«Прекратите военную поддержку Донбасса»

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Россию «прекратить финансовую и военную поддержку вооруженных формирований в Донецком и Луганском регионах». Соответствующая резолюция под названием «О гуманитарных последствиях войны на Украине» была опубликована на сайте ассамблеи.

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Автором документа выступил литовский парламентарий Игидиус Варейкис. В нем говорится, что ПАСЕ встревожена гуманитарной ситуацией в результате войны на востоке Украины и присоединением Крыма к России.

Всего в документе десять пунктов, российская «финансовая и военная поддержка» самопровозглашенных ДНР и ЛНР — лишь один из них.

Резолюция ПАСЕ также призывает российскую сторону перестать признавать паспорта и другие документы, включая судебные решения и документы, подтверждающие имущественные права, выданные на неподконтрольных Киеву территориях.

Кроме того, в документе ПАСЕ заявляет о необходимости обеспечить соблюдение прав человека и безопасность людей, живущих в Крыму, и выступает за снятие «запрета на меджлис крымских татар» (организация запрещена в России).

В резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы «О гуманитарных последствиях войны на Украине» содержится призыв открыть новый контрольно-пропускной пункт. «Ассамблея призывает все воюющие стороны открыть новые контрольно-пропускные пункты, в частности, контрольно-пропускной пункт в поселении Золотое Луганской области», — говорится в тексте документа. В ПАСЕ также указали на необходимость проявлять уважение к гражданскому характеру инфраструктуры и обеспечивать защиту гражданских лиц.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и не оказывает ополченцам Донбасса финансовой, материальной и технической помощи. Кроме того, Россия настаивает на необходимости выполнения Киевом своей части минских соглашений, которые определяют механизм урегулирования ситуации в зоне конфликта.

Напомним, что в январской сессии ПАСЕ, которая сейчас проходит в Страсбурге, не участвует российская делегация.

Об отказе Москвы посетить сессию Парламентской ассамблеи стало известно еще в декабре 2017 года, об этом сообщил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. Он пояснил, что нет гарантии отсутствия дискриминации прав национальных делегаций. Толстой также сказал, что российские парламентарии попытаются убедить лидеров ПАСЕ в необходимости качественных изменений в работе организации.

До этого о том, что российская делегация не примет участия в январской сессии ПАСЕ, говорил и член делегации Совета Федерации в Парламентской ассамблее Алексей Александров. «По общему нашему решению, если ПАСЕ не изменит свои правила, которые запрещали бы дискриминацию национальных делегаций, мы не будем участвовать в работе Ассамблеи», — сказал Александров журналистам.

Сенатор подчеркнул, что Москва возобновит работу в рамках этой международной структуры лишь при условии внесения поправок в регламент ПАСЕ. Александров добавил, что в настоящий момент ПАСЕ принципиально не принимает такое решение, поскольку это может нарушить общую политику санкционного давления на Россию.

В 2014-2015 годах российские парламентарии были лишены права голоса на сессиях ПАСЕ, а также возможности участвовать в работе уставных органов организации. Причиной применения этих мер стала позиция РФ по Крыму и Севастополю, которые по итогам референдума весной 2014 года вошел в состав России на правах субъектов федерации.

С 2016 года Россия перестала направлять документы, необходимые для аккредитации своей делегации, а в конце июня 2017 года Москва заявила, что приостанавливает уплату взносов в Совет Европы в связи с неучастием российской делегации.

23 января генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия должна заплатить взнос за членство в ПАСЕ в феврале текущего года. Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал требование Ягланда нелогичным и неразумным. «Наш взнос будет проплачен, как только будут сняты ограничения, связанные с лишением права высказывать свою точку зрения», — заявил Чепа.

Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, предложил Украине выплачивать взносы в Совет Европы за Россию. «В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина», — написал Пушков в своем твиттере.