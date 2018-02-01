«Тайная война»: в США вскрыли «глубинное государство»

Конгрессмены-республиканцы под руководством главы комитета по разведке нижней палаты парламента Девина Нуньеса собираются обнародовать аналитическую записку, подготовленную в недрах комитета. В ней они фактически обвиняют ФБР в том, что эта служба нарушала законодательство, осуществляя слежку за советником кандидата в президенты Трампа, Картером Пейджем.

В злоупотреблениях конгрессмены также считают виновным и Минюст США, которому формально подчиняется спецслужба.

Пейдж действительно ранее бывал в Москве и встречался с российскими политиками и бизнесменами. В российских СМИ его называли «советником» Трампа, но скорее он был в большей степени лоббистом, занимавшимся активизацией российско-американских связей.

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Сторонники Трампа внутри Республиканской партии, полагают, что публикация материалов заставит американское общество задуматься о чистоплотности методов ФБР, а также поставит под вопрос и другие материалы, использующиеся для дискредитации действующей администрации.

Руководство Минюста США выступает категорически против публикации доклада, так как считает что в этом случае общественности будут раскрыты подробности, касающиеся национальной безопасности и методов агентурной работы.

Против публикации доклада категорически выступает и глава ФБР Кристофер Рэй. «Возможность ФБР ознакомиться с документом была ограничена, так как он был получен за сутки до того, как за него проголосовал комитет. Как было сказано после первого ознакомления с документом, мы выражаем серьезную озабоченность по поводу важных упущений, которые существенно влияют на его корректность», — подчеркнул Рэй.

Однако публикацию доклада поддерживает президент США Дональд Трамп. Ранее издание The New York Times со ссылкой на главу аппарата Белого дома Джона Келли сообщило, что меморандум будет опубликован довольно скоро. Вопрос зависит именно от Трампа — только он может дать ход представлению комитета.

Как пишут американские СМИ, это первое публичное расхождение Рэя c Трампом. Президент назначил его на этот пост после того, как уволил предыдущего директора ФБР Джеймса Коми. Согласно американским законам, Белый дом не может напрямую вмешиваться в деятельность Бюро, однако президент имеет право уволить директора агентства без объяснения причин.

Дональд Трамп уволил Коми в конце весны прошлого года, выразив неудовлетворение его работой. При этом сам Коми в допросе перед конгрессменами давал показания, о том, что Трамп якобы просил его о «лояльности». В свою очередь СМИ писали, что Трамп был раздосадован тем фактом, что Коми не стал проводить расследования в отношении его соперницы Хиллари Клинтон.

Эксперты предполагают, что новой жертвой «нелояльности» Трампу может стать и нынешний глава ФБР Рэй. Как рассказал в интервью CNN бывший американский прокурор Прит Бхарара, глава ФБР «ставит свою работу выше лояльности президенту».

Стоит отметить, что в конце прошлой недели в отставку со своего поста ушел заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб. По информации NYT, несмотря на то, что отставка чиновника была ожидаема на Капитолийском холме, она стала неожиданностью для публики. Сам он заявлял незадолго до отставки, что надеется сохранить должность до выхода на пенсию в середине марта. При этом силовик рассказывал друзьям, что чувствует давление со стороны главы Бюро.

Спецпрокурор США, ведущий расследование «российского вмешательства» в выборы 2016 года Роберт Мюллер также ранее отстранил от расследования высокопоставленного сотрудника ФБР Питер Строзыка — об этом также сообщила The New York Times со ссылкой на три осведомленных источника. Причиной стали критические сообщение, которые писал агент о президенте своей подруге, также работавшей в ФБР В частности он назвал президента США «идиотом».

В некотором «глубинном государстве»

По мнению главы Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрия Рогулева, сотрудников ФБР можно понять, так как в подобной ситуации они часто оказываются «между молотом и наковальней». «Это все живые люди, кто-то из них действительно ненавидит Трампа, кто-то любит Хиллари. Но когда политики заставляют их что-то делать, они вынуждены выкручиваться, чтобы их не сделали крайними», — сказал «Газете.Ru» эксперт.

В свою очередь, аналитик телеканала CNN Стефен Коллинсон отмечает, что ситуация вокруг документа главным образом важна не только сама по себе но и в связи отношений Трампа с представителями спецслужб.

Эксперт напоминает, что президент не слишком доверяет разведке, и это отношение основано на уверенности президента, о существовании некоего «глубинного государства» — неформального сговора политиков и чиновников, пытавшегося организовать заговор против него и лишить победы на выборах 2016 года», пишет автор на сайте телеканала CNN.

Термин «глубинное государство» (derin devlet) пришел в английский язык из турецкого, где он использовался для обозначения параллельного государства, состоявшего из сотрудников спецслужб, армейских и полицейских чинов.

В период президентской кампании консервативные комментаторы-сторонники Трампа активно использовали термин, заявляя, что в США существует заговор против демократических институтов. Недавно один из лидеров христианских баптистов Франклин Грэм, сын духовника многих президентов США Билли Грэма, рассказал в эфире телеканала Fox News, что в спецслужбах США существует заговор против президента.

Как рассказал сам Грэм, речь идет о «бескровном перевороте» против президента США.

Для этого, как рассказал Грэм, враги президента готовят почву, используя СМИ, чтобы посеять в умах людей мысли, «что он некомпетентен, что он опасен, вы не можете доверять ему ядерное оружие, он психически неустойчив».

Однако эксперты отмечают, что даже несмотря на то, что импичмент грозил Трампу с самого момента избрания, ему удалось удержать власть, пускай и ценой потери части своей команды.

Как пишет в недавно вышедшей скандальной книге о Трампе «Огонь и ярость» журналист Майкл Вульф, Трамп пытался наладить отношения с представителями главной разведслужбы США ЦРУ вскоре после своего избрания. Он приехал в штаб-квартиру этой организации в Лэнгли, штат Вирджиния и выступил с речью — впрочем, довольно сумбурной.

Вначале он рассказал сотрудникам, что ведет борьбу со СМИ, искажающими информацию о нем. Потом похвастался своей инаугурацией и толпами людей на ней присутствовавшими. Наконец он похвалил разведчиков за отличную работу. Как пишет автор книги, зал некоторое время прибывал в холодном молчании — можно было услышать «звук падающей булавки».

Речь Трампа не слишком понравилась сотрудникам главной разведслужбы США возможно и потому, что в ней он достаточно прозрачно напомнил агентству о том, что оно предоставило неточные данные руководству страны о наличии оружия массового поражения в Ираке.

Как ранее отмечал в интервью «Газете.Ru» ведущий эксперт Atlantic Council, бывший аналитик ЦРУ Мэтью Берроуз, из-за этой истории агентство «потеряло определенный авторитет» после войны в Ираке и лишилось поддержки «части политической элиты из-за неправильных прогнозов».