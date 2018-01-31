«Россия бросает нам вызов»: Трамп обратился к конгрессу США

Наконец подходим к вопросам внешней политики. От разговоров о финансировании армии Трамп плавно переходит к вопросам ядерного оружия и борьбы с ИГ (организация запрещена в России).

Россия и Китай бросают вызов интересам, экономике и ценностям США, заявил Трамп. «Во всем мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и такими соперниками, как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям», — сказал американский президент.

Трамп призвал конгресс положить конец сокращению военного бюджета страны и «полностью профинансировать наши прекрасные вооруженные силы», передает РИА «Новости». Он также заявил о необходимости модернизировать американский ядерный арсенал, чтобы сделать его «столь мощным, чтобы это позволило сдержать любой акт агрессии».