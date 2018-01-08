Радикалы разблокировали Киево-Печерскую лавру

8 января около тридцати украинских националистов в балаклавах перекрыли вход в пещеры Киево-Печерской лавры, встав у шлагбаума. Они требовали от монахов лавры отпеть погибших участников силовой операции в Донбассе (так называемая АТО – антитеррористическая операция), крещеных в Украинской православной церкви самопровозглашенного Киевского патриархата.

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Радикалы размахивали фаерами и транспарантами с лозунгом «Долой ФСБ». Известно, что манифестанты относятся к радикальной организации «Сич» (С14).

Навстречу к ним вышли 25 священнослужителей Лавры, находящейся под крылом Украинской православной церкви Московского патриархата. Монахи начали петь.

В ходе акции произошла небольшая потасовка, сообщает интернет-телеканал «Громадське телебачення». Возле лавры также находились сотрудники правоохранительных органов, в их числе – несколько представителей полка особого назначения Нацполиции Украины.

В результате переговоров с протестующими наместника обители митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, радикалы разблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру.

Украинская националистическая организация С14 («Сич» — «Газета.Ru») была основана в 2010 году, начала свою деятельность в Киеве. Члены С14 устраивали силовые акции протеста против нелегальной застройки. В 2013 году «сичевики» приняли участие в «евромайдане».

Лидер организации Евгений Карась в одном из интервью признал факт сотрудничества С14 с СБУ, в частности, в деле «воздействия» на инакомыслящих.

Консорциум по изучению терроризма при Университете штата Мэриленд США (TRAC) в ноябре 2017 года внес группировку С14 в глобальную базу террористов.

1 января в городах Украины прошли 57 маршей по случаю 109-й годовщины со дня рождения украинского националиста Степана Бандеры, сообщило МВД страны на своем сайте.

По словам первого замглавы украинского ведомства Сергея Ярового, во время акций работали группы «полиции диалога». Он добавил, что конфликтов и столкновений зафиксировано не было.

«В 21 регионе страны было проведено 57 массовых мероприятий, в которых приняли участие свыше 6,5 тысяч лиц. К охране общественного порядка были привлечены почти 1,3 тысячи полицейских и более 730 военнослужащих нацгвардии», — заявил Яровой.

Около тысячи сторонников Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) прошли в Киеве факельным шествием в связи со 109-й годовщиной со дня рождения Бандеры.

Марш бандеровцев начался от памятника Тарасу Шевченко и завершился «народным вече» на Майдане незалежности (площади Независимости).

В российском Совете Федерации подвергли марш украинских националистов в Киеве резкой критике и обструкции. «Марш в центре Киева последователей Бандеры — это марш против будущего детей», — заявил первый зампред Комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«За славу героев, за будущее детей!» — под таким лозунгом проходил марш украинских националистов. Участники факельного шествия размахивали флагами Украины и красно-черными флагами ОУН-УПА. В голове колонны женщина несла в руках портрет Бандеры.

По мнению Клинцевича, короче дороги к саморазрушению, чем факельные шествия сторонников Бандеры, просто «не существует». По словам сенатора, едва ли не единственными странами в мире, где чествуют государственных преступников, остались Украина и Латвия.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов назвал нацизм важной частью украинской идеологии.

«Эта власть в очередной раз показывает всему миру, что украинский нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Украины. Бабий Яр, Волынская резня, Хатынь, Одесса, Донбасс — это звенья одной цепи. В этом трагическом списке мог быть и Крым», — подчеркнул глава Крыма.

Аксенов также особо отметил, что факельные шествия бандеровцев в Киеве поддерживаются действующими властями Украины. «Считаю, что необходимо добиваться признания идеологии украинского нацизма преступной на международном уровне», — подытожил глава Крыма.

В начале декабря 2017 года группа неизвестных в военной форме (около 200 человек) заблокировала редакцию украинского телеканала NewsOne.

На сайте канала сообщили, что съемочные группы оказались заблокированы на парковке, а визиты гостей, приглашенных на сегодняшние эфиры, пришлось отменить.

Неизвестные, заблокировавшие офис украинского телеканала, выдвинули свои требования. Активист Алексей Середюк заявил, что телеканал NewsOne должен изменить свою политику. Радикалы требуют от руководства телеканала уволить «самых ватных» ведущих и изменить редакционную политику телеканала на «проукраинскую, патриотическую».

Украинский националист подчеркнул, что «подобные акции блокирования работы телеканалов будут проводиться на всех ватных телеканалах страны».