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«Ереван — наша историческая земля»

Алиев назвал целью азербайджанцев «возвращение Еревана»

Ереван является исторической землей азербайджанцев, они должны вернуться на эти земли, заявил на VI Съезде правящей партии «Йени Азербайджан» президент Азербайджана Ильхам Алиев. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Баку и Ереван прийти к мирному урегулированию двустороннего конфликта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на VI Съезде правящей партии «Йени Азербайджан» призвал всех азербайджанцев объединиться для выполнения главной задачи нации — возвращения под свое управление Еревана.

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«Ереван является нашей исторической землей, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли. Это наша политическая и стратегическая цель, и мы должны к ней постепенно приближаться», — цитирует политика «Интерфакс».

Он пояснил, что способствовать этому должны не только граждане Азербайджана, но и жители других государств.

«Хочу отметить, что мы не должны забывать о своих исторических землях. В дальнейшем это должно быть одним из направлений нашей деятельности. Наши исторические земли — Иреванское ханство, Зенгезур, Гейче, об этом должно знать как наше молодое поколение, так и весь мир», — резюмировал глава государства.

В январе нынешнего года в министерстве обороны непризнанного Нагорного Карабаха заявили, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли их позиции при помощи беспилотных летательных аппаратов.

«Нарушив обязательство по укреплению мер доверия, взятое на встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Кракове при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Азербайджан 20 января в 14.50 (15.50 мск) на северном направлении линии соприкосновения применил беспилотные летательные аппараты, обстреляв армянских постовых из минометных снарядов», — сообщили представители министерства.

В результате произошедшего потерь среди личного состава со стороны Нагорного Карабаха не было. Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об обстрелах позиций армянских военных.

«Это ложь и дезинформация. Как только мы сообщили об обстреле населенных пунктов со стороны ВС Армении, они опубликовали такую дезинформацию. Азербайджанская армия полностью следует режиму прекращения огня. В случае ударов ВС Азербайджана с беспилотных летательных аппаратов, нельзя было бы избежать многочисленных потерь у армянской стороны», — сообщили в Баку.

В октябре прошлого года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал проведение встречи Алиева и президента Армении Сержа Саргсяна по поводу конфликта в Нагорном Карабахе, а также призвал лидеров прийти к мирному урегулированию ситуации.

«Генсек поощряет то, что президенты решили принять меры по усилению переговорного процесса и сделать шаги для ослабления напряженности на контактной линии», — цитирует RT сообщение официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.

В том же месяце Алиев потребовал от международного сообщества введения санкций против Армении.

«Если бы против Армении были приняты санкции, серьезные санкции против страны, грубо нарушившей нормы международного права и гуманитарные нормы, возможно, конфликт был бы давно урегулирован. Столь умеренная политика международной общественности в отношении к Армении создает у них такое представление, что они могут продолжать незаконно оставаться на наших землях» — заявил Алиев на встрече с делегацией Евросовета.

Он также призвал сопредседателей Минской группы ОБСЕ усилить давление на Армению.

За месяц до этого глава армянского МИДа Эдвард Налбандян в рамках Шестого всеармянского форума «Армения-Диаспора» в Ереване сказал, что Армения готова вернуть Азербайджану часть территорий в рамках переговоров об урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Речь шла о тех территориях, которые в плане безопасности не будут угрожать ни Карабаху, ни развязке конфликта.

В июле Саргсян назвал опасными призывы о пересмотре отношений с Москвой в свете поставок оружия из России в Азербайджан. Саргсян отметил, что подобные предложения могут привести к серьезному ухудшению внешнеполитического положения Армении.

«Неужели нам следует конфликтовать со всеми, кто оказывает помощь Азербайджану?» — задался вопросом глава Армении.

При этом Саргсян назвал поставки оружия из России в Азербайджан болезненным вопросом двусторонних отношений, передает ФАН.

В апреле 2016 года между вооруженными силами Армении и НКР с одной стороны и Азербайджана с другой произошла «четырехдневная война». Обе стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а также сообщили об интенсивных боевых действиях с применением артиллерии, авиации и о серьезных потерях, нанесенных противнику (погибло около ста человек с обеих сторон).