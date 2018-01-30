США ударят по покупателям российского оружия

Если Госдепартамент США начнет применять новый пакет санкций, направленных против Российской Федерации, то ограничения коснутся в первую очередь зарубежных компаний, ведущих бизнес с оборонно-промышленным комплексом РФ и российскими разведывательными службами.

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По словам представителя Госдепа, внешнеполитическое ведомство США может ввести санкции в рамках раздела №231 федерального закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Основанием для попадания под новые санкции могут стать «значительные транзакции» с предприятиями российского ОПК, передает слова американского дипломата ТАСС.

Введение новых санкций пока что остается под вопросом, но если — и когда — они будут введены, то ударят в первую очередь по нероссийским организациям и предприятиям.

Для реализации новых санкций CAATSA Госдеп совместно с Минфином США ведет прямую работу с профильными комитетами конгресса, проводя для конгрессменов и других чиновников брифинги «для введения в курс дела».

Представитель Госдепартамента также подчеркнул, что программа направленных против России санкций будет продолжаться ровно до тех пор, пока Россия «не остановит те провокационные и дестабилизирующие действия», которые привели к утверждению CAATSA.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Госдепа, новый пакет санкций станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с российскими компаниями.

«С учетом длительного времени, связанного с крупными военными сделками, результаты этих усилий только начинают быть осязаемыми», — подчеркнул американский дипломат.

Накануне в Госдепе заявили, что санкции, введенные в рамках CAATSA против России, вызвали «многомиллиардные потери» в российском ОПК. Причина тому — отказ некоторых иностранных покупателей приобретать российское оружие.

«С момента принятия законодательства CAATSA, по нашим оценкам, иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных закупок на несколько миллиардов долларов в российской оборонной промышленности», — передает заявление Госдепа RT.

Президент США Дональд Трамп подписал закон CAATSA против России, Ирана и КНДР в начале августа 2017 года. По мнению посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, Москву не запугать введением санкций, — это «бессмысленно», заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Санкции — это «движение в никуда», убежден Антонов, подчеркнув, что его слова «не лозунг», он действительно так думает.

«Кстати говоря, напомню, что я единственный посол в мире — гордо это говорю, — который находится под санкциями. Я нахожусь под санкциями ЕС и Канады. Так я хочу задать вопрос: неужели те политики, те люди, которые вводят санкции против РФ, думают, что мы подожмем свой хвост и не будем отстаивать свои позиции?» — отметил Антонов.

Утром 30 января стало известно, что министерство финансов США опубликовало «Кремлевский доклад», в котором представлен список из 96 российских бизнесменов и 114 политиков.

При этом подчеркивается, что сам по себе писок не является «санкционным листом» и не предполагает введения каких-либо ограничений в отношении попавших в него лиц.

Публикация «Кремлевского доклада» не означает автоматического расширения американского санкционного списка, напомнил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Он также заверил, что Россия даст ответ на любые действия США, если таковые последуют за публикацией доклада.

«Эти действия будут анализироваться в Москве для того, чтобы в любом случае наши интересы, интересы наших компаний были обеспечены максимально возможным образом», — подчеркнул Песков.

Первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич накануне заявил, что новые санкции США в отношении России являются окончательным переходом на уровень глобальной конфронтации. «Уже, честно говоря, все равно, кто включен в так называемый санкционный список США сегодня, а кто будет включен завтра.

%Русофобская политика США — это своего рода батарейки «энерджайзер», которые, согласно рекламе, будут работать бесконечно. Причины и следствия уже не имеют никакого значения», — отметил Клинцевич.

При этом Клинцевич подчеркнул, что «абсолютно ясно, что американцы окончательно перешли на глобальную конфронтацию с Россией по всем направлениям — будь то политика, отношения с конкретными странами, спорт, все что угодно».