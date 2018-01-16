Рада не признала ДНР и ЛНР террористическими организациями

Верховная рада не признала самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики «террористическими организациями», передает RT. 16 января в ходе голосования за поправки к проекту закона о реинтеграции Донбасса только 76 депутатов из 340 отдали свои голоса за соответствующие изменения. Документ в парламент внес президент страны Петр Порошенко, сообщает ФАН.

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17 января рада продолжит рассмотрение законопроекта, депутатам осталось обсудить менее 200 правок, передает РИА «Новости».

В день голосования в Киеве у здания Рады произошли столкновения между активистами, требующими принятия закона о реинтеграции, и сотрудниками полиции. Митингующие зажгли пять автомобильных шин, спасатели попытались потушить их, а участники протеста применили слезоточивый газ и стали кидать в сторону правоохранителей брусчатку, покрышки и другие предметы. Кроме того, согласно заявлениям очевидцев, участники акции сожгли российский флаг.

Среди митингующих были и ветераны боевых действий на Востоке Украины, в частности — бойцы внутреннего корпуса батальона «Донбасс». В результате столкновений пострадал сотрудник правоохранительных органов. Собравшиеся требовали принятия закона о реинтеграции Донбасса, а также признания России «агрессором». В целом из-за беспорядков в центр украинской столицы были стянуты почти 4 тыс. силовиков и усилена охрана правительственного квартала.

Законопроект «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», известный также как закон «о реинтеграции Донбасса», был принят Радой 6 октября в первом чтении.

«Закон определяет, что Украина в стремлении к восстановлению территориальной целостности остается преданной мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН», — говорилось в аннотации президента Украины, опубликованном на его официальном веб-сайте.

Лидер движения «Украинский выбор», представитель Киева на переговорах в Минске Виктор Медведчук тогда заявил, что закон о реинтеграции Донбасса отдаляет «возвращение» региона Украине.

«Этот принятый Верховной радой закон отдаляет, если не делает невозможным возвращение Донбасса на Украину и Украины — в Донбасс», — отметил он.

По его словам, другие инициативы Киева также раскалывают Украину на части. В качестве примеров он привел закон о декоммунизации, провозглашение курса на членство в НАТО, принятие нового закона об образовании.

Негативными сторонами в отношениях с Донбассом Медведчук назвал и введение торговой, экономической, продовольственной блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Независимые эксперты также указывали, что документ противоречит подписанным официальным Киевом минским соглашениям, в которых установлены механизмы мирного урегулирования ситуации в Донбассе. В документе, принятом Радой, отсутствует само упоминание о минских договоренностях, Россия, выступающая гарантом реализации этих самых соглашений, названа «агрессором», а власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — «оккупационными администрациями».

В конце октября в Киеве прошла встреча спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера с депутатами Рады, на которой украинские парламентарии представили закон о реинтеграции Донбасса.

«Собственно своих рекомендаций он не давал. Были вопросы от некоторых коллег к тому, что там есть признание России агрессором, военной агрессии на Украине, что там уже больше тысячи поправок, которые были поданы депутатами, и что Россия может воспринять это негативно. Поэтому очевидно, что это право и решение украинского парламента принимать такой законопроект. Поэтому каких-либо рекомендаций от Курта Волкера не было, он понимает логику действий украинских парламентариев», — рассказала тогда глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко.

Позднее — в декабре 2017 года — в политической партии «Блок Петра Порошенко» заявили, что после внесенных правок законопроект о реинтеграции Донбасса не соответствует стратегии главы государства по возвращению территории в подчинение Киева.