«Освенцим» и Холокост: Европа вспомнила про цыган

Расположенный на территории Польши лагерь «Аушвиц-Биркенау», известный большинству жителей России и бывшего СССР как «Освенцим», был одним из самых «знаковых» и ужасающих «фабрик смерти» Третьего рейха. Именно на его воротах была выкована надпись: «Работа делает свободным». Именно здесь нацистами было уничтожено более 1,4 млн человек, большинство из них — свезенные туда из разных стран евреи. Узников вначале использовали на тяжелых работах, а затем убивали в газовых камерах.

Самое страшное — это «селекция». Ее проводили раза два в месяц. На улице раздевали по пояс, осматривали. Не прошел «селекцию» — в крематорий.

Еще трупы жгли открытым способом, — «ну, то есть в глубоких ямах», — вспоминал в одном из интервью бывший узник «Освенцима» 16-летний Евгений Ковалев.

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Поездка в «Освенцим» навсегда оставляет след в памяти, признавался помощник президента России Андрей Фурсенко, который в 2010 году возглавлял российскую делегацию на траурных мероприятиях:

«Мы стояли там относительно недолго, час-полтора, но можно было представить, что испытывали узники, проводившие часы на пронизывающем ветру. И, хотя мы были одеты уж точно теплее, чем заключенные, возникало ощущение, что мы без одежды, — я промерз насквозь», — рассказывал ранее «Газете.Ru» Фурсенко.

Трагические мероприятия, посвященные памяти жертв Холокоста, организованные Всемирным еврейским конгрессом, прошли на этой неделе и в здании Европейского парламента. Вспоминая жертв трагедии, выступавшие говорили и о настоящем времени. «Из-за постоянной угрозы синагоги и еврейские общинные центры во многих европейских странах находятся практически под круглосуточной охраной полиции и военных», — сказал в своей речи глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор.

Стоит отметить, что

Кантор был единственным из высокопоставленных участников мероприятия, который в своей речи подчеркнул роль Красной Армии в освобождении лагеря Освенцима.

Европейские чиновники в один голос говорили, что концлагерь был освобожден «силами союзников». Формально это было недалеко от истины — СССР действительно вместе с США и Великобританией были союзниками во время войны с нацистской Германией. Однако лагерь был освобожден именно советскими военными.

Время цыган

Высокие руководители ЕС в этом году сделали больший упор на историю уничтожения в «Освенциме» цыганского населения. В честь этих событий в фойе была даже развернута выставка, посвященная теме погибших в лагере цыган. Как отметила в своей речи первый зампред парламента ЕС Мэред Макгиннесс, в Освенциме погибло более 23 тыс. цыган. Всего же в нацистских лагерях смерти было уничтожено более 500 тыс. цыган. Истории Холокоста цыган была посвящена и выставка, открытая в стенах Европейского парламента.

Как рассказала журналистам евродепутат, докладчик по фундаментальным правам цыган Сорая Пост, цель выставки — дать возможность понять, что представлял из себя Холокост цыганского населения.

В ЕС подчеркивают, что во время поминовения очередной годовщины Холокоста тема уничтожения нацистами цыган поднимается в первый раз.

Цель, по словам зампреда парламента ЕС Макгиннесс, не только напомнить о страданиях цыган в нацистских лагерях, но и «нетолерантности» по отношению к ним в странах Европейского союза.

О том, что цыгане подвергаются угрозам со стороны ультраправых групп в Европе, напомнила в своей речи докладчик по стратегии ЕС в отношении цыган Ливия Ярок.

Главное в европейской стратеги — это попытка интеграции цыган в общество, но сделать это совсем не просто.

Сами цыгане не очень к этому стремятся и часто зарабатывают на жизнь не всегда законными способами. «Среди цыган очень много криминального элемента. Многие из них совершенно не хотят интегрироваться в общество», — сказал «Газете.Ru» один из итальянских политиков правых взглядов.

В Италии подобное мнение разделяет большинство населения. По данным опроса социологической службы Pew Research, сделанного в 2014 году, в Италии 85% опрошенных негативно относятся к цыганам. Такая же ситуация — в других европейских странах. Во Франции Греции и Великобритании негативно к цыганам относятся более 50%. Авторы опроса отмечают, что подобные взгляды широко распространены среди тех, кто разделяет взгляды правонационалистических партий.

При этом цыгане сегодня — самое большое европейское этническое меньшинство. По данным ЕС, в Европе в настоящее время проживает, по разным данным, 10-12 млн цыган, из них 6 млн живут в странах Европейского союза.

«Большинство цыган в ЕС — жертвы предубеждений и социального неравноправия», — отмечается в стратегии, где изложена политика Евросоюза по отношению к цыганам до 2020 года. В ней отмечается большой процент безработицы среди цыган, маргинализацию цыганского населения, отсутствия возможностей для образования.

В России, где подобная стратегия отсутствует, цыгане имеют схожие проблемы.

По разным данным, на территории нашей страны проживает до 1,5 млн цыган. Большинство из них постоянно мигрируют или проживает в поселках самостроях, которые часто сносятся властями.

В середине января 2018 года российская правозащитная организация «АГОРА» обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с делом цыган одного из районов Татарстана. Заявители в числе 36 человек пожаловались на местные власти за то, что они заставили представителей местного табора разобрать незаконные, по их мнению, цыганские постройки, лишив их последнего жилья.

Несмотря на то что суд первой инстанции встал на сторону цыган, однако заявители получили отказ от Верховного суда. Эксперты считают, что в случае если жалоба цыган будет рассмотрена ЕСПЧ, она может получить определенный резонанс и привлечь внимание к проблемам цыган в России.

Стратегия в отношении цыган в России отсутствует, однако внимание к проблеме недавно пришло откуда не ждали. Известный актер и общественный деятель Никита Михалков в своей авторской программе «Бесогон» на «России-1» процитировал обращение сценариста и режиссера Александра Адабашьяна, где тот заявил о том, что Россия должна привлечь внимание к проблеме геноцида цыган на международном уровне.