«С-400 нас прикроет»: Поклонская пригласила Трампа в Крым

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, обсуждая последние американские санкции, пригласила президента США Дональда Трампа посетить Крым. «Вот, к примеру, хотел бы господин Дональд Трамп пригласить меня на деловой ужин, но не сможет из-за своих же санкций. И будет довольствоваться лишь утренним кофе с кандидатом в президенты Ксенией Собчак. А я в отличие от президента США приглашаю его в солнечный российский Крым», — заявила Поклонская «РИА Новостям».

Безопасность Трампа, по словам депутата, будет обеспечивать дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», расположенный на полуострове.

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Кроме того, Наталья Поклонская заявила, что санкции со стороны США можно расценивать как позитивную оценку ее работы во благо родины. Поклонская находится в американском «стоп-листе» с декабря 2014 года. Тогда она оказалась в санкционном списке вместе с остальными политическими деятелями Крыма, поддержавшими воссоединение полуострова с Россией. «Запрещают, когда боятся.

Но ведь мы совершенно не страшные — просто защищаем свою Родину. Такая недальновидная и пугливая реакция наших зарубежных партнеров в виде санкций ограничивает их же», — добавила она.

Поклонская отметила, что отказ международных мониторинговых миссий и наблюдателей посещать Крым связан с тем, что они не хотят поставить себя в неловкое положение. «Ведь то, что они сегодня бредят небылицами о нарушениях прав человека в Крыму, абсолютно не соответствует действительности. Когда они увидят это воочию, им станет совсем некорректно говорить о явно абсурдных, не соответствующих действительности вещах», — считает Поклонская.

Депутат Госдумы также подчеркнула, что к ней неоднократно обращались иностранцы, желающие посетить Крым. Кроме того, Поклонская продолжает принимать письма с приглашениями или пожеланиями побывать в России.

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская также рассказала, какую страну она бы посетила в случае официальной поездки за границу. «Первой страной ее визита стала бы Сербия, потому что оттуда родом ее предки. А второй — Франция», — сообщила она.

26 января Минфин США расширил список санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. Так, ограничительный лист пополнился замминистром энергетики России Андреем Черезовым, директором департамента Минэнергетики Евгением Грабчаком и еще 19 российскими и украинскими гражданами.

Также ограничения были введены против дочерних структур «Сургутнефтегаза», ПАО «Силовые машины» и «Технопромэкспорта». Всего в санкционный список США попали девять компаний.

В российском МИДе, в свою очередь, заявили, что американская сторона ввела санкции под надуманным предлогом, обвиняя Москву в причастности к украинскому кризису. «В Вашингтоне никак не могут избавиться от иллюзий, что нас можно испугать отказами в американских визах или торговыми запретами. Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ», — сообщалось на сайте ведомства.

Кроме того, в МИД РФ подчеркнули, что США не оценили желание своего посла в России Джона Хантсмана наладить отношения с Москвой. «Примечательно, что за несколько часов до введения санкций... Хантсман опубликовал в издании The Moscow Times статью, в которой выразил стремление к улучшению российско-американских отношений. Как видим, в Вашингтоне своего посла в этом желании не поддержали», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

29 января в Америке опубликуют так называемый «кремлевский доклад» — документ, в котором будут перечислены близкие к российским властям люди, попадающие под санкции.

Ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в американских госорганах, причастных к реализации политики в отношении России, сообщил, что в новый «черный список» могут попасть более 50 россиян.

Учитывая тот факт, что санкционные меры будут распространяться и на членов семей фигурантов, то пакет санкций коснется около 300 граждан РФ. При этом конкретные имена российское издание не назвало.

«Кремлевский доклад» обнародуют в соответствии с подписанным полгода назад Трампом законом, предполагающими расширение ряда секторальных санкций против российской экономики.

Однако попадание в «черный список» не означает автоматическое введение санкций против этих людей, однако ставит их под такую угрозу. Об этом 25 декабря 2017 года сообщил бывший координатор санкционной политики госдепа США Дэниел Фрид. «Я бы сказал так: американские и европейские банки могут счесть, что раз человек в списке, взаимодействие с ним связано с более высокими рисками», — заявил он в интервью журналистам.

При этом, по официальной информации МИД России, на 21 декабря под санкции США находятся 402 россиянина и почти 200 юридических лиц. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. За день до ее заявления список пополнился еще пятью людьми — в том числе главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Захарова, в свою очередь, пообещала ответные меры против Соединенных штатов. «Так мы делаем всегда, и когда мы так отвечаем, мы всегда подчеркиваем, что это не наш выбор», — сообщила она.