Ким предложил объединиться

Спецслужбы США назвали одной из самых значительных своих ошибок недооценку скорости развития северокорейской ракетно-ядерной программы, пишет американское издание The New York Times со ссылкой на бывших и действующих сотрудников нескольких силовых ведомств.

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По их словам, еще в начале президентского срока нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, разведка предоставляла расчетные данные о том, что у Вашингтона есть гандикап в четыре года, чтобы остановить или замедлить разработку северокорейской ракеты, способной нанести ядерный удар по Соединенным Штатам.

При этом, несмотря на проведенные Пхеньяном пять подземных ядерных испытаний, спецслужбы США продолжали верить, что северокорейцам потребуется еще несколько лет для создания водородной бомбы, сообщает RT.

Вместе с тем, учитывая предполагаемое создание КНДР ракет высокой дальности, необходимо отметить, что северокорейский лидер Ким Чен Ын способен не только к милитаристской риторике. Так, утром 7 января он ходе своего обращения к нации призвал создать все необходимые условия для улучшения отношений с Южной Кореей.

«Глава государства четко обозначил, что нашей стране необходимо решительно придерживаться политики, которая позволила бы совершить прорыв в деле самодовлеющего объединения», — сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.

В опубликованном агентством материале также говорится, что Ким Чен Ын призвал «не ворошить прошлое», а работать над улучшением отношений между Севером и Югом, передает ФАН.

Сегодня же Северная Корея передала Южной список членов делегации на переговорах с Южной Кореей. Делегацию Северной Кореи из пяти человек возглавит председатель комитета объединению Кореи Ли Сон Гван. Главой южнокорейской делегации ранее был выбран министр по делам национального объединения Чо Мен Гюн.

В среду 3 января 2018 года представители КНДР и Южной Кореи провели телефонный разговор. Звонок со стороны КНДР поступил в 15.30 по местному времени (09.30 мск). Стороны удостоверились, что телефонная связь и факс по линии связи работают в нормальном режиме. Чуть ранее Ким Чен Ын отдал приказ открыть не действовавшую долгое время «горячую линию» между КНДР и Южной Кореей.

Целью этого шага стало обсуждение возможного участия делегации КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане. В официальном сообщении Пхеньяна говорилось также о том, что Ким Чен Ын приветствует поддержку, оказанную Южной Кореей его мирному предложению об участии делегации.

Накануне глава южнокорейского министерства по делам объединения Чо Мён Гюн предложил организовать встречу на высоком уровне в не принадлежащем ни одной из сторон пункте Пханмунджом для обсуждения вопроса об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане.

В своем новогоднем обращении к северокорейцам Ким Чен Ын сообщил, что КНДР собирается направить свою сборную в южнокорейский Пхенчхан для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Оргкомитет Олимпиады-2018, располагающийся в Пхенчхане, крайне благосклонно отнесся к этой не самой ожидаемой новости.

«Если КНДР примет официальное решение об участии в Играх, это станет проявлением олимпийского духа и мира. Сборная КНДР имеет право участвовать в предстоящих Олимпийских играх, так как Олимпийская хартия обеспечивает осуществление прав и свобод без дискриминаций любого рода», — заявили представители Оргкомитета.

«Мы собираемся сесть с Северной Кореей лицом к лицу и честно обсудить общие интересы для улучшения двухсторонних отношений. Мы ожидаем, что Юг и Север смогут обсудить как вопрос участия северной стороны в Олимпиаде в Пхенчхане, так и другие интересующие вопросы по улучшению отношений между Югом и Севером», — заявил после этого Чо Мён Гюн.

Он также подчеркнул готовность к переговорам с Севером по касающимся его вопросам в открытой манере и без предварительных условий.

Стоит отметить, что КНДР не смогла подать заявку на участие в главных зимних стартах четырехлетия в оговоренные сроки.