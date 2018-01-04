Донбасс скрыт от Германии туманом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Германии Зигмар Габриэль не приехали в Донбасс из-за непогоды. Об этом Климкин сообщил в своем твиттере.

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«Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку в Донбасс позже в этом месяце», — написал Климкин.

Эту информацию подтвердил и сам Габриэль. В разговоре с агентством DPA он отметил, что посещение региона все же может состояться в январе в случае, если «не помешает погода».

«Дело в тумане. Не в политическом, а в самом настоящем тумане», — объяснил причины отмены поездки германский министр.

Посещение Донбасса было запланировано в рамках рабочего визита Габриэля на Украину, который проходит 3-4 января. Согласно анонсу украинского МИД об этом визите, Климкин и Габриэль во время своей встречи намерены обсудить противодействие российской агрессии на Донбассе и вопросы двухстороннего сотрудничества.

В числе тем для обсуждения двух министров — совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

На пресс-конференции по итогам переговоров Климкин заявил, что не видит реального прекращения огня в Донбассе. «Я очень детально рассказал Зигмару, какая у нас сейчас ситуация. Она очень напряженная. У нас нет реального прекращения огня. Только за последние дни у нас было более 60 обстрелов, более трети из них — из запрещенного оружия. Мы потеряли трех наших воинов, 15 ранены», — заявил Климкин.

Украинский министр обвинил Россию в том, что она «продолжает тактику контролируемой эскалации на Донбассе».

При этом он напомнил об ожидаемых Киевом поставках американского оружия и заявил, что оно будет использоваться в Донбассе только в случае провокаций.

«Речь идет об оружии оборонного характера. Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций... и, как вы понимаете, оно не будет использоваться в атакующих действиях, поэтому оно не может использоваться как аргумент, который будет содействовать повышению температуры конфликта», — сказал Климкин.

Однако глава внешнеполитического ведомства Германии выразил сомнения в том, что на Донбассе должно появиться оружие США. «Если чего-то там и много, в том регионе, так это оружия.

В Германии довольно скептически относятся к тому, что поставки оружия могут помочь разрешить конфликт», — отметил немецкий министр.

В то же время Габриэль подчеркнул, что такая точка зрения у него могла сложиться по той причине, что Германия «находится в безопасности» и « все же несколько отдалены от этого конфликта». «А Украина с точки зрения обороны рассматривает это иначе», — добавил он.

Министр иностранных дел Германии считает, что разрешению конфликта может поспособствовать появление в регионе миротворцев ООН. При этом Габриэль подчеркнул, что они должны быть вооружены и находиться на всей территории Донбасса.

«Это должна быть вооруженная и крепкая миротворческая миссия ООН, которая пребывает на всей оккупированной территории, а не охранять только представителей ОБСЕ и пребывать только на линии столкновения, иначе это будет новая граница», — сказал немецкий министр. По его словам, Германия вместе с Францией и другими партнерами в Совете Безопасности ООН будут работать над тем, чтобы «ввести реальную миротворческую миссию».

Еще одна тема, которую министры Украины и Германии затронули на совместной пресс-конференции — история с турбинами Siemens в Крыму. По словам Климкина, эта ситуация стала «печальным уроком для всего немецкого и не только немецкого бизнеса».

«И сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ритейлерам — например, Volkswagen или Adidas — Крым считать территорией России. Мы их, безусловно, достанем, достанем не только политическими, но и юридическими методами», — заявил глава украинского МИДа.