«Россия бросает нам вызов»: Трамп обратился к конгрессу США

Ну и вот теперь, пожалуй, действительно все! Оставим сотрудникам CNN сокрушаться по поводу того, что Трамп ни слова не сказал в обращении к конгрессу о «российском деле», касающегося якобы вмешательства Москвы в президентскую кампанию-2016 в США.
Впрочем, досталось от Кеннеди не только Трампу, но и России. По словам конгрессмена-демократа, Россия «по колено зашла» в американскую демократию. Видимо, имеется в виду приписываемое Москве вмешательство в американские выборы.
И все же это еще не все! С ответом президенту выступает представитель оппозиционной партии — демократов. В качестве спикера они избрали представителя клана Кеннеди. Естественно, он критикует Трампа.
Речь подошла к концу, но о России сказано было немного. Нашу страну мимоходом упомянули, как одну из угроз для США наравне с Китаем. Что же, быть в одном ряду с Китаем все же приятнее, чем с Северной Кореей и Ираном, о которых Трамп сегодня говорил намного больше. На этой ноте мы завершаем наш онлайн, но продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь с нами!
И мы переходим к Северной Корее. Те, кто боялись ядерной войны, могут выдохнуть: Трамп обещал бороться с режимом Ким Чен Ына с помощью правды.
Трамп начал говорить об угрозе со стороны Ирана. Также он подчеркнул более практичный подход к оказанию помощи в горячих точках мира: «США будут помогать только своим друзьям».
Наконец подходим к вопросам внешней политики. От разговоров о финансировании армии Трамп плавно переходит к вопросам ядерного оружия и борьбы с ИГ (организация запрещена в России).
Россия и Китай бросают вызов интересам, экономике и ценностям США, заявил Трамп. «Во всем мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и такими соперниками, как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям», — сказал американский президент.
Трамп призвал конгресс положить конец сокращению военного бюджета страны и «полностью профинансировать наши прекрасные вооруженные силы», передает РИА «Новости». Он также заявил о необходимости модернизировать американский ядерный арсенал, чтобы сделать его «столь мощным, чтобы это позволило сдержать любой акт агрессии».
И снова лозунги — «Америка прежде всего», «Сделаем Америку великой снова», «Америка на первом месте». Foreing Policy, однако, отмечает, что за год президентства Трампа США опустились с первого места в рейтинге влияния «мягкой силой» на третье, уступив Франции и Великобритании.
Сомнения в том, что инициатива Трампа по реформе иммиграционной системы пройдет через конгресс усиливаются. В этой части речи неодобрительные возгласы впервые звучали громче, чем восторженные.
Президент США даже рассказал о судьбе двух девочек-подростков, которые были убиты бандой нелегальных иммигрантов. Родители погибших присутствуют на выступлении Трампа перед конгрессом.
Трамп заявил, что иммиграционная реформа будет запущена уже в самое ближайшее время. Не забыл он упомянуть и стену на границе с Мексикой. Из зала послышались смешки, но их снова заглушили аплодисменты.
Началось!
А вот и Трамп. Все стараются пожать ему руку.
Меланья выглядит превосходно. Хоть и прибыла отдельно от мужа, вопреки традиции.
Кажется, Трампу с трибуны не видны лица демократов — он призывает обе партии работать вместе с ним на благо страны.
В твиттере, кстати, к словам Трампа в основном тоже относятся со скепсисом.
Интересно, реакция демократов на слова Трампа — это нелюбовь к нему лично? Или к его тезисам об улучшении уровня жизни рядовых американцев?
Если сегодня сделать твит с хештегом #SOTU (State of the Union address — Обращение «О положении страны»), твиттер облагородит ваше сообщение эмодзи с изображением Белого дома. Некоторые, впрочем, считают что это больше похоже на колпак Ку-клус-клана.
Трамп говорит о «прекрасном чистом угле». Такого твиттер ему просить не может.
Трамп неоднократно заявлял, что его налоговая реформа — крупнейшая в истории. А вот NBC News уверяют, что такую реформу в 1986 году провел Рейган. Интересно, попадут ли NBC в рейтинг наград за фейковые новости в следующем году?
«С момента выборов мы создали 2,4 миллиона новых рабочих мест, включая 200 тысяч новых рабочих мест только в производстве. После ряда лет стагнации мы наконец видим рост заработной платы. Заявления о выдаче пособия по безработице на 45-летнем минимуме, — цитирует Трампа РИА «Новости». — Типичная семья из четырех человек, зарабатывающая 75 тысяч долларов (в год), увидит, что их налоги снизятся на 2 тысячи долларов».
Интересный факт: если похвалить американский флаг, сказать знаменитую фразу «In God we trust», изображенную на долларовой купюре, продолжительность аплодисментов может увеличиться вдвое. Пользователи твиттера жалуются на то, что устали слушать овации каждые три секунды. Не можем не согласиться — хлопков пока действительно больше, чем слов.
«Америка, наконец, покончила с нечестными торговыми сделками, которые заключались десятилетиями, эти сделки крали наше достояние и привели к уходу наших компаний, потере рабочих мест, нашего народного богатства. Время экономических уступок закончилось. С этого момента наши торговые отношения будут честными и взаимовыгодными. Мы будем работать, чтобы пересмотреть старые плохие сделки и заключить новые», — отметил Трамп.
Восторг конгрессменов от речи Трампа не обошли вниманием и пользователи твиттера.
Буквально каждую фразу Трампа встречают бурными аплодисментами. Складывается впечатление, что у президента вовсе нет врагов в конгрессе. Ну не считая демократов, разумеется. Эти ребята сидят с каменными лицами.
Трамп бросается традиционными фразами о величии американского народа, после чего начинает нахваливать свои действия во внутренней политике: создание рабочих мест, преодоление стагнации, самый низкий уровень безработицы за всю историю. Похоже, что на форуме в Давосе он просто репетировал свое обращение к конгрессу.
Твиттер Трампа заполнен сообщениями с превью его речи.
Ряд демократов обещали бойкотировать речь Трампа. Но, кажется, их демарш окажется почти незамеченным.
Меланья Трамп прибыла на выступление мужа в конгрессе отдельно от него. Что бы это могло означать?
Кортеж Трампа подъезжает к Капитолию.
Каких заявлений по России следует ожидать от президента США?
Выступление Трампа произойдет менее чем через сутки после обнародования его администрацией так называемого «кремлевского доклада», вызвал в России волну возмущения.
Обращение Трампа к конгрессу будут транслировать все основные телеканалы США.