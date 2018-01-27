Косовский шлагбаум: Сербия споткнулась на пути в ЕС

Президент Сербии Александар Вучич в завуалированной форме дал понять, что Сербия все же взяла курс на вступление в Европейский союз, а потому должна будет так или иначе признать независимый статус Косово или, по крайней мере, заключить с Приштиной договор о границе. Соответствующее заявление прозвучало на Международном экономическом форуме в швейцарском Давосе, сообщает сербская газета Blic.

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«Это значит, что мы не потеряем то, что не должны потерять, или, если хотите, чтобы я выразился чуть по-другому на этот счет, мы должны потерять только то, что должны потерять. Думаю, такая позиция — это нормально, рационально…», — завил сербский глава. При этом он подчеркнул, что тема решения косовской проблемы была основной в кулуарах форума.

Однако в своем заявлении Вучич избежал слов «признание независимости» или даже «неофициальное признание Косово».

Вместе с тем глава Сербии раскритиковал позицию руководства Косово, которое, с точки зрения Вучича, является неконструктивной. «Мы отталкиваемся от того, что нам (с албанской стороной — «Газета.Ru») надо пытаться разговаривать и в итоге находить компромисс. Поэтому я и сказал албанцам: если кто-то ожидает от нас, что мы отдадим все, а взамен не получим ничего, а вы должны получить все, а взамен ничего не дать, то спасибо и до свидания», — сказал глава Сербии.

Кроме того, президент добавил, что Сербию в принципе не примут в Европейский союз, если Белград не достигнет с Приштиной соглашения об установлении границы между косовской и сербской территориями. «Нам не позволят войти в ЕС без четкого решения вопроса о границе. Другое уже дело, как мы будем это решать. Хотим ли мы решать это вопрос? Безусловно, наш народ должен на референдуме сказать о том, что он думает по данной проблеме», — заключил Вучич.

По его словам, большой проблемой также является то, что никто в Белграде не желает брать на себя ответственность в урегулировании косовского вопроса.

Расстрелянные переговоры

По инициативе Вучича в Сербии на различных площадках проводится широкий общественный диалог по вопросу Косово и Метохии, итоги которого должны быть подведены в марте 2018 года. Ожидается, что сербская сторона выступит с рядом инициатив, которые потребуют компромиссов как от Приштины, так и от самого Белграда.

Более того, 16 января в Брюсселе впервые с 2016 года между Белградом и Приштиной начался раунд переговоров по нормализации отношений, которые должны были продлиться три дня. Однако утром того же дня в городе Косовска-Митровица был убит влиятельный сербский политик, лидер гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» Оливер Иванович. После новостей из Косово сербская делегация заявила о невозможности продолжения переговоров и покинула Брюссель. После этого и Белград, и Приштина осудили данное убийство, однако сербская сторона недовольна ходом его расследования.

Президент Косово Хашим Тачи высказал уверенность, что злоумышленник, застреливший Ивановича, будет найден. Вучич же, в свою очередь, недоволен тем, что албанская сторона не допустила сербских следователей к материалам дела и к расследованию убийства в целом.

В минувший вторник сербский глава посетил сербские анклавы в Косово: северную часть города Косовска-Митровица, Грачаниц у и другие. Свой визит политик согласовал с Приштиной. В ходе поездки Вучич провел переговоры с главами сербских общин в крае, стороны обсудили социально-экономические вопросы, а также проблему безопасности сербского населения. Отдельно Вучич коснулся права косовских сербов на хранение и ношение оружия как некую гарантию их личной безопасности.

Все решит референдум

Вучич — лидер Сербской прогрессивной партии, он стал у руля Сербии весной прошлого года после победы на выборах. При этом политик позиционировал себя как продолжатель дела прежнего главы страны — Томислова Николича, который имел репутацию умеренного националиста и также был членом «прогрессистов». В ходе президентства Никича Вучич занимал пост премьера.

Именно в тот период времени Сербия пошла на ряд шагов, которые де-факто означали потерю контроля над сербскими общинами Косова со стороны Белграда.

