Проститутки и коррупция: сын пропил карьеру Нетаньяху

Откровения Яира Нетаньяху были обнародованы 9 января израильским Вторым Телеканалом. На записи Нетаньяху-младший ведет разговор с друзьями и спрашивает у них, где можно «снять проститутку». «Говоря о проститутках, что сейчас открыто?» — задает вопрос сын премьера. Запись была сделана у одного из стриптиз-клубов Тель-Авива.

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Кроме того, он также обращается к одному из приятелей — сыну крупного израильского предпринимателя Коби Маймона — со словами:

«Мой папа дал возможность твоему отцу получить 20 млрд, и ты мне говоришь о 400 шекелях».

В американской прессе отмечают, что речь идет о сделках по добыче природного газа. Коби Маймон является акционером в энергетической компании Isramco. Критики премьера увидели в словах Яира Нетаньяху намек на коррупционную составляющую.

При этом стоит отметить, что сам диалог произошел три года назад и, как объяснил прессе сам Нетаньяху-младший, в момент разговора он был немного нетрезв. «Была ночь, я был под воздействием алкоголя, сказал омерзительные вещи о женщинах, которые я не должен был говорить. Конечно, я не такой человек, и это не те ценности, в которые я верю», — сказал сын израильского премьера.

Семья премьер-министра выступила с сообщением для прессы, в котором заявила, что «те родители, которые видели репортаж, должны подумать о том, как любое глупое высказывание их детей… может стать расследованием».

Сам Нетаньяху-старший также заявил прессе, что не знает газового магната Коби Маймона, пересекался с ним лишь раз и не знал, что их дети находятся в приятельских отношениях.

«Стрипгейт» и его последствия

Как отмечает глава ближневосточного бюро телеканала RTVI Евгений Сова, произошедшее — «очень неприятная история», однако израильский премьер принес свои извинения. «Сам Яир, а затем и сам Биби принесли извинения, и Нетаньяху признался, что он не таким образом воспитывал своего сына и надеется, что тот извлечет уроки из этой истории», — пояснил эксперт.

Сова считает, что пока израильскому премьеру «удалось погасить скандал», однако сам факт обнародования этой пленки заставляет израильское общество задаться вопросом: «Кто же записал этот разговор на диктофон и как так получилось, что в окружении премьера оказался человек, который так свободно делает все, что пожелает?»

Левое израильское издание Haaretz уже успело окрестить произошедший скандал «Стрипгейтом» и отмечает, что имидж «золотого мальчика», который закрепился за старшим сыном премьера, «развалился быстрее, чем кто бы то ни было мог себе представить».

Сын израильского премьера неоднократно заявлял, что не собирается заниматься политикой, однако, как отмечает издание Jerusalem Post, его называют неофициальным советником премьера. Стоит отметить, что сторонники и члены премьерской партии «Ликуд», несмотря на скандал, не стали снимать Яира Натаньяху с так называемых «потешных выборов», которые должны пройти в партии в эти выходные дни. Подобные выборы проходят по такому же сценарию, что и обычные праймериз, и на них выбирают человека, который должен сменить Нетаньяху в кресле партийного лидера. При этом подобные выборы не имеют официального статуса, а являются «тренировочными».

Публикация фривольных диалогов сына премьера происходит в достаточно сложное для израильского лидера время. Один из главных долгожителей израильской политики Нетаньяху давно стал мишенью оппозиции, которая обвиняет его в коррупционных преступлениях.

В начале декабря в Израиле прошел марш, в котором приняли более 20 тыс. жителей страны. Демонстранты выступили против законодательных инициатив, направленных на наделение премьер-министра иммунитетом от уголовного преследования. Рейтинг одобрения израильского премьера находится на низком уровне.

С Нетаньяху связано как минимум два расследования по подозрению во взяточничестве и мошенничестве. Первое получило название «Дело 1000». Согласно версии обвинения, премьер-министр Израиля незаконно принимал от состоятельных бизнесменов щедрые подарки — такие как шампанское и сигары. Среди подозреваемых «дарителей Нетаньяху» числятся австралийский миллиардер Джеймс Пэкер и голливудский продюсер Арнон Мильчан.

Второе расследование в СМИ получило название «Дело 2000», и оно гораздо серьезнее: предстоит выяснить, совершал ли Нетаньяху незаконную сделку с издателем газеты Yediot Ahronot.

Предположительно, израильский лидер пообещал газете политическую поддержку, которая давала бы изданию конкурентные преимущества, в обмен на благоприятные отзывы о его деятельности. Сам Нетаньяху все обвинения отрицает. «Ничего не будет, потому что ничего не было», — не раз повторял израильский политик, отвечая на расспросы прессы.

Скандалы с государственными деятелями, которых упрекали в коррупции и других прегрешениях, в Израиле нередки. И среди них есть случаи преследования первых лиц государства после того, как они покинули свои посты. Так, тюремный срок по обвинению в коррупции получил бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Он был досрочно освобожден из тюрьмы в июле 2017 года после 16,5 месяцев заключения. Тюремное заключение по нескольким статьям, которые включали изнасилование, отбывал и экс-президент страны Моше Кацав. Он был осужден семь лет лишения свободы в 2010 году, но был освобожден досрочно в декабре 2016 года.