Домой в десять: Саакашвили отправили под домашний арест

Экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области поместили под ночной домашний арест. Соответствующее решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда.

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«Жалобу прокурора удовлетворить... Избрать для Саакашвили М.Н. меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 7:00 [мск --1] с обязательством носить электронный браслет», — цитирует постановление Апелляционного суда украинское информагентство УНН.

Изначально генпрокуратура просила суд избрать для Саакашвили более суровую меру пресечения и поместить его под круглосуточный домашний арест, обосновывая это тем, что политика могут устранить российские спецслужбы. Тем не менее суд этого делать не стал. В итоге ходатайство прокуратуры он удовлетворил, но лишь частично.

Помимо ночного домашнего ареста, на Саакашвили были возложены дополнительные процессуальные обязанности. Политик должен по требованию прибывать к прокурору, следователю или в суд, а также не имеет права выезжать из Киева без разрешения прокурора.

Заседание не обошлось без инцидентов — когда председательствующий судья Апелляционного суда Киева Олег Присяжнюк оглашал решение, сторонники Саакашвили, присутствовавшие в зале, начали кричать, выражая свое неодобрение.

Саакашвили задержали 5 декабря 2017 года, однако в тот день он сумел сбежать от правоохранителей. Первая операция по аресту экс-губернатора Одесской области проходила достаточно ярко: сначала Саакашвили забрался на крышу своего дома в Киеве, обещая спрыгнуть.

Схватив политика и усадив его в машину, сотрудники СБУ столкнулись с новой проблемой — собравшиеся на месте событий сторонники Саакашвили блкировали проезд. В конце концов протестующим удалось выломать дверь автомобиля СБУ и освободить своего лидера, после чего вся процессия отправилась митинговать к зданию Рады.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что

Саакашвили подозревают в попытке организации государственного переворота. По версии следствия, политик получил деньги на подрывные политические акции от харьковского бизнесмена Сергея Курченко.

До событий «Евромайдана» 2014 года тот входил в ближний круг президента Украины Виктора Януковича.

Через три дня после побега Саакашвили вновь задержали и поместили в изолятор временного содержания. 18 декабря политик явился на допрос в генпрокуратуру, однако покинул здание ведомства, заявив, что намерен давать показания только СБУ. Допрос политика в украинской службе безопасности состоялся 10 января и продлился четыре часа. «Все вопросы касались исключительно политических акций», — отчитался политик.

Статья украинского законодательства, нарушение которой вменяют Михаилу Саакашвили, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет. Вопрос о депортации политика в Грузию — о чем украинские власти неоднократно заявляли ранее — уже не стоит.

При этом 6 января Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам заключения по делу «о злостном превышении полномочий» во время пребывания его на посту президента Грузии. По версии следователей, в 2009 году Саакашвили помиловал четверых полицейских, осужденных за убийство сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани.

Прокуратура Грузии выразила надежду, что все обвиняемые в государстве предстанут перед судом на родине. «Главная прокуратура Грузии сделает все для того, чтобы любой человек, который совершил в Грузии преступление, предстал перед грузинским правосудием.

У нас есть конкретные отношения с соответствующими компетентными органами Украины, и ходатайство об экстрадиции Саакашвили на родину уже отправлено», — заявил заместитель главпрокурора Георгий Гогадзе.

Саакашвили покинул Грузию сразу после инаугурации нового президента в 2013 году, против него на родине возбуждено несколько уголовных дел. Грузинская сторона неоднократно обращалась к Украине с просьбой выдать экс-президента.