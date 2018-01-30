Поговорить по душам: чем Трамп удивит конгрессменов

Белый дом накануне выступления президента США Дональда Трампа заявил, что в своей речи затронет вопросы экономики, инфраструктуры, иммиграции, торговли и национальной безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Реклама

В речи «О положении страны» (State of the Union Address) президент вспомнит о проведенной налоговой реформе, а также расскажет об усилиях по снижению регулирования экономики, росте ВВП, политике по созданию рабочих мест и рекордных показателях фондового рынка. Также ожидается, что Трамп расскажет о плане восстановления инфраструктуры на $1 трлн и том, как его быстро и правильно воплотить в жизнь.

Миграционные вопросы должны будут сконцентрироваться вокруг ужесточения контроля на границах и определенных послаблениях для нелегальных иммигрантов, которые уже находятся на территории США.

«Президент будет говорить о восстановлении наших вооруженных сил, восстановлении политики мира через силу, восстановлении ясности в отношении друзей и противников, а также о своих усилиях по разгрому терроризма по всему миру», — сообщил представитель Белого дома.

Чиновник охарактеризовал речь президента как «оптимистичную и объединяющую, и направленную на сотрудничество демократов и республиканцев».

Налоги ниже, стена — выше

Трамп действительно может говорить об американской экономике, испытывая чувство оптимизма. В США продолжается экономический рост, начавшийся, правда, еще при предшественнике нынешнего американского президента — Бараке Обаме. Однако надежду на дальнейшее экономическое развитие Трамп возлагает на налоговую реформу.

Реформа Трампа предполагает снижение налоговой нагрузки для бизнеса и физических лиц. Согласно документу, налоговая ставка для компаний составит 21% уже в 2018 году (сейчас — 35%). Эти меры должны существенно помочь бизнесу.

Ведущие американские компании уже откликнулись на принятые законы и пообещали поднять зарплаты и провести поощрительные выплаты сотрудникам. Кроме того, новшества дадут возможность американским компаниям вернуть производство в США, а это может способствовать созданию новых рабочих мест внутри страны

Президент США также сосредоточится на вопросах миграции, которая стала своего рода «коньком» его предвыборной политики. Первым указом Трампа в качестве президента стал временный запрет на въезд в США гражданам семи — преимущественно мусульманских — стран. Кроме Ливии и Сомали, туда, правда, попал и вполне благополучный Иран, к которому с негативом относится администрация в Вашингтоне, считая его государством-спонсором терроризма.

Миграционная политика Трампа вызывает негативную реакцию со стороны демократов. Особенно это касается планов по возведению заградительной стены между Соединенными Штатами и Мексикой. Вполне вероятно, Трамп, несмотря на противодействие этому проекту как со стороны демократов, так даже и многих республиканцев, вновь может упомянуть об этом в своем обращении к конгрессу.

Вместе с тем получение президентом США средств на строительство этой стены может стать сделкой-компромиссом между ним и демократами, которые могут получить в обмен сохранение программы поддержки нелегальных мигрантов, привезенных в США еще в детском возрасте.

В своей речи Трамп должен поделиться и другими инфраструктурными планами — на строительство новых мостов и дорог планируется потратить $200 млрд, и это, как ожидается, может воодушевить многих конгрессменов, поскольку подобное строительство сулит создание новых рабочих мест в штатах, которые они представляют.

Не стеной единой

По традиции, речь президента США будет содержать положения и о национальной безопасности и угрозах США, которые исходят от Северной Кореи и Ирана.

Возможно, в речи также будет упомянута и Россия — это особенно важно на фоне обнародования в США так называемого «кремлевского списка» высокопоставленных чиновников, против которых потенциально могут быть применены санкции.

Стоит отметить, что именно в подобной речи предшественник Трампа президент США Барак Обама заявил, что экономика России «разорвана в клочья» из-за санкционного давления.

В этот раз внимание будет направлено не только на президента, но и на гостей — например, первую леди Меланью Трамп, которая находится не в самом лучшем состоянии после скандалов с похождениями ее супруга, о которых в последнее время интенсивно пишет пресса.

Кроме того, не обошлось и без досадных курьезов — на части приглашений, отправленных гостям, была обнаружена ошибка. Слово union (англ. — союз) написано через букву «m» — uniom, — что уже дало повод для острот в адрес американского президента.

При этом, независимо от того, что именно скажет Трамп, обозреватель издания The Los Angeles Times Дойл Макманус отмечает, — когда Трамп читает написанную речь с телесуфлера, он «более ограничен и менее убедителен»: «Когда он произносит речь, подготовленную его персоналом, он часто звучит так, будто он читает ее впервые».