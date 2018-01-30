Предала ценности: Польшу лишают голоса в ЕС

Профильный комитет Европарламента по гражданским свободам, внутренним делам и юстиции решил поддержать намерение Еврокомиссии запустить в отношении Польши судебную процедуру. Такой шаг был вызван, по мнению ЕК, «нарушением европейских принципов» при принятии новой судебной реформы.

Реклама

Предложение о санкциях против Польши поддержали 33 депутата комитета, девять европарламентариев выступили против. Для прохождения инициативы требовалось 23 голоса.

В случае одобрения решения комитета на февральской пленарной сессии Европарламента может произойти беспрецедентный случай — Варшава будет лишена права голоса в Совете Европы. Члены ЕС не лишались права голоса, начиная с момента основания Европейского союза в 1993 году.

Документ будет принят, если его одобрят минимум 22 из 27 стран-членов Евросоюза, кроме, собственно, Польши. При этом для лишения Варшавы права голоса в Совете Европы нужно единогласное заявление Саммита Евросоюза — он должен констатировать наличие «серьезного и устойчивого» нарушения польскими властями ценностей ЕС.

Резолюция была внесена на заседание комитета по гражданским свободам его председателем Клодом Мораэсом. Документ приветствует решение Еврокомиссии от 20 декабря 2017 года «о запуске статьи 7-й параграфа 1 Договора о ЕС», призывая Совет Европы «предпринять быстрые действия в соответствии с нормами, прописанными в статье договора.

По мнению Европейской комиссии, проводимая в Польше судебная реформа подчиняет судебную власть политикам, и принцип верховенства права нарушается. Однако Еврокомиссия готова пойти на пересмотр резолюции, если в течение трех месяцев Польша разберется с возникшей угрозой польскому праву.

Согласно новой реформе, 15 членов высшего судебного совета Польши, назначающего всех судей страны, будет избираться на четырехлетний срок сеймом (парламентом) Польши, а не в судебной среде — как это и было ранее.

Каждая парламентская фракция сможет предложить девятерых кандидатов, а, кроме того, Верховный суд получит право пересматривать по предоставлению местных судов те дела, решения по которым были приняты в течение 20 прошедших лет.

В ответ на намерение Евросоюза отобрать у Варшавы право голоса МИД Польши выпустил официальное заявление: по версии польского внешнеполитического ведомства, любые «сомнения в соответствии национального законодательства законам ЕС должны быть урегулированы в суде».

МИД Польши убежден также, что «независимый и беспристрастный» судебный орган не будет руководствоваться предвзятыми политическими оценками. Одновременно с этим Варшава согласна начать переговоры по поводу реформы с Брюсселем.

22 января глава польского МИД Яцек Чапутович заявил после встречи с первым зампредом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом, что Польша «не пойдет на уступки» в вопросе своей судебной реформы.

При этом после принятия реформы польским сеймом по всей стране прошли стотысячные митинги против фактического подчинения Верховного суда парламенту.

Экс-глава правительства Польши Дональд Туск, с 2014 года возглавляющий Европейский совет, заявил, что Варшава может задуматься о выходе из Евросоюза, если из получателя субсидий ЕС превратится в донора, передает RT.

По словам Туска, он может с легкостью представить ситуацию, когда «Польша окажется среди чистых доноров». В этом случае польские власти «могут спросить поляков, хотят ли они, чтобы Польша оставалась и дальше в Евросоюзе», подчеркивал Туск.

Каждый год Польша получает дотации из фондов Евросоюза — их размер достигает €10 млрд. При этом после запланированного на 2019 год выхода Великобритании из состава ЕС союз лишится одной из сильнейших своих экономик и донора. Обеспечение Еврофондов ляжет на плечи других стран ЕС — в том числе и Польши.

К тому же Брюссель планирует урезать траты с 2020 по 2027 годы, и Польша будет больше платить в европейский бюджет, чем получать из него.

12 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что организации ЕС «глухи» к нуждам стран-членов Евросоюза. По словам Дуды, именно Евросоюз «отчасти виноват в общественном разочаровании» в институтах Брюсселя. «Задача институтов ЕС — выстраивать гармоничную европейскую политику, а не разделять и настраивать друг против друга европейские нации», — подчеркнул Анджей Дуда.