«Иранский народ увидит огромную поддержку от США»

Американский президент Дональд Трамп обнадежил протестующих против правительства иранцев, заявив, что «в надлежащее время» Вашингтон окажет поддержку демонстрантам. Об этом говорится в опубликованном Трампом посте в твиттере. Президент США подчеркнул, что выражает уважение участвующим в антиправительственных акциях протеста иранцам.

«Вы увидите огромную поддержку от Соединенных Штатов в надлежащее время!» — заявил американский лидер.

Во вторник, 2 января, постоянный представитель США при Организации объединенных наций Никки Хейли сообщила о планах созвать заседание Совета безопасности ООН в связи с антиправительственными протестами в Иране.

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«Мы не должны молчать, народ Ирана объявил во всеуслышание о своей свободе», — заявила Хейли.

В ответ на это официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила США в необъективности. Захарова заявила, что американской делегации «есть что рассказать миру», намекнув, что в США разгоны антиправительственных акций проходят не менее жестко.

«Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций, поведать в деталях, как, например, проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как «зачищался» Фергюсон», — написала Захарова в своем фейсбуке.

Кроме инициативы созвать заседания Совбеза ООН и Совета ООН по правам человека в Женеве, администрация Дональда Трампа призвала иранское правительство снять блокировку с социальной сети Instagram и мессенджера Telegram.

«[Соцсети] представляют собой легальные способы коммуникации», — заявил заместитель госсекретаря США Стивен Гольдштейн, отметив, что иранцы должны иметь неограниченный доступ к этим ресурсам.

1 января президент США Дональд Трамп заявил, что в Иране «пришло время для изменений».

По мнению американского лидера, Исламская республика Иран «проваливается на каждом уровне, невзирая на ужасающее соглашение, заключенное между [Тегераном] и администрацией [Барака] Обамы».

Трамп заявил, что иранский народ «многие годы страдает от репрессий».

«Они изголодались по еде и свободе. Наряду с правами человека материальное благо Ирана захвачено. Время для изменений», — написал в своем твиттере президент США.

Происходящие в Иране протесты волнуют также и иранцев, живущих за границей. В Германии, передает телеканал Euronews, десятки иранских беженцев в центре Берлина митингуют, чтобы выразить поддержку манифестантам на родине.

По словам иранских эмигрантов в ФРГ, задержанные полицией протестующие подвергаются давлению и оговаривают себя, говоря о «внешнем влиянии».

«Мы знаем, что протестующим нужна поддержка иранцев в изгнании, вот почему мы и пришли сюда. Многие из нас были участниками протестов в Иране в 80-х, 90-х годах, есть и те, кто протестов в 2009 году», — заявил Хамид Новзари, председатель Ассоциации иранских беженцев Берлина.

Новзари также призвал европейцев отстаивать политическую свободу в Иране.

Около трех десятков сторонников леворадикальной иранской организации «Моджахедин-э Халк» провели манифестацию перед посольством Исламской республики Иран в Риме. Демонстранты держали плакаты с требованием остановить казни и выкрикивали лозунги против президента Ирана Хасана Рухани.

В Лондоне акцию в поддержку протестующих провели иранские монархисты в изгнании. Они скандировали имя сына последнего шаха Ирана — Резы Пехлеви. «Реза-шах» сейчас проживает на территории США. До исламской революции 1979 года при шахе Пехлеви Иран был единственным исламским государством, поддерживавшим дружеские отношения с Израилем, будучи фактически светским государством.

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря. В основном в протестах участвует молодежь, выступающая против правительства аятоллы Али Хаменеи и сложной экономической ситуации.

По сообщениям местных государственных СМИ, в столкновениях с полицией были убиты два десятка человек, ряду задержанных лидеров протеста грозит смертная казнь за «преступления против Бога».

По словам президента Ирана Хасана Рухани, народ имеет право на критику действий правительства, если предпринимает при этом «конструктивные действия».

Также он обвинил в инспирации беспорядков «враждебные Ирану силы из-за рубежа».