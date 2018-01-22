Россия требует восстановления прав в ПАСЕ

Член Совета федерации Алексей Пушков предложил Украине платит вместо России взносы в Совет Европы.

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«В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но, пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина», — написал российский сенатор в твиттере.

Это стало ответом на сделанное днем 22 января заявление Генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о том, что Россия имеет обязательства и должна заплатить взнос в феврале нынешнего года.

«Правительство России имеет обязательство, и Россия, как и все государства-члены, должна заплатить свой взнос в феврале», — приводит RT его слова.

В этот же день представитель группы либерал-демократов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) датчанин Майкл Ааструп Йенсен обвинил Россию в шантаже. По мнению представителя, Москва шантажирует СЕ путем неуплаты взноса.

«Если диалог с россиянами есть, это прекрасно, но если это дурной предлог для того, чтобы играть в игру шантажа, в которую играют россияне. С одной стороны, они говорят: «мы не хотим выплачивать взносы в организации при условии, что действуют санкции против нашей парламентской делегации», тогда это очень плохо», — отметил европолитик.

За десять дней до этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, что Россия не собирается приглашать наблюдателей от ПАСЕ на президентские выборы 18 марта.

«Наблюдателей ПАСЕ приглашать не будем. Вопрос о наблюдателях сомнительно даже ставить на обсуждение», — сказал депутат.

Он пояснил такую позицию тем, что России уже на протяжении трех лет не дают принимать полноценного участия в работе структуры. Чуть ранее заместитель председателя Госдумы Петр Толстой сообщил, что Россия не будет представлять свою делегацию на сессию ПАСЕ, которая состоится в январе.

Он указал, что нет гарантии отсутствия дискриминации прав национальных делегаций. Толстой также сказал, что российские парламентарии попытаются убедить лидеров ПАСЕ в необходимости качественных изменений в работе организации, сообщает ФАН.

О том, что российская делегация не примет участия в январской сессии ПАСЕ, говорил и член делегации Совета Федерации в Парламентской ассамблее Алексей Александров.

«По общему нашему решению, если ПАСЕ не изменит свои правила, которые запрещали бы дискриминацию национальных делегаций, мы не будем участвовать в работе Ассамблеи», – сказал Александров.

Сенатор отметил, что Россия продолжит свою работу в рамках этой структуры только при условии внесения поправок в регламент ПАСЕ. Он добавил, что ПАСЕ пока принципиально не принимает такое решение, так как это может нарушить общую политику санкционного давления на Россию.

В конце июня 2017 года Москва заявила, что приостанавливает уплату взносов в Совет Европы в связи с неучастием российской делегации. При этом российская сторона продолжает работу по ратификации документов Совета Европы.

В марте глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев сообщил, что в случае отмены норм регламента по оспариванию полномочий национальных делегаций делегация от РФ вернется в ПАСЕ.

«Российская делегация не заставит себя ждать и вернется к обсуждению самых трудных вопросов здесь на ассамблее, как только эти вопросы регламентного обеспечения демократических процедур в ассамблее будут решены в полном объеме», — сказал Косачев.

В октябре председатель Совфеда Валентина Матвиенко предупредила, что Россия не будет признавать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) до тех пор, пока не сможет вернуться к работе в ПАСЕ.

Она пояснила, что судей ЕСПЧ выбирают именно депутаты ПАСЕ. При этом, сенатор уточнила, что Россия не должна выходить из Совета Европы.

«Мы внесли огромный вклад в развитие этой панъевропейской структуры, мы многому научились, работая в этой структуре, и нет никаких причин и оснований для того, чтобы — нравится нам что-то, не нравится — чтобы Россия в полной мере вышла из Совета Европы. Я не сторонник таких действий», — заявила Матвиенко.

По ее словам, руководство СЕ также публично заявляет о заинтересованности сохранения в составе ПАСЕ всех 47 государств и призывает к созданию для всех «равноценных, равноправных условий для работы».

В 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях ПАСЕ и возможности участвовать в работе уставных органов организации из-за позиции по Крыму. Из-за этого с 2016 года Россия перестала направлять документы, необходимые для аккредитации своей делегации.