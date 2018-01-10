Российское посольство в США раскритиковало требования США по предстоящим в РФ президентским выборам. Соответствующее заявление было опубликовано на странице дипмиссии в фейсбуке.

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«Хотели бы остудить «горячие головы» в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства», — говорится в сообщении посольства.

Российские дипломаты также выразили надежду, что американская сторона «не станет чинить препятствий гражданам России, проживающим и пребывающим в США, в реализации их избирательного права».

Так посольство России в США прокомментировало недовольство Вашингтона и Евросоюза решением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ о недопуске до участия в президентской гонке Алексея Навального. Ранее в Евросоюзе заявили, что решение ЦИК не дать ему участвовать в президентской кампании 2018 года «заставляет сомневаться в политическом плюрализме» в России.

Аналогичная критика прозвучала в адрес Москвы и со стороны Госдепа США.

26 декабря представитель американского ведомства Клэй Ноэл сказал ТАСС, что Вашингтон «выражает обеспокоенность» в связи с отказом зарегистрировать Навального.

«Мы продолжаем выражать обеспокоенность в связи с существующим применением строгих мер со стороны российского правительства по отношению к независимым голосам — от журналистов до активистов гражданского общества и оппозиционных политиков», — заявил журналистам Ноэл.

Такая реакция Запада вызвала критику со стороны российских дипломатов — комментируя обвинения Госдепартамента США, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о попытке «прямого вмешательства» в электоральный процесс государства. «Это заявление Госдепа, которое, уверена, не станет единичным, — прямое вмешательство как в процесс выборов, так и внутренние дела государства», — уверена она.

25 декабря ЦИК принял решение не допускать Алексея Навального до участия в президентской гонке 2018 года, комиссия также отказала в регистрации инициативной группе, созданной для выдвижения Навального в качестве кандидата. Причиной подобного решения стало наличие у него судимости по тяжкому преступлению.

«Хотел бы обратить внимание на несколько обстоятельств. Во-первых, не имеет права быть избранным президентом России гражданин, осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление», — объяснил решение комиссии один из членов ЦИК России Борис Эбзеев.

При этом и российские политики, и председатель ЦИК Элла Памфилова неоднократно предупреждали Навального о таком исходе еще до того, как инициативная группа избирателей официально объявила о его выдвижении.

Сам Навальный с действиями Центризбиркома категорически не согласился — сразу после отказа в регистрации он направил жалобу на решение ЦИК в Верховный суд России,

который, впрочем, заявил о полном соответствии постановления избирательной комиссии российскому избирательному законодательству. Вердикт судебной инстанции был оглашен 30 декабря.

Но не допущенный к президентской гонке кандидат на этом не успокоился — Навальный обжаловал и решение Верховного суда, также безуспешно. Тогда Навальный призвал своих сторонников бойкотировать выборы 2018 года и не признавать их законную силу.

В ответ на такие резкие тезисы со стороны оппозиционного блогера в Кремле сообщили, что слова Алексея Навального проверят на предмет соответствия российскому законодательству. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не сомневается в том, что «соответствующее ведомство» проверит замыслы Алексея Навального провести акции в преддверии президентских выборов.

Напомним, что 8 февраля 2017 года в соответствии с приговором Ленинского районного суда города Кирова Алексей Навальный был осужден по ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ — соучастие в преступлении и организация растраты чужого имущества. Навальный получил пять лет лишения свободы условно.

Член ЦИК Борис Эбзеев пояснял, что в случае с Навальным избирательная комиссия руководствуется решением российского суда. Пока он не отменит приговор на основании решения ЕСПЧ, ЦИК по закону обязан соблюдать решение суда РФ.