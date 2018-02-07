Жесткие условия: Европа отложила Балканы в долгий ящик

Сербия и Черногория смогут стать членами Европейского союза не раньше 2025 года — об этом говорится в новой стратегии ЕС в отношении Западных Балкан. Документ с громоздким названием «Достойная перспектива расширения и активизация взаимодействия ЕС с Западными Балканами» 6 февраля представил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

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В своем выступлении глава ЕК подчеркнул, что данный регион — «геостратегическая инвестиция для сильной и единой Европы».

Сейчас главными претендентами на получение членства в Евросоюзе являются Сербия и Черногория, с обеими странами уже ведутся переговоры. Статус кандидата на вступление в ЕС также имеют Албания и Македония, а с 2016 года его пытается получить Босния и Герцеговина. Авторы стратегии также относят к странам Западных Балкан и самопровозглашенное Косово.

В новой стратегии ЕС обозначено шесть приоритетов, на которые должны обратить внимание государства Западных Балкан для вступления в союз. «Дорожная карта» включает обеспечение верховенства закона, усиление кооперации в области безопасности и контроля над миграцией, поддержку экономического развития, расширение энергетической кооперации, переход к цифровой экономике, а также поддержание добрососедских отношений.

Европейское издание американской газеты Politico назвало новую стратегию ЕС по отношению к Западным Балканам проявлением «жесткой любви» --

хотя в Евросоюзе и не отрицают, что балканские страны могут получить членство, условия продиктованы жесткие.

«Политикам во всех шести странах — Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Македонии, Черногории и Сербии — ясно, что им нужно будет уделять гораздо больше внимания установлению верховенства закона, искоренению коррупции, борьбе с организованной преступностью, урегулированию двусторонних споров и проведению ряда других демократических преобразований», — пишет издание.

Отдельным пунктом в стратегии прописаны цели, которых к 2025 году должны достичь Сербия и Черногория, наиболее близкие к заветному членству в ЕС. В Евросоюзе напомнили, что вступление этих государств в блок будет зависеть от успеха в проведении реформ, и особенно подчеркнули важность «решения проблем с соседями».

Хотите в ЕС — разберитесь с Косово

В случае с Сербией речь идет об урегулировании отношений с Косово — некогда автономией республики еще в составе единой Югославии. После балканской войны Косово де-факто находится под протекторатом европейских структур, однако Сербия по-прежнему считает край частью своей территории. В стратегии ЕС говорится, что от Сербии ждут «всеобъемлющего, юридически обязательного нормативного соглашения» с Косово.

В Белграде понимают, что без решения проблемы Косово членства в ЕС Сербии не видать. Судя по недавним заявлениям президента страны Александара Вучича, евроинтеграция сербам все-таки важнее.

Выступая на Международном экономическом форуме в швейцарском Давосе, Вучич дал понять, что Сербия должна будет так или иначе решить вопрос о статусе Косово или, по крайней мере, заключить с Приштиной договор о границе.

Он также заявил, что по этому поводу должен быть проведен референдум. К марту текущего года власти страны должны подготовить и вынести на суд общества свои предложения относительно данного вопроса.

Стоит отметить, что общественное мнение по вопросу вступления Сербии в ЕС расколото — за членство в союзе выступает менее половины населения (47,7%), против — 39%. При этом в Косово желающих вступить в Евросоюз подавляющее большинство.

«Идеальный кандидат»: беспроблемная Черногория

По сравнению с Сербией, у Черногории не предвидится особенных проблем на пути вступления в ЕС. У страны нет территориальных споров с соседями, к тому же Черногория в прошлом году присоединилась к НАТО, где состоит большинство стран-членов ЕС.

Черногория находится к вступлению в ЕС ближе всего, сказал «Газете.Ru» заведующий сектором исследований Европейского союза, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Юрий Квашнин.

Он отметил, что на фоне выхода из блока Великобритании приход в ЕС нового государства будет «работать на престиж» единого союза. Эксперт уверен, что, несмотря на «алармистские настроения» в России относительно будущего союза, вектор европейской интеграции усиливается.

Квашнин пояснил, что Brexit может привести не к ослаблению, а, напротив, к усилению структуры как единого союза, так как Лондон всегда выступал «против тесной интеграции». При этом для более слабых балканских стран интеграция в ЕС может обернуться благом, поскольку необходимость сотрудничать сгладит противоречия между ними, считает эксперт.

Кто на очереди

Говоря о перспективах других стран Западных Балкан, в Европейской комиссии отметили успехи Албании и Македонии — в Брюсселе считают, что эти две страны достигли «значительного прогресса на европейском пути». Комиссия даже заявила о готовности начать «готовить рекомендации для переговорного процесса».

При этом в последнее время к Македонии приковано пристальное внимание европейских структур. Страна давно пытается уладить конфликт с Афинами, власти которой выступают против самого названия «Македония» — в Греции есть провинция с таким же названием.

В связи с этим на международной арене Македония вынуждена использовать дополнительную приставку «Бывшая югославская республика Македония». Шагом к урегулированию конфликта должен стать референдум, на котором жители Македонии решат, каким будет новое название страны. В измененном наименовании будет присутствовать слово «Македония», но к нему добавят прилагательное. Например, один из вариантов — «Новая Македония».

По словам Юрия Квашнина из ИМЭМО РАН, примирения с Македонией хотят и Афины. «В Греции есть политики, включая премьер-министра страны Алексиса Ципраса, которые хотят уладить отношения с Македонией, и сейчас для этого появилось окно возможностей. Для Македонии, где сильны противоречия между разными этническими группами, вступление в ЕС крайне важно. Если Македония не вступит в ЕС, она может распасться», — пояснил эксперт.

С Албанией тоже есть сложности — в случае вступления в Евросоюз Албания, в которой преобладает мусульманское население, может создать определенные проблемы для самого союза.

Впрочем, в европейских структурах об этом не говорят открыто. Тем не менее, считается, что этот фактор сыграл свою роль в ситуации с Турцией — экономически развитой и влиятельной страной, которая многие годы была кандидатом в члены ЕС.

Однако 5 февраля 2018 года президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкару не устроит партнерство с ЕС и она будет настаивать на полном членстве в этой структуре. Против членства Турции в Евросоюзе выступает, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель, у которой сложились конфликтные отношения с Эрдоганом.

Между тем, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини отметила, что Турция не утратила перспективы стать членом союза.

В стратегии упомянута и ожидающая получения статуса кандидата в члены ЕС Босния и Герцеговина — в Европейской комиссии считают, что стране необходимо достичь большего прогресса в проведении реформ. Юрий Квашнин напомнил, что межэтнические отношения и структура государственности в этой стране регулируются Дейтонскими соглашениями 1995 года, поэтому реализация планов этих стран по вступлению в ЕС сложнее.