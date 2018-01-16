Между Западом и своими: Рада пробует вернуть Донбасс

В Киеве у здания Верховной рады произошли столкновения между протестующими и правоохранителями, сообщает телеканал «112 Украина». При этом в центр украинской столицы стянуты почти 4 тыс. силовиков, усилена охрана правительственного квартала. Митингующие зажгли пять автомобильных шин, спасатели попытались потушить их, а участники протеста применили слезоточивый газ и стали кидать в сторону правоохранителей брусчатку, покрышки и другие предметы.

Кроме того, согласно заявлениям очевидцев, участники акции сожгли российский флаг.

Среди митингующих также присутствуют ветераны боевых действий на Востоке Украины, среди которых бойцы внутреннего корпуса батальона «Донбасс». В результате столкновений между протестующими и полицейскими пострадал сотрудник правоохранительных органов.

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Собравшиеся на митинг требуют от Верховной рады принятия закона о реинтеграции Донбасса, а также признания России «агрессором».

Отношениям с Россией — быть

16 января в Раде рассматривают законопроект о реинтеграции Донбасса. Законопроект «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», известный также как закон «о реинтеграции Донбасса», 6 октября был в первом чтении принят Верховной радой Украины.

После этого началась подготовка к внесению поправок в законопроект. В начале ноября стало известно, что в закон может быть внесен пункт о разрыве дипотношений с Россией. Однако спустя пару недель депутат Верховной рады Украины Иван Винник заявил, что рабочая группа приняла решение не вносить в текст документа соответствующие изменения.

«Мы обсуждали этот вопрос на рабочих группах и приняли решение, что вопрос дипломатических отношений — это исключительно полномочия исполнительной ветви власти, а поэтому, руководствуясь конституцией Украины и независимостью ветвей власти, мы приняли решение, что

мы не будем говорить кабинету министров, как ему выполнять меры, связанные с фактом признания России агрессором», — сказал Винник.

Действительно, вопросы установления и разрыва дипломатических отношений с другими государствами относятся к компетенции МИД Украины, поэтому депутаты Рады не имеют полномочий диктовать кабмину требования о прекращении дипотношений с Москвой. В то же время эту поправку могли изъять для того, чтобы впоследствии не давать возможности оспорить конституционность «закона о реинтеграции», если он в итоге будет принят.

Вместе с тем в текст законопроекта внесли упоминание Крыма, назвав его «оккупированной территорией», хотя основное внимание в документе все же уделяется именно Донбассу.

«Закон президентом подан с конкретной целью — освободить временно оккупированные территории Донбасса с использованием ВСУ. Создать оперативный штаб и т.д. Но политически мы не можем забыть о Крыме и Севастополе, поэтому они добавлены в каждый абзац», — заявил глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

Тогда же участники комитета также утвердили окончательное название законопроекта — «Закон Украины об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области».

«Без команды Порошенко ничего не будет»

Одной из главных проблем текста законопроекта является тот факт, что он противоречит букве и духу подписанных самим же официальным Киевом минских соглашений, в которых установлены механизмы мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Мало того что в документе отсутствует само упоминание о минских договоренностях, Россия, выступающая гарантом реализации этих самых соглашений, названа «агрессором», а власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — «оккупационными администрациями».

По сути, такие формулировки, если закон примут, будут означать, что Киев и впредь не намерен вести переговоры с местными властями Донбасса. Более того, минские соглашения подразумевают необходимость проведения выборов в самопровозглашенных республиках, однако этот вопрос подвиснет, если руководство ДНР и ЛНР будет признано оккупационным.

Вместе с тем эксперты высказывают сомнения, что этот документ все же будет принят. Директор киевского Центра политических исследований Михаил Погребинский считает, что законопроект не наберет необходимого количества голосов.

«Без команды Порошенко его блок — БПП — голосовать не будет. Очевидно, что за него не будет голосовать «Оппозиционный блок», «Воля народа» и «Возрождение». Это значит, что законопроект, скорее всего, не пройдет», — подчеркнул украинский политолог в беседе с «Газетой.Ru».

Другой вопрос — перспектива установления устойчивого перемирия в случае принятия законопроекта, ведь фактически в тексте документа содержится положение о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получают возможность вести военные действия в мирное время. С другой стороны, полагает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, сейчас — в период перед парламентскими и президентскими выборами — Киеву выгодно обострение.

«Увы, этот конфликт будет использован и Порошенко, и [министром внутренних дел Арсеном] Аваковым в политических целях», — подчеркнул эксперт.

Проблемы Порошенко

По словам Михаила Погребинского, президент Украины Порошенко в настоящий момент находится в сложном положении — с одной стороны, принятие законопроекта и признание России «страной-агрессором» требуют группы националистов, которые оказывают давление на украинские власти. С другой, в ЕС также дают понять, что Европа не поддерживает подобные законодательные инициативы, поскольку они существенно осложнят переговорный процесс.

«И Меркель, и Макрон дали понять, что они против законопроекта. Порошенко об этом хорошо знает. И он не хочет оказаться в роли человека, который самостоятельно зарубил минский процесс», — отмечает Погребинский.

При этом украинский президент продолжает настаивать на том, что именно Москва не выполняет минские соглашения. «И Запад демонстрирует ту же позицию», — продолжает эксперт.

Напомним, что в Евросоюзе увязывают вопрос о снятии санкций с Москвы именно с выполнением минских договоренностей. При этом Россия продолжает настаивать, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не оказывает материальной, финансовой и технической помощи ополченцам Донбасса. Вместе с тем Олег Бондаренко полагает, что ослабления санкций со стороны Запада России в ближайшее время ждать не стоит. «Ограничения будут только усиливаться. Они вводились не для того, чтобы снять их через два-три года», — прогнозирует эксперт.

На то, что документ не будет принят, указывает и тот факт, что внутри самого «Блока Петра Порошенко» дали понять, что законопроект о реинтеграции Донбасса не соответствует стратегии президента по восстановлению суверенитета над этой территорией.

«А если Порошенко смирится и с давлением националистов и примет этот законопроект, то тогда станет понятно, что он мало того, что он игнорирует команды из Вашингтоны насчет антикоррупционного суда (а этот вопрос также сегодня присутствует в повестке заседания Рады), так он еще и с европейцами рассорится»,

— резюмирует Михаил Погребинский.

Эксперты полагают, что украинские парламентарии про документ либо вовсе «забудут», либо перенесут работу с ним на неопределенный срок.