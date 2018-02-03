«Такая серьезная делегация к нам приезжает впервые»

Делегация из 10 немецких депутатов из земельных парламентов Баден-Вюртемберга, Северного Рейна-Вестфалии и Берлина прибыла в субботу, 3 февраля, в аэропорт крымской столицы Симферополя.

Цель визита германской делегации в Крыму — обсуждение вопроса снятия западных санкций в отношении полуострова и России, а также признание вхождения Крыма в состав РФ.

Председатель региональной национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель сообщил ТАСС, что депутаты прибыли от третьей по величине партии в бундестаге — консервативной и евроскептической «Альтернативы для Германии» (АдГ).

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«Всего 10 человек. Такая серьезная делегация к нам [из ФРГ] приезжает впервые», — подчеркнул Гемпель.

Он также отметил, что германские парламентарии пробудут в Крыму до 9 февраля. За этот срок они собираются посетить крупнейшие города российского полуострова, а также пообщаться с местными жителями и крымскими властями.

По словам Гемпеля, одни из важнейших вопросов для обсуждения — снятие санкций с России, признание Крыма российской территорией и «создание партнерских отношений между Республикой Крым и Германией».

По словам депутатов от АдГ, они «не боятся возможной негативной реакции официального Киева» на свой визит в российский Крым, а также надеются наладить «долгосрочные отношения с регионом — в том числе и на развитие экономического сотрудничества с немецкими компаниями».

В ходе своего вояжа по Крыму немецкие земельные депутаты собираются посетить возводимый терминал симферопольского аэропорта и международный детский лагерь «Артек».

«Мы рассчитываем в будущем посетить Крым еще не раз»,

— сказал журналистам депутат земельного парламента Северного Рейна-Вестфалии Рогер Бекамп.

Депутат палаты депутатов Берлина Хью Бронзон подчеркнул, что он надеется на то, что «с течением времени ситуация вокруг Украины уляжется», и «с этой страной станет возможна какая-то плодотворная работа в будущем».

Делегаты также отметили, что власти Германии не оказывали на них никакого давления в ходе подготовки поездки в Крым.

«Никакого давления не было оказано. Но происходили дебаты в самой партии о том, стоит или не стоит ехать. Мы хотим нашей поездкой подать особый сигнал, потому что мы считаем важным совместное плодотворное сосуществование с Россией», — сообщил Бекамп.

По словам немецких депутатов, санкции против России «никогда не приводили к успеху», а они сами смотрят на такие меры критически.

«Из-за санкций страдает в первую очередь простое население и политическое руководство. Немецкие фирмы сами должны решать, в каких регионах им работать», — подчеркнул Бронзон, добавив, что по итогам поездки в Крым депутаты смогут дать «некоторую рекомендацию для немецких фирм, как им себя вести и что делать в Крыму».

В середине октября 2016 года итальянские депутаты, приехавшие с визитом в Крым, призвали Италию и Евросоюз признать Крым российским.

«Мы абсолютно поддерживаем референдум в Крыму. Евросоюз должен принять как данность результаты данного референдума»,

— заявила официальный представитель мэра города Падуя Марина Буффони.

С ней согласился депутат регионального парламента Венето Стефано Вальдегамбери, заявивший, что «народ Крыма имеет право на самоопределение».

В ходе визита представитель мэрии города Падуя заключила соглашение о побратимстве с Симферополем.

По словам Вальдегамбери, ущерб для Италии от взаимных санкций составил €4 млрд. При этом речь идет не только о прямых последствиях, таких как падение товарооборота между Россией и Италией.

«Из-за эмбарго цены на итальянские продукты упали», — отметил падуанский мэр.

Также итальянские парламентарии назвали санкции «способом воздействия, подходящим для XVIII века».

В мае 2016 года Совет итальянской области Венето одобрил резолюцию, призывающую национальное правительство признать российский статус Крым.

«Призываем правительство Италии осудить международную политику ЕС в отношении Крыма, дискриминационную и несправедливую с точки зрения принципов международного права, требуем признать статус Крыма, подтвержденный его парламентом и народом путем референдума», — говорится в тексте документа, принятого 27 голосами из 51.

Отмечается, что против резолюции выступили девять человек, один воздержался.