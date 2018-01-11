Москва не позовет наблюдателей ПАСЕ на выборы

Россия не собирается приглашать наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на президентские выборы в марте. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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«Наблюдателей ПАСЕ приглашать не будем, — сказал Слуцкий ТАСС. — Вопрос о наблюдателях сомнительно даже ставить на обсуждение». Он пояснил такую позицию тем, что России уже на протяжении трех лет не дают принимать полноценного участия в работе структуры.

Сейчас формируются списки наблюдателей от других международных структур, в частности, от Парламентской ассамблеи и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также от Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ. 11 января член российского Центризбиркома Василий Лихачев рассказал о процессе формирования списков иностранных наблюдателей, которых пригласят на президентские выборы 2018 года.

«Я думаю, число международных наблюдателей может достичь цифры около тысячи человек», — сообщил Лихачев.

В соответствии с законом о выборах президента России, приглашения иностранным наблюдателям могут направить действующий президент, Совфед, Госдума, правительство РФ и Центризбирком РФ. Наблюдателей могут приглашать после того, как официально назначен день проведения голосования.

Ранее заместитель председателя Госдумы Петр Толстой сообщил, что Россия не будет представлять свою делегацию на сессию ПАСЕ, которая состоится в январе. Он пояснил, что нет гарантии отсутствия дискриминации прав национальных делегаций. Толстой также сказал, что российские парламентарии попытаются убедить лидеров ПАСЕ в необходимости качественных изменений в работе организации.

Ранее о том, что российская делегация не примет участия в январской сессии ПАСЕ, говорил и член делегации Совета Федерации в Парламентской ассамблее Алексей Александров. «По общему нашему решению, если ПАСЕ не изменит свои правила, которые запрещали бы дискриминацию национальных делегаций, мы не будем участвовать в работе Ассамблеи», – сказал Александров РИА «Новости».

Сенатор отметил, что Россия продолжит свою работу в рамках этой структуры только при условии внесения поправок в регламент ПАСЕ. Он добавил, что ПАСЕ пока принципиально не принимает такое решение, так как это может нарушить общую политику санкционного давления на Россию.

В 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях ПАСЕ и возможности участвовать в работе уставных органов организации из-за позиции по Крыму. Из-за этого с 2016 года Россия перестала направлять документы, необходимые для аккредитации своей делегации.

В конце июня 2017 года Москва заявила, что приостанавливает уплату взносов в Совет Европы в связи с неучастием российской делегации. При этом российская сторона продолжает работу по ратификации документов Совета Европы.

В марте глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев сообщил, что в случае отмены норм регламента по оспариванию полномочий национальных делегаций делегация от РФ вернется в ПАСЕ. «Российская делегация не заставит себя ждать и вернется к обсуждению самых трудных вопросов здесь на ассамблее, как только эти вопросы регламентного обеспечения демократических процедур в ассамблее будут решены в полном объеме», — сказал Косачев.

В октябре председатель Совфеда Валентина Матвиенко предупредила, что Россия не будет признавать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) до тех пор, пока не сможет вернуться к работе в ПАСЕ.

Она пояснила, что судей ЕСПЧ выбирают именно депутаты ПАСЕ.

«Они уже хорошо осознают, что без участия российской делегации в голосовании все эти лица не будут полностью легитимными», — подчеркнула Матвиенко. Она добавила, что Москва будет придерживаться аналогичной позиции и касательно нового главы ПАСЕ, если он будет выбран без участия российской делегации.

Выборы нового главы ПАСЕ состоялись в октябре 2017 года — вместо занимавшего этот пост Педро Аграмунта была избрана Стелла Кириакидес. Срок полномочий Аграмунда официально истекает в январе 2018 года.