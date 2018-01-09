Анкара обвинила Дамаск стрельбе в Идлибе

МИД Турции во вторник 9 января вызвал послов Ирана и России из-за того, что правительственная армия Сирийской республики, по словам турецких дипломатов, «нарушила режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб» на северо-западе Сирии.

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«9 января в наше министерство был вызван посол РФ, которому мы передали по этой теме нашу реакцию и опасения на этот счет, а также попросили передать необходимую информацию режиму, чтобы подобные действия были прекращены», — приводит ФАН заявление Анкары.

В этой связи официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лерке заявил, что организация обеспокоена ситуацией с переселенцами в Идлибе, куда гуманитарные организации имеют ограниченный доступ из-за проблем с безопасностью.

«Мы продолжаем высказывать свою озабоченность ситуацией с безопасностью в южном Идлибе и пригороде Хамы на северо-востоке Сирии, где боевые действия, которые продолжаются, привели к жертвам среди мирного населения», — сказал он.

По словам Лерке, с 1 декабря прошлого года десятки тысяч человек зарегистрированы как временно переселенные из-за боевых действий. Большинство из них переехало в северо-западные и южные районы Идлиба.

«Мы полагаем, что порядка 2 миллионов человек находится в провинции Идлиб, половина из них уже была переселена до недавней эскалации насилия.

С наступлением зимы основным приоритетом становится предоставление безопасного убежища. Мы пытаемся предоставить необходимую помощь нуждающимся, но вопросы безопасности остаются для нас проблемой», — заключил представитель ООН.

Также сегодня сирийские правительственные соединения в ходе наступления заняли позиции, которые позволяют держать под огнем захваченную террористами в 2015 году авиабазу Абу-Духур на юге провинции Идлиб, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник на месте событий.

«Сирийская армия взяла под огневой контроль военный аэродром Абу-Духур после освобождения деревни Забуда на юго-востоке Идлиба. Передовые отряды армии находятся всего в 4 км от авиабазы. Сейчас сирийская армия развивает наступление на юго-востоке провинции Идлиб. За последние сутки было освобождено десять деревень.

Однако нападения боевиков продолжаются и в сирийской столице — квартал Баб-Тума в историческом центре Дамаска 9 января подвергся минометному обстрелу со стороны террористов, в результате чего два человека погибли и 14 получили ранения.

Днем ранее Министерство обороны России заявило о семи случаях нарушения перемирия в сирийских зонах деэскалации, передает RT. Как рассказали представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за сутки режим прекращения боевых действий нарушался в провинциях Хомс, Латакия и Алеппо.

Турецкая мониторинговая группа сообщила о случаях стрельбы в провинциях Дамаск и Идлиб. Большинство нарушений в зонах деэскалации связаны с деятельностью боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).

В тот же день бойцы Сирийской правительственной армии разблокировали окруженную военную базу в городе Хараста поблизости от Дамаска. Пехота и танки вошли на территорию управления, прорвав кольцо окружения. Силы правительственных войск захватили и расположенные рядом с военной базой мельницы.

Ранее боевики вооруженных группировок «Ахрар аш-Шам» (запрещена в РФ) и «Файлак ар-Рахман» нанесли фланговые удары с севера и юга по коридору снабжения базы. Террористам удалось отрезать гарнизон транспортной базы от основных сил сирийской армии на западе.

Накануне в провинции Идлиб произошел мощный взрыв, вследствие которого погибли не менее 18 человек. Взрыв произошел в заминированном автомобиле, припаркованном рядом с супермаркетом.

Начало созданию зон деэскалации было положено на Четвертой международной конференция по Сирии в Астане. 4 мая 2017 года она завершилась принятием странами-гарантами перемирия — Россией, Ираном и Турцией — меморандума, в соответствии с которым на территории Сирии создаются четыре зоны деэскалации, сообщает ТАСС.

В зоны деэскалации вошли провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций — Алеппо, Латакия и Хама; район к северу от Хомса; а также район Восточной Гуты и юг Сирии. В соответствии с соглашением с 6 мая на этих территориях введен запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.