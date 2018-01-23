«Это абсурд»: Госдума отреагировала на требования ПАСЕ

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал требование генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о внесении Россией членского взноса в организацию нелогичным и неразумным, сообщает RT.

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«Мы, конечно, никого за нас не просим платить. Мы сами будем платить по своим счетам, если эти счета корректны. В данном случае просить от нас взнос и не давать нам возможности работать — это абсурд. Нас лишили права голоса, и при этом хотят получать деньги. Мы считаем, что это неразумно и нелогично, осуществлять такие действия. Наш взнос будет проплачен, как только будут сняты ограничения, связанные с лишением права высказывать свою точку зрения», — заявил Чепа.

Ранее сенатор Алексей Пушков предложил Украине выплачивать взносы в Совет Европы за Россию. «В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина», — написал Пушков в своем твиттере.

Реакция российских парламентариев связана с недавним заявлением генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о том, что Россия должна заплатить взнос за членство в ПАСЕ в феврале этого года.

«Правительство России имеет обязательство, и они, как и все государства-члены, должны сделать свой взнос в феврале», — сказал Ягланд, выступая перед парламентариями на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге 22 января.

Российская делегация не принимает участия в работе сессии, как и в предыдущие три года. Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014-2015 годах парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. В июне 2017 года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации РФ в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме.

Комментируя решение Министерства иностранных дел Российской Федерации о приостановлении уплаты Россией взносов в Совет Европы, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что данная ситуация является сигналом для СЕ о продолжении деградации отношений с Россией.

Тем не менее, в ПАСЕ, судя по всему, не намерены менять свою политику в отношении России. На прошедшем 22 января 2018 года заседании ассамблеи, представитель группы либерал-демократов, датчанин Майкл Ааструп Йенсен обвинил Россию в шантаже.

«Если диалог с россиянами есть, это прекрасно, но если это дурной предлог для того, чтобы играть в игру шантажа, в которую играют россияне, тогда это очень плохо.

Они говорят: «мы не хотим выплачивать взносы в организации, пока действуют санкции против нашей парламентской делегации», — отметил Йенсен.

Россия, в свою очередь, помимо приостановления уплаты взносов в ПАСЕ, также ограничивает взаимодействие с ассамблеей и по другим направлениям. Так, в начале января глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, что Россия не собирается приглашать наблюдателей от ПАСЕ на президентские выборы 18 марта 2018 года. «Наблюдателей ПАСЕ приглашать не будем. Вопрос о наблюдателях сомнительно даже ставить на обсуждение», — сказал депутат. Он пояснил такую позицию тем, что России уже на протяжении трех лет не дают принимать полноценного участия в работе структуры.

Также Россия отказывается принимать участие в сессиях ПАСЕ. Об этом говорил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, подчеркивая, Россия идет на эти шаги из-за того, что нет гарантий отсутствия дискриминации прав национальных делегаций. Толстой также сказал, что российские парламентарии попытаются убедить лидеров ПАСЕ в необходимости качественных изменений в работе организации.

Аналогичную позицию высказывал сенатор Алексей Александров. «По общему нашему решению, если ПАСЕ не изменит свои правила, которые запрещали бы дискриминацию национальных делегаций, мы не будем участвовать в работе Ассамблеи», — сказал Александров. Сенатор отметил, что Россия продолжит свою работу в рамках этой структуры только при условии внесения поправок в регламент ПАСЕ. Он добавил, что ПАСЕ пока принципиально не принимает такое решение, так как это может нарушить общую политику санкционного давления на Россию.