортивного праздника выиграло еще правительство Веймарской республики в 1931 году, сами игры проходили уже при нацистах, пришедших к власти в стране в 1933 году. Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер считал, что Олимпиада послужит целям прославления новой идеологии и культа силы, поэтому начал массированную подготовку к событию.

Между тем, правительства многих стран Европы не слишком стремились посылать своих спортсменов на Олимпиаду из-за политики, которую Третий рейх проводил по отношению к немецким евреям. Правда,

для приехавшей в Берлин комиссии МОК нацисты соорудили «потемкинские деревни» — репрессивные меры были временно прекращены.

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Победителями игр стала Германия, на втором месте оказались США, в сборной которых было немало чернокожих атлетов. Не желая пожимать руку афроамериканским спортсменам, Гитлер решил отказаться от церемонии рукопожатия со спортсменами полностью, чтобы еще сильнее не портить отношения с мировым сообществом.

Мюнхен — 1972: Игры посреди террора

AP

Спустя почти 40 лет Олимпийские игры все в той же Германии снова оказались на острие международной политики. Во время соревнований, проходивших на этот раз в Мюнхене, палестинские террористы ворвались в Олимпийскую деревню и захватили в заложники спортсменов из Израиля. Боевики выдвигали требования об освобождении членов палестинских радикальных организаций из израильских тюрем, а чтобы продемонстрировать убедительность своих намерений, убили одного из заложников.

Иерусалим не стал удовлетворять требования террористов и попросил у властей Германии разрешить израильским спецназовцам провести операцию по освобождению заложников. Власти ФРГ согласия не дали, решив справиться с проблемой собственными силами.

Спецоперация германского спецназа провалилась, в результате чего все заложники погибли от рук террористов.

Трагическая ситуация тяжело отразилась на спортсменах, однако многие из них все же решили остаться на Олимпиаде. Не стала покидать спортивное соревнование и сборная СССР. Именно эта Олимпиада принесла стране единственно победу над сборной США по баскетболу. Эти события легли в основу нового фильма «Движение вверх», ставшего чемпионом российского кинопроката в 2018 году.

Москва --1980: Бойкот из-за Афганистана

ТАСС/Архив

Олимпиада 1980 года в Москве стала самой бойкотируемой за всю современную историю Олимпийский игр.

Помимо США бойкот поддержали еще 64 государста, среди которых были не только главные американские союзники — ФРГ и Великобритания, но даже коммунистический Китай.

Причиной бойкота стал Афганистан, куда СССР ввел войска в 1979 году. «Реальность такова, что те, кто выбрал Москву как место проведения Олимпийских игр 1980 года, пытались сыграть в заведомо провальную игру. Они думали, что СССР воздержится от действий, которые помешают Играм. Но то, чем занимаются русские в Афганистане, как раз такими действиями и является», — писала премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер главам Олимпийского комитета Великобритании в мае 1980 года.

Часть британских и французских спортсменов все же поехали на Олимпийские игры, однако они выступали под олимпийским флагом.

Советским людям Олимпиада запомнилась не только блистательными выступлениями соотечественников, но также финскими соками в пакетиках и безлюдной Москвой — нежелательных элементов попросту убрали из города. При этом в КГБ не скрывали, что их беспокоили не хиппи и валютные проститутки — у компетентных органов была информация о подготовке терактов на играх, о чем ранее рассказывал «Газете.Ru» экс-замглавы КГБ Филипп Бобков.

Удара ждали от афганцев, связанных с противостоящими просоветскому правительству в Кабуле моджахедами. «Разведка противника готовила серьезный удар. В столицу было заслано несколько афганцев, которые прошли в Пакистане самую серьезную подготовку. Но мы были готовы к этим акциям — многим смогли перекрыть въезд на нашу территорию, а кое-кого удалось оперативно выслать из страны», — рассказывал генерал.

Лос-Анджелес — 1984: Империя наносит ответный удар

AP

В 1984 году СССР «отомстил» США и странам Запада за бойкот Олимпиады-1980 в Москве, отказавшись посылать советских спортсменов на Игры в Лос-Анжелесе. Между тем в книге «Оборотная сторона олимпийской медали» историк спорта Валерий Штейнбах утверждает, что изначально СССР не был настроен на бойкот. «Мы никогда не опустимся для уровня Картера», — цитирует Штейнбах члена Политбюро Гейдара Алиева.

Автор отмечает, что решение о бойкоте было принято всего за три месяца до Игр. Спортивные чиновники отрапортовали в ЦК, что, хотя спортсмены активно готовятся к состязаниям, «обструкционистская позиция администрации Рейгана создала серьезные трудности для принятия решения по участию в Олимпийских играх». Далее авторы отчета подчеркивали, что в США проводится политика «запретить Советы», а на самих Играх возможны провокации.

То письмо явно было написано не в Госкомспорте, а спущено сверху, однако именно спортивные чиновники должны были прочитать его в международных комитетах, чтобы не подставлять партийных функционеров.

Упор сделали на безопасность — в начале мая 1984 года НОК СССР заявил, что американская сторона «не намерена обеспечить безопасность всех спортсменов». Под козырек взяли все государства соцлагеря, кроме Румынии — ее лидер Николае Чаушеску откровенно фрондировал и всячески показывал, что его мало заботит мнение Советов. Румынских спортсменов с восторгом приветствовали трибуны, а политические обозреватели пели дифирамбы Чаушеску, позабыв о его репрессивной политике.

Для наблюдателей же Олимпийские игры — 1984 стали беспрецедентной возможностью лицезреть использование спорта «как культурной и идеологической войны или мягкой силы на поздних этапах эпохи холодной войны», писал в книге «Лос-Анджелес и игры 1984 года» историк Джош Лизер.

Пекин — 2008: Игры среди войны

AP

Олимпийские игры в Пекине в августе 2008 года запомнились не только выступлениями национальной команды, но и танками грузинской армии, входящими в Южную Осетию. Военный конфликт, который в народе окрестили войной «ноль восемь ноль восемь» из-за сочетания цифр в дате (8 августа 2008 года) — начался день в день с Олимпийскими играми.

По иронии судьбы в самой хартии Олимпийского движения заложен антивоенный принцип. Операция, которую начали грузинские войска в Осетии по приказу тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили, ставила целью силой поставить под контроль мятежный регион.

Перед началом операции грузинская сторона обстреляла российских военнослужащих, которые находились в Осетии в качестве миротворцев.

На следующий день президент России Дмитрий Медведев выступил с экстренным обращением — глава РФ заявил, что российские военные начали операцию «по принуждению к миру в Грузии». Эта операция вылилась в первый открытый конфликт между республиками, некогда состоявшими в одном государстве. Конфликт продлился три дня: превосходство российских военных заставило Грузию отвести войска. Впоследствии комиссия ЕС, которая расследовала причины конфликта, возложила вину за произошедшее на грузинскую сторону.