Язык подвел: Украина теряет Закарпатье

К нынешнему витку противостояния между двумя странами привел принятый в сентябре на Украине закон «Об образовании», согласно которому преподавание в школах будет вестись только на украинском языке. Языки национальных меньшинств, к которым отнесли не только — ожидаемо — русский, но и венгерский, будут преподаваться только до пятого класса, а после 2020 года обучение в школах в принципе будет сугубо украиноязычным.

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Документ вызвал резкую критику ряда стран, в частности, Венгрии. Будапешт обратился к верховному комиссару ООН по правам человека провести расследование этого украинского закона. Позже Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться в декабре минувшего года.

На днях конфликт получил продолжение. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обнародовал заявление, в котором

потребовал от Украины отказаться от законодательных норм по дубляжу спектаклей и газет нацменьшинств на украинский язык.

По его словам, киевские власти не только не смягчили языковые нормы, но и намерены потребовать, чтобы в театрах и кинотеатрах обязательно велся дубляж диалогов на украинском языке, а венгерские газеты на Украине начали выходить на двух языках — украинском и венгерском. По мнению руководителя миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко, «сближения позиций не наблюдается, готовности идти на двусторонние договоренности тоже». Пристайко отметил, что Венгрия заявляет о намерении идти до конца, защищая «интересы закарпатских венгров».

Больше Венгрия, чем Украина

Украинский политолог Михаил Погребинский убежден, что «Закарпатье всегда считало себя в большей мере частью Венгрии, чем Украины». С экспертом трудно не согласиться:

в Закарпатской Украине местные жители говорят в большей части на венгерском языке либо на диковинном суржике украинского, венгерского, польского и румынского, который далеко не всем украинцам понятен.

На домах висят вперемешку венгерские и украинские флаги, в близлежащие города Венгрии люди ездят чаще, чем в Киев, более того — многие там даже не бывали, а дети видят свое будущее скорее в европейских вузах.

По словам Погребинского, украинский закон об образовании, препятствующий преподаванию на языках национальных меньшинств, только активизировал центробежные тенденции в Закарпатье. С другой стороны, считает политолог,

вряд ли Венгрия когда-нибудь потребует от Украины Закарпатье себе. Политическая ситуация в ЕС попросту не располагает к этому, а значит истерика, охватившая украинских дипломатов и политиков, несколько преждевременна.

Со своей стороны Украина, естественно, хотела бы остановить центробежные процессы в Закарпатье и не видит иного способа, кроме как заставить людей там учить украинский язык. «Украина попросту слишком слаба, чтобы долго сопротивляться Венгрии. Украина — слабое государство, а в Закарпатье ее фактически нет», — говорит Михаил Погребинский.

Вместе с тем многие политические эксперты проводят прямые параллели между происходящим сейчас в Закарпатской Украине при активной поддержке Венгрии с настроениями, которые царили на востоке Украины всего лишь несколько лет назад.

«Нынешние киевские власти сильно ошибаются, считая Украину мононациональным государством. Желание Восточной Украины говорить и учить своих детей на русском языке было так же естественно, как и нынешнее желание закарпатцев продолжать обучение на венгерском, румынском, польском, которые для них являются родными.

Мне глубоко непонятно, в какой момент руководство страны посчитало для себя это опасным и начало борьбу с собственным народом.

Но сейчас высок риск, что вслед за Крымом и Донбассом границы Украины покинет и Закарпатье, которое еще до недавнего времени считалось одним из оплотов патриотизма», — говорит эксперт, политтехнолог Дмитрий Мельников.

Кругом враги

Этот конфликт уже нанес существенный ущерб Украине не только во внутренней политике, но и во внешней. Так, правительство Венгрии намерено блокировать все попытки Евросоюза продолжать процесс интеграции в него Украины. Более того, МИД Венгрии заявил, что будет добиваться расторжения уже достигнутых договоренностей, которыми так гордится Киев — в частности, режима безвизового въезда в шенгенскую зону. Со своей стороны МИД Украины сделал заявление о том, что «Венгрия имеет право поднимать любой вопрос в рамках ЕС. Но решения в отношении Украины не могут приниматься без Украины, которая платит чрезвычайно высокую цену за свое место в Европе».

Если вернуться к внутриполитической ситуации в самой Венгрии, то из-за разгорающегося конфликта между странами ряд венгерских политических сил начал разыгрывать карту сепаратизма в Закарпатской Украине. Так, например, венгерская партия «Йоббик» намерена провести акцию «Самоопределение для Закарпатья». В марте 2014 года партия уже проводила аналогичные акции в поддержку Крыма и Донбасса.

А министр иностранных дел Венгрии во время своего визита в Закарпатье встретился с венгерской общиной и отказался от встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. МИД Украины расценил эти действия как серьезное нарушение дипломатического этикета.

По мнению первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, активизация таких настроений связана напрямую с приближающимися парламентскими выборами в Венгрии. «В Венгрии скоро выборы, и некоторые местные политики используют защиту венгероязычного населения за рубежом как внутренний объединяющий козырь. Как по мне, весьма специфический козырь, заимствованный в Кремле», — считает Геращенко.

Как отмечает ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Александра Стыкалина, нынешнее правительство Венгрии ставит защиту венгерских диаспор за границей во главу угла. «Принятие нового закона об образовании на Украине привело к тому, что более 150 тыс. закарпатских венгров потеряли возможность получать на родном языке не только высшее, но даже среднее образование. И руководство Венгрии не может воспринимать это положительно», — говорит эксперт.

По словам Стыкалина, Будапешт, несмотря на напряженные отношения с Румынией, объединяется с Бухарестом, чтобы не допустить вступления Киева в ЕС.

Характерной для внутриукраинских настроений является оценка украинского военного эксперта Алексея Арестовича, который убежден, что после недавних заявлений Будапешта военную угрозу для Украины представляет не только Россия, но и Венгрия, и эта ситуация продлится скорее всего ближайшие 20 лет.