В частности, до Николича подразделения полиции, которые действовали в сербских районах края, входили в состава МВД Сербии, но при нем их передали в состав албанских правоохранительных органов.

Сейчас между Косово и Сербией существует только один вид сообщения: раз в сутки ходит автобус по маршруту Белград — Приштина. Также в сербских регионах, примыкающих к частично признанной республике, действует особый режим безопасности, которые неофициально называют «зоной отчуждения». Там несут службу усиленные подразделения жандармерии Сербии и проводятся различные контртеррористические мероприятия.

Вместе с тем никакой официальной границы с Косово Сербия не признает, хотя при проезде на косовскую территорию сербская пограничная полиция проверяет документы.

Одним из основных пунктов политической программы Сербской прогрессивной партии и лично Александара Вучича является вхождение Сербии в Евросоюз. При этом Брюссель уже неоднократно давал понять Белграду, что без урегулирования косовского вопроса ни о каком вступлении в ЕС не может быть и речи.

Советник председателя экспертной группы МГИМО «Балканский клуб» Неманья Дойчинович рассказал «Газете.Ru», что данная позиция лидеров ЕС вряд ли изменится. «Несколько дней назад новый посол Франции в Сербии Фредерик Мондолони заявил, что Сербия не будет интегрирована в Евросоюз, пока не подпишет соглашение о Косове (скорее всего, он имел ввиду, что Сербия должна признать Косово, если хочет быть членом ЕС).

Даже решение о том, чтобы Приштина стала членом ООН будет возможно только после изменения конституции Сербии, поскольку в преамбуле документа сказано, что Косово и Метохия являются неотъемлемой частью Сербии.

Чтобы изменить конституцию, необходимо провести референдум, так что вопрос Косово и Метохии, как и членства Сербии в ЕС будет решаться на плебисците», — сказал эксперт.

Отозванная независимость

Дойчинович напомнил, что косовская проблема в принципе еще далека от разрешения. Это связано в том числе и с темой военных преступлений, в которых обвиняют некоторых лидеров нынешнего Косово.

«Приштина сталкивается с проблемой формирования специального трибунала по «Армии освобождения Косово» (АОК), который, наверное, выдвинет обвинения против Хашима Тачи и Рамуша Харадиная (президента и премьера непризнанного государства. — «Газета.Ru»). Если его создадут, то это будет означать, это искусственное государство «Косово» появилось на основе военных преступлений и этнических чисток.

На создании суда настаивали западные страны, представители которых многократно предупреждали власти в Приштине, что в случае если специальный трибунал не будет сформирован по косовским законам, то вопрос будет передан на рассмотрение Совета безопасности ООН», — сказал специалист «Балканского клуба» МГИМО.

Он также подчеркнул, что некоторые страны уже отозвали признание Косово как независимого государства, например, Гвинея-Бисау и Суринам, а некоторые заявили, что думают сделать то же самое, например, Египет.

Дойчинович подчеркнул, что при этом ситуация для косовских сербов, особенно тех, кто живет в южной части края, остается тревожной. «С момента заключения Брюссельского договора в 2013 году этнических чисток в Косово не было. Тогда многие институты Республики Сербия в Косово и Метохии были переданы в руки так называемых властей в Приштине, и таким образом албанцы добились того, чего хотели. Но факты запугивания сербской части населения Косова имеют место. И, конечно, ситуацию осложнило убийство Ивановича», — сказал Дойчинович.

С началом распада Югославии албанская часть косовского населения завила о стремлении отделиться от страны и создать свое государство. В 1999 году авиаудары стран НАТО вынудили югославского президента Слободана Милошевича вывести войска и подразделения МВД страны из Косово. Взамен туда был введен миротворческий контингент ООН, который, однако, не смог воспрепятствовать погрому сербов на этой территории в 2004 году.

В 2008 году край провозгласил независимость. К настоящему моменту суверенитет Косово признана большинством стран мира. Однако Белград на официальном уровне заявляет, что считает эти земли своей территорией. Независимость Косова также не признают Россия, Китай, Индия, Испания, Иран и Греция.

До войны 1998 года сербы составляли порядка 15% населения Косово, сейчас их осталось около 6% от общего числа жителей края.