«Санкции негативно сказались на работе предприятий»

Главы восточногерманских федеральных земель высказались за отмену санкций, введенных против России. Как сообщает газета Berliner Morgenpost, в понедельник 29 января прошла встреча лидеров восточных земель ФРГ, после которой премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила журналистам, что они «совершенно четко за отмену санкций».

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Она назвала антироссийские санкции неэффективными, а также отметила, что они негативно сказались на работе многих предприятий сельскохозяйственной и пищевой промышленности, находящиеся в восточногерманских землях, передает ФАН. Ко мнению Швезиг присоединился и премьер-министр Саксонии-Анхальта Райнер Хазелофф, призвавший будущее правительство поднять тему снятия санкций с России.

Премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф после встречи лидеров восточных земель ФРГ также подчеркнул, что санкции против России не имеют эффекта, в связи с чем необходим новый подход. По его словам, влияние санкций на восточногерманские компании ощущается гораздо более остро, чем в случае с западногерманскими компаниями, сообщает RT.

В этот же день в парламент Бельгии внесли резолюцию о снятии экономических санкций с России, заявил лидер партии «Фламандский интерес» Филипп Девинтер, сообщает РИА «Новости». Ранее парламентарий уже говорил о необходимости отмены антироссийских ограничений.

«Они не только идут вразрез с международным правом, но они также несправедливы и полностью контрпродуктивны для Европы», — указывал он.

По его словам, из-за санкционного режима бельгийские экспортеры ежегодно теряют €1,5 млрд.

«Мы внесли на рассмотрение палаты представителей федерального парламента Бельгии резолюцию, требующую от нашего правительства инициировать в Европейском совете отмену санкций ЕС против России», — сказал политик.

Двумя днями ранее премьер федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов указал, что ограничительные меры против России являются «мертвой лошадью, на которой далеко не уедешь». Он отметил, что проблемы Украины «не решить при помощи символической политики, расплачиваться за которую приходится... предприятиям» Германии.

Еще за два дня до этого президент Австрии Александр ван дер Беллен признал, что санкции Евросоюза в отношении России не отвечают интересам австрийской экономики. Политик рассказал об этом в ПАСЕ после того, как украинский депутат задал ему вопрос по «сохраняющимся санкциям против России после агрессии РФ против Украины».

«С точки зрения экономики, это, конечно, не в интересах Австрии. У нас очень тесные экономические связи с Россией, торговые. У нас есть прямые инвестиции в российскую экономику. Но, тем на менее, мы согласились с позицией ЕС и приняли ее», — указал австрийский лидер.

Он добавил, что ограничительные меры связаны с ситуацией в Донбассе.

«Санкции против РФ — Австрия полностью поддерживает позицию ЕС, присоединяется к ней, конечно, Австрия принимала участие в принятии этого решения, оно было принято, кажется, в октябре прошлого года, решение о продолжении санкций. Это связано с тем, как развивается реализация минских соглашений. Там не видно никакого реального прогресса.

Так что мы можем сказать, что санкции должны сохраняться в данном случае», — резюмировал политик.

Накануне сообщалось, что абсолютное большинство жителей Великобритании, Германии, Польши и Франции хотят, чтобы отношения между Россией и Евросоюзом улучшились уже в ближайшем будущем — это показал опрос «Sputnik.Мнения». За скорейшее налаживание связей с Россией высказались 87% жителей Германии, 79% французов, 85% поляков и 68% британцев.

В Германии и Польше среди сторонников партнерства больше приверженцев левых взглядов, тогда как во Франции эту позицию активнее отстаивают избиратели «Правых», социал-либеральной «Вперед, Республика!» и центристского «Демократического движения». В Британии, которая выйдет из Евросоюза, наибольшей поддержкой идея восстановления хороших отношений с Россией пользуется у либеральных демократов.

В Великобритании, Германии и Франции за дружбу с Россией чаще высказывались респонденты-мужчины и люди с высшим образованием. Во всех странах идея примирения находила больший отклик у людей старше 65 лет.