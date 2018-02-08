«Ереван — наша историческая земля»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на VI Съезде правящей партии «Йени Азербайджан» призвал всех азербайджанцев объединиться для выполнения главной задачи нации — возвращения под свое управление Еревана.

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«Ереван является нашей исторической землей, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли. Это наша политическая и стратегическая цель, и мы должны к ней постепенно приближаться», — цитирует политика «Интерфакс».

Он пояснил, что способствовать этому должны не только граждане Азербайджана, но и жители других государств.

«Хочу отметить, что мы не должны забывать о своих исторических землях. В дальнейшем это должно быть одним из направлений нашей деятельности. Наши исторические земли — Иреванское ханство, Зенгезур, Гейче, об этом должно знать как наше молодое поколение, так и весь мир», — резюмировал глава государства.

В январе нынешнего года в министерстве обороны непризнанного Нагорного Карабаха заявили, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли их позиции при помощи беспилотных летательных аппаратов.

«Нарушив обязательство по укреплению мер доверия, взятое на встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Кракове при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Азербайджан 20 января в 14.50 (15.50 мск) на северном направлении линии соприкосновения применил беспилотные летательные аппараты, обстреляв армянских постовых из минометных снарядов», — сообщили представители министерства.

В результате произошедшего потерь среди личного состава со стороны Нагорного Карабаха не было. Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об обстрелах позиций армянских военных.

«Это ложь и дезинформация. Как только мы сообщили об обстреле населенных пунктов со стороны ВС Армении, они опубликовали такую дезинформацию. Азербайджанская армия полностью следует режиму прекращения огня. В случае ударов ВС Азербайджана с беспилотных летательных аппаратов, нельзя было бы избежать многочисленных потерь у армянской стороны», — сообщили в Баку.

В октябре прошлого года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал проведение встречи Алиева и президента Армении Сержа Саргсяна по поводу конфликта в Нагорном Карабахе, а также призвал лидеров прийти к мирному урегулированию ситуации.

«Генсек поощряет то, что президенты решили принять меры по усилению переговорного процесса и сделать шаги для ослабления напряженности на контактной линии», — цитирует RT сообщение официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.

В том же месяце Алиев потребовал от международного сообщества введения санкций против Армении.

«Если бы против Армении были приняты санкции, серьезные санкции против страны, грубо нарушившей нормы международного права и гуманитарные нормы, возможно, конфликт был бы давно урегулирован. Столь умеренная политика международной общественности в отношении к Армении создает у них такое представление, что они могут продолжать незаконно оставаться на наших землях» — заявил Алиев на встрече с делегацией Евросовета.

Он также призвал сопредседателей Минской группы ОБСЕ усилить давление на Армению.

За месяц до этого глава армянского МИДа Эдвард Налбандян в рамках Шестого всеармянского форума «Армения-Диаспора» в Ереване сказал, что Армения готова вернуть Азербайджану часть территорий в рамках переговоров об урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Речь шла о тех территориях, которые в плане безопасности не будут угрожать ни Карабаху, ни развязке конфликта.

В июле Саргсян назвал опасными призывы о пересмотре отношений с Москвой в свете поставок оружия из России в Азербайджан. Саргсян отметил, что подобные предложения могут привести к серьезному ухудшению внешнеполитического положения Армении.

«Неужели нам следует конфликтовать со всеми, кто оказывает помощь Азербайджану?» — задался вопросом глава Армении.

При этом Саргсян назвал поставки оружия из России в Азербайджан болезненным вопросом двусторонних отношений, передает ФАН.

В апреле 2016 года между вооруженными силами Армении и НКР с одной стороны и Азербайджана с другой произошла «четырехдневная война». Обе стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а также сообщили об интенсивных боевых действиях с применением артиллерии, авиации и о серьезных потерях, нанесенных противнику (погибло около ста человек с обеих сторон).