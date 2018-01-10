В Кремле отказались комментировать переименование площади перед российским посольством в Вашингтоне в честь Бориса Немцова — при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это решение было принято на фоне ухудшения российско-американских отношений.

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«Я бы оставил это без комментария. Это является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние двусторонних отношений между нашими странами оставляет желать лучшего, мягко говоря», — сказал официальный представитель Кремля журналистам.

Накануне городской совет Вашингтона единогласно одобрил решение о присвоении площади перед российским посольством имени Бориса Немцова.

О результатах голосования в совете сообщил в твиттере председатель фонда Бориса Немцова журналист Владимир Кара-Мурза-младший.

«Ожидается, что переименование вступит в силу к 27 февраля», — уточнил Кара-Мурза.

В ходе заседания 9 января члены городского совета подчеркнули, что изменение названия площади — «символическое признание памяти Бориса Немцова». Они также заверили, что данный шаг «символизирует приверженность города демократии».

Разговоры о переименовании площади перед посольством РФ в Вашингтоне велись с 2016 года, а в начале декабря 2017 года был готов итоговый законопроект. 30 декабря посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва примет любое решение вашингтонских властей о названии площади.

«Американским властям решать, где, когда и в честь кого назвать ту или иную площадь, ту или иную улицу. Мы примем любое решение Соединенных Штатов на сей счет», — заверил тогда дипломат.

В соответствии с решением городского совета с конца февраля у площади перед зданием российского посольство будет два адреса: официальный — Висконсин-авеню, и церемониальный — площадь Бориса Немцова.

Переименование площади никак не отразится на почтовом адресе российского диппредставительства, он останется прежним — «Висконсин-авеню, 2650».

Некоторые российские политики восприняли новость о переименовании площади в Вашингтоне крайне болезненно. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, например, заявил, что данный шаг вашингтонских властей является очередной попыткой «напакостить» Москве. Он также усомнился в том, что члены городского совета Вашингтона хорошо знакомы с деятельностью Немцова, в честь которого собрались называть площадь.

«Надо объективно давать оценки. Конечно, любой город может принять решение назвать улицу, площадь именем любого человека, но должна быть объективная характеристика. Они в вашингтонском городском совете все знают?» — сказал журналистам Жириновский. Он аргументировал свою позицию тем, что в период губернаторства Немцова «совершалось много преступлений».

«Специально нам напакостить перед нашим посольством», — подытожил Жириновский.

Решение вашингтонских властей раскритиковал и глава думского комитета по международным отношениям Леонид Слуцкий. По его словам, Вашингтон пошел на переименование площади назло Москве.

«Грубое, жесткое, сделанное в пику нам, хотя это дело американских властей, но они думали, что они тем самым нас заденут. Они пытаются задевать нас буквально во всем, демонтировать образ России в своем информационном и политическом пространстве. И, к сожалению, мы должны констатировать, что антироссийский маховик, раскрученный администрацией Обамы, продолжает крутиться», — негодовал Слуцкий.

Российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.

13 июля Московский окружной военный суд признал виновными в убийстве Немцова пятерых фигурантов дела — они были приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет.

По версии следствия, заказчиком и организатором убийства политика стал офицер батальона «Север» Руслан Мухудинов, который находится в международном розыске с 2015 года. Обвинение Мухудинову было предъявлено заочно.