Украинский национализм оценили в три года тюрьмы

Сенат Польши (верхняя палата парламента) принял пакет поправок к закону «Об Институте национальной памяти», вводящий уголовную ответственность за пропаганду украинского национализма, отрицание геноцида поляков в ходе Волынской резни и утверждения о сотрудничестве поляков с Третьим рейхом в ходе Второй мировой войны.

Поправки были приняты большинством голосов сенаторов.

Новый закон предусматривает уголовную ответственность в виде денежного штрафа или лишения свободы на срок до трех лет за использование высказываний, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, — например, выражения о «польских лагерях смерти», передает RT.

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Равнозначное наказание вводится за пропаганду идеологии украинского национализма и взглядов Степана Бандеры, а также — за отрицание Волынской резни.

В тексте законопроекта также содержится определение преступлений бандформирований украинских националистов, сотрудничавших с нацистами — «действия, совершенные украинскими националистами в 1925-1950 годах, связанные с применением насилия, террора или других форм нарушения прав человека против отдельных лиц или групп людей».

Ранее нижняя палата польского парламента, сейм, одобрила законопроект об Институте национальной памяти.

В 2018 году Польша будет отмечать траурную 75-ю годовщину Волынской резни — массового уничтожения польских граждан украинскими националистами.

За поправки в польское законодательство проголосовали не только националисты из партии польского панка «Кукиз-15», но и фракция правящей партии «Право и Справедливость» в полном составе, а также независимые депутаты и представители других партий.

28 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал польские власти за законопроект, устанавливающий наказание за употребление выражений, указывающих на ответственность Польши за преступления против человечности, которые были совершены нацистской Германией.

«Законопроект не имеет под собой оснований. Я категорически против. Нельзя менять историю. Нельзя отрицать Холокост», — заявил Нетаньяху.

День спустя президент Польши Анджей Дуда заявил, что поляки не участвовали в Холокосте в годы Второй мировой войны.

«Не было польских концентрационных лагерей — были лагеря на территории несуществовавшего польского государства, созданные Германией, гитлеровцами, которые на Польшу напали, это они создали концлагеря», — приводит слова Дуды издание «Речь Посполита».

27 января представители украинской националистической партии «Свобода» потребовали от президента Украины Петра Порошенко инициировать и созвать внеочередную сессию Верховной рады, чтобы «адекватно оценить» и публично осудить решения польского сейма по вопросу Волынской резни.

Также «свободовцы» хотят вернуть звание Героя Украины культовым украинским националистам Степану Бандере и Роману Шухевичу, и заявляют, что ранее оно было отобрано «преступным режимом [экс-президента Украины Виктора] Януковича».

Кроме того, радикалы хотят, чтобы Порошенко сместил с должности министра иностранных дел Павла Климкина в связи с «очередным провалом украинской дипломатии».

Представители «Свободы» утверждают, что принятие такого пакета поправок в польское законодательство представляет собой «прямое вмешательство во внутренние дела Украины и, по сути, выдвижение территориальных претензий».

По мнению украинских националистов, Варшава бы «не смела делать таких шагов» без потакательства им властями Украины. Еще в начале декабря премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша должна строить отношения с Украиной, «основываясь на исторической правде».

Он подчеркнул, что нельзя забывать Волынскую резню.

Пытаясь примириться с Варшавой, в декабре 2017 года Порошенко заявил, что оценку идеолога и теоретика украинского националистического движения Степана Бандеры необходимо передать украино-польской комиссии по изучению исторических вопросов.

Об этой инициативе Порошенко объявил на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Харькове. Он добавил, что данная комиссия будет заниматься и другими вопросами исторических взаимоотношений между странами.

МИД Украины в середине лета минувшего года вызвал посла Польши Яна Пекло в связи с заявлениями на тот момент министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о том, что Украина «с Бандерой в Европу не войдет». Польскому дипломату сообщили, что в Киеве с разочарованием восприняли заявление польского министра, и указали на некорректность высказывания.