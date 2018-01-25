Дружить с Россией или бояться: чехи выбирают президента

24 января Милош Земан принял отставку правительства во главе с Андресом Бабишем, которого считают единомышленником действующего президента. Сформированный только в декабре 2017 года кабинет министров Бабиша изначально был правительством меньшинства. А после новый премьер-министр страны, который и без того не пользовался особой популярностью среди депутатов, стал подозреваемым в незаконном получении для одной из своих фирм субсидий от Евросоюза в размере €2 млн.

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19 января большинство чешских парламентариев проголосовало за лишение Бабиша неприкосновенности. В результате Милош Земан поручил сформировать новое правительство, которое устроит чешский парламент.

Популист у власти

Андрес Бабиш — лидер движения «Акция недовольных граждан» (ANO), которое победило на парламентских выборах 21 октября 2017 года. Премьер-министр Чехии пришел к власти на фоне популистских заявлений --

в своих предвыборных обещаниях он говорил о необходимости борьбы с коррупцией, обещал внедрить свой бизнес-опыт в правительство, а также препятствовать более глубокой интеграции Чехии в Евросоюз, что, в целом, пришлось по вкусу чешскому избирателю.

«Мы хотим выполнить нашу программу ради улучшения жизни в нашей стране», — говорил Бабиш сразу после победы в выборах.

По процедуре, установленной в Чехии, после парламентских выборов в течение месяца должна быть создана устойчивая правящая коалиция. Однако за то время, пока правительство работало, оно не смогло заручиться поддержкой всех остальных партий, и парламент выразил вотум недоверия правительству.

По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина, «за Бабишем тянется шлейф обвинений», его финансовые проблемы сказываются на его позициях, потому что все боятся, что он воспользуется постом премьер-министра для того, чтобы создавать льготные условия для работы своих компаний. Бабиш является единственным собственником одной из крупнейших чешских компаний — агрохимического холдинга Agrofert.

Однако, напоминает собеседник «Газеты.Ru», очень многое зависит от результатов второго тура президентских выборов, которые состоятся 26-27 января. Если победу одержит действующий президент Чехии Милош Земан, то он снова выдвинет кандидатуру Бабиша на пост премьер-министра, о чем он сказал буквально сразу же, приняв отставку прежнего правительства.

«Я не могу исключить, что меня не переизберут президентом. В таком случае я буду придерживаться обещания назначить Андрея Бабиша премьер-министром в течение февраля», — заявил президент Чехии.

Друзья или враги России

По мнению доцента кафедры политической истории МГИМО Кирилла Коктыша, второй тур выборов расставит все по своим местам — «после выборов все равно правительство соберется».

При этом президент в Чехии — фигура скорее номинальная, поскольку реальная власть в стране сосредоточена в руках депутатов и правительства. Вместе с тем внимание ко второму туру президентского голосования должно быть достаточно пристальным, поскольку нынешние выборы вполне можно считать неким плебисцитом по вопросу о векторе внешней политики Чехии. Надо подчеркнуть, что Земан и Драгош принципиально по-разному смотрят на вопрос о партнерах и контрагентах страны в Европе.

Нынешнего президента Милоша Земана считают «сторонником» Путина и России. При этом сам Земан полагает, что он является сторонником взаимовыгодного экономического сотрудничества со всеми странами. Именно поэтому он не раз высказывался против санкций ЕС против России и выступает за скорейшую их отмену.

«Я был всегда против. Не только не надо продолжать, но и не надо было вводить. Нужно отменить сейчас, а не в будущем», — говорил чешский президент в интервью ТАСС.

По мнению Топорнина, «Земан — друг России, он наш союзник», он привозил бизнесменов в Россию, и они тут подписывали контракты. Эксперт также допускает, что есть внутренние договоренности между Земаном и Бабишом, что если Земана выберут президентом, а Бабиша согласуют на пост премьер-министра, Чехия займет более благосклонную позицию по отношению к России.

Соперник Земана — Иржи Драгош — напротив, не высказывает особой симпатии к Москве.

Более того, он говорит, что надо «бояться Россию». После первого тура выборов он сразу заявил, что Россия вмешивается в выборы Чехии с целью помочь победить Земану.

«Я по-прежнему считаю, что Россия интересуется нашими выборами. Российские спецслужбы заинтересованы в том, чтобы Милош Земан переизбрался на второй срок», — заявил Драгош.

Милош Земан осудил своего противника за высказывание о вмешательстве в выборы, назвав это «оскорблением избирателей». Однако Драгош говорит, что главным врагом РФ является НАТО, членом которой является Чехия.

«Вспомните, что в российской военной доктрине говорится: самый главный военный враг — это НАТО, членом которой мы являемся. И закономерно, что российские спецслужбы работают на разложение Североатлантического альянса», — пояснил Драгош.

По мнению Топорнина, Драгош должен представлять линию, противостоящую Земану. При этом, по мнению эксперта, России не стоит его бояться, это больше общественный человек, чем политический.

Вместе с тем Кирилл Коктыш подчеркивает, что российская позиция всегда сводится к тому, что «мы будем работать с любым правительством», хотя признает, что с Земаном Москве работать было бы комфортнее.