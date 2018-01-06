Гражданин начальник: как Поклонская смутила Украину

В Верховной раде возмутились тем, что Государственная миграционная служба Украины (ГМС) не лишила гражданства Наталью Поклонскую, ранее занимавшую пост прокурора Крыма, а теперь представляющую регион в Государственной думе. Украинский нардеп Сергей Лещенко подчеркнул, что Поклонская не могла стать депутатом российского парламента, не получив паспорт РФ.

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Тем не менее, в ответ на запрос Лещенко, ГМС направила ему официальное письмо, в соответствии с которым ведомство не имеет документального подтверждения для постановки вопроса об утрате Поклонской украинского гражданства.

«У них в ГМС Украины нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины о двойном гражданстве!», — приводит РИА «Новости» слова депутата Рады.

Между тем, в октябре прошлого года Поклонская опровергла слухи о наличии у нее украинского гражданства.

«Я хочу поставить точку в этом вопросе раз и навсегда. Я являюсь гражданкой России», — заявила Поклонская.

По ее словам, 21 марта 2014 года отстраненный от должности президент Украины Виктор Янукович подписал указ, согласно которому и сама Поклонская, и все остальные сотрудники прокуратуры Республики Крым совершили «выход из украинского гражданства» на основании заявлений.

Таким образом, в соответствии с ФКЗ №6 «О принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя» Наталья Поклонская и другие сотрудники крымской прокуратуры стали россиянами. «Иного [гражданства, кроме российского] не имею», — сказала депутат.

По словам Поклонской, депутатам Верховной рады, направившим в администрацию президента Украины Петра Порошенко запрос о гражданстве экс-прокурора, следует думать о собственном паспорте.

«Пусть они не беспокоятся и не переживают, а посмотрят на свое гражданство. Интересно, гражданство каких стран они еще оформили про запас. Когда люди на Украине получат возможность спросить у этих убийц страны, что они натворили, им же надо будет куда-то бежать.

Наверняка где-то в загашнике лежат по несколько паспортов что у Лещенко, что у Парубия», — добавила парламентарий.

В администрации Порошенко тогда заявили, что согласно закону, ходатайство о прекращении гражданства должно поступить на рассмотрение комиссии при президенте от государственной миграционной службы или по линии МИД Украины, однако такого запроса они не фиксировали.

В декабре 2017 года Поклонская сообщила, что адвокатам удалось добиться возбуждения уголовного дела в связи с ее незаконным увольнением из генпрокуратуры Украины. Об этом она написала в своем фейсбуке.

«Даже не ожидала, что по факту моего незаконного увольнения из Генеральной прокуратуры Украины в связи с нарушениями закона и моих прав адвокаты добились через суд регистрации уголовного производства», — указала депутат Госдумы.

Она также пожелала удачи украинским коллегам-прокурорам, «которые, понятно, при таком руководстве не смогут принять законное решение».

Ранее — в августе 2017 года — входящий в состав генпрокуратуры Украины прокурор так называемой «Автономной республики Крым» (данное наименование административного образования указывается в украинских документах) Гюндуз Мамедов заявил, что подозрение в отношении Поклонской еще не сформулировано. Однако по информации следствия, есть «несколько эпизодов», связанных с Поклонской в контексте дела о признании в России экстремистской организацией и запрете «Меджлиса крымско-татарского народа».

В апреле 2016 года Верховный суд Крыма запретил деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа». Как позже пояснила Поклонская, это означает, что любые действия организации или ее лидеров от имени организации будут расцениваться как правонарушение.

При этом созданный в 1991 году «Меджлис крымско-татарского народа» не имеет официального статуса и претендует на представительство интересов крымских татар. В 2014 году представители организации выступили категорически против воссоединения Крыма с Россией.

Поклонская нередко критикует решения нынешних украинских властей. Так, в ноябре минувшего года депутат прокомментировала сообщения о возможном разрыве дипломатических отношений Украины с Россией.

«Очевидно, что нарушение норм международного гуманитарного права и преступное попрание прав человека на Украине за период с ноября 2013 года по настоящее время держит людей в страхе и ужасе, предоставляя возможность «самозванцам» в Раде рапортовать о намерении реализовать давний план неких сил об уничтожении нерушимой связи нашего народа России и Украины», — написала она в фейсбуке.

Она также процитировала слова из последнего обращения Слободана Милошевича к народам России, Украины и Белоруссии, в котором он назвал Запад «цепной бешеной собакой» и призвал помнить об истории Югославии, сказав, что «с вами сделают то же самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину».