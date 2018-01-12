«Киев не готов к диалогу»

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель раскритиковал слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, предложившего передать под контроль Киева полуостров вместе с оставшейся там украинской техникой.

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«Украинскому премьеру, вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет. На сегодняшний день, на мой взгляд, на Украине собрались Гройсман и иже с ним люди, которые должны находиться в психбольнице. Они не могут выстраивать диалог, не понимают, что Крым вошел в состав России и назад никогда не вернётся. Это решение самих граждан, которые проживают на территории полуострова. Обратной дороги быть не может», — сказал российский политик.

Он подчеркнул, что Россия готова сотрудничать с Украиной, но пока не видит ответного стремления, передает RT.

«Мы все готовы к диалогу с Украиной. И, конечно, хотели бы выстраивать партнерские и дружеские отношения с сопредельным государством. Но, к сожалению, не видим положительных посылов от украинских политических лидеров. Сказанное Гройсманом — тупиковый разговор. Думаю, они сегодня еще не созрели до того уровня, на котором говорят российские политики», — подчеркнул крымский депутат.

Представитель Крыма в Совете Федераций Сергей Цеков, в свою очередь, попенял Гройсману на потребительское отношению к полуострову, как к территории.

«У них отношение к Крыму как к территории без людей, как к куску земли. Они совершенно не интересуются мнением тех, кто здесь проживает. Если бы они спросили нас, то мы бы в очередной раз сказали, что ни при каких условиях не желаем быть вместе с Украиной. Нам достаточно того, что мы находились с ними 20 с лишним лет», — сказал сенатор.

Вместе с тем, российский парламентарий спрогнозировал согласие Киева на получение военной техники с полуострова, сообщает ФАН.

«Гройсман старается умничать в такой ситуации, но при том Украина заберет всю технику. Если они не заберут ее сегодня, то это произойдет завтра. А вся их бравада, я считаю, напоказ и не от большого ума», — сказал Цеков.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что заявлением Гройсмана власти Украины в очередной раз подтвердил свою «неадекватность» ответив подобным образом на жест доброй воли со стороны России, который открывал реальную возможность для нормализации отношений между Москвой и Киевом.

О намерении передать Украине технику из Крыма Путин рассказал в четверг 11 января на неформальной встрече с руководителями крупнейших российских СМИ.

«В свое время – в 2014 году – мы даже начали передачу военного имущества и техники. Несколько эшелонов было направлено из Крыма на Украину.

И украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники с полуострова. Пользуясь случаем, хочу сказать: мы готовы продолжить этот процесс. Готовы передать военные корабли Украине, которые еще есть в Крыму, готовы передать авиационную технику, бронетехнику», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул готовность российской стороны содействовать перемещению техники на территорию Украины.

«Правда, техника находится в плачевном состоянии. Но это не наше дело. Она в таком состоянии практически и была. За эти годы она никем не обслуживалась. Но все-таки речь идет о десятках кораблей, десятках боевых самолетов. Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие приедут и заберут их. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку судов в Одессу», — сказал президент России.

В заключение Путин упомянул, что в Крыму есть и оставшийся с украинских времен солидный боезапас, но он – по данным российских оружейных экспертов – транспортировке не подлежит, ввиду опасности детонации. Снаряды подлежат утилизации на месте. Российский лидер выразил готовность пригласить украинских военных в Крым для участия в утилизации боеприпасов.

Предложение вызвало неоднозначную реакцию Киева. МИД Украины допустил возможность рассмотрения данного предложения, а депутат крупнейшей в Верховной раде фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник счел эту ситуацию унизительной, сообщает РИА «Новости».