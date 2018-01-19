Утрата доверия: как мир относится к США и России

Президентство Дональда Трампа, которому исполняется как раз год, негативно сказалось на образе США как глобального лидера. Поддержка доминирующей роли Америки в мировой политике составляет 30%. Для сравнения в 2016 году во время президентства Барака Обамы это рейтинг составлял 48%.

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Опрос международного агентства Gallup проводился в 134 государствах мира. В каждой стране применялись техники личных опросов и телефонных и интервью, было опрошено 1000 человек.

Место США в качестве лидера, которому в мире доверяют больше всего, теперь занимает Германия — такого мнения придерживаются 41% опрошенных социологами. Китаю как глобальному лидеру доверяют почти такое же количество респондентов как США — 31%. В свою очередь Россия занимает четвертое место, ее лидерству в мире доверяют 27% опрошенных респондентов.

Впрочем, и среди антилидеров Россия также оказалась также недалеко от США — на втором месте. Уровень недоверия к США составляет 43%, а России — 36%.

При этом авторы исследования отмечают, что такие данные опроса возвращают мир к статусу-кво времен последних нет правления президента США Джорджа Буша-младшего. Тогда лидером тоже была Германия, за ней следовал Китай, а третье место делили между собой США и РФ.

Однако нельзя не отметить, что сегодня США опустились гораздо ниже, чем когда в Белом доме распоряжалась администрация Буша — в мире многие считали его исчадием ада за разрушительную войну в Ираке. В то же время ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев напоминает, что Буш, в отличие от Трампа, «был системным политиком, а нынешний президент предложил себя сам, неожиданно выиграв гонку за Белый дом».

Доля доверяющих США, опрошенных в самой России, наиболее низка среди всех жителей европейских стран. Рейтинг доверия к США у нас составляет 8%, а не доверяют доверяют американским лидерам в то же время 58%. Подобные цифры объясняются тем, что как элиты, так и население страны за прошедший год успели разочароваться в Трампе после недолгой эйфории.

В недавнем интервью итальянским СМИ глава МИД России Сергей Лавров фактически провел знак равенства между политикой Трампа с администрацией его предшественника Барака Обамы.

Для сравнения, в союзной России Белоруссии США как стране-лидеру доверяют 20% населения.

Белоруссия, одна из четырех стран мира, где рейтинг американского лидерства вырос сразу на 10 пунктов. Возможно, это связано с тем, что Трамп не тревожит Белоруссию заявлениями о правах человека, да и сам белорусский лидер Александр Лукашенко относится к американскому президенту с уважением.

Кроме Белоруссии рейтинг доверия к американскому лидерству на 10 пунктов вырос в таких странах как Либерия, Македония и Израиль. Первое государство всегда было тесно связано с США экономическими и политическими узами, в минувшем году на президентских выборах здесь победил прозападный политик и бывший футболист Джордж Веа. Македония также находится в поле интересов США в связи с расширением НАТО и активным участием внешних сил в попытках решить кризис в этой стране.

Что же касается Израиля, то отношения Вашингтона с этой страной, серьезно подпорченные президентством Обамы, начали стремительно выправляться при Трампе, в том числе и за счет признания Белым домом Иерусалима в качестве столицы еврейского государства.

Самый высокий рейтинг доверия к США зафиксирован в частично признанном Косово, там Америка выступает одним из главных гарантов стабильности хрупкой государственности бывшей автономии Сербии.

Правда в других странах Европы США рейтинг американского лидерства стремительно идет вниз. Высокие показатели недоверия к лидерству США демонстрирует население таких государств как Великобритания, Дания, Франция. В этих государствах антирейтинг Америки составляет больше 60% процентов. Но самый высокий он в Германии — 72%.

Раскол между союзниками по вопросу ядерной программы Ирана показал, насколько глубоки американо-европейские противоречия.

Доверию к американскому лидерству серьезный удар нанесен в таких странах как Бельгия, где располагается «столица» ЕС, а также Португалия и Норвегия.

О том, что США Дональда Трампа уже не рассматривается многими в Европе как страна-лидер «свободного мира» европейские дипломаты говорят как в кулуарах, так и открыто.

По мнению ведущего научного сотрудника ИМЭМО РАН имени Примакова Ознобищева, это происходит потому, что Трамп «взломал устои отношений с европейскими союзникам».

«Провокационные высказывания о перспективах евроатлантического сообщества не прибавили ему популярности, — отмечает эксперт. — Благодаря этому Америка оказалась не столь популярной страной. Трамп талантливый бизнесмен, но не профессионал в политических делах, за что не возьмись».

Подобные взгляды разделяют и непосредственные авторы исследования Gallup. «Пока рано считать, является ли политика Трампа, под девизом: «В первую очередь Америка», успехом или провалом, — пишут они. — Однако уже ясно, что если основываться на траектории того, что мир думает о США, большинство американских партнерств и альянсов которые администрация считает «весьма сильными», на самом деле находятся в зоне потенциального риска».