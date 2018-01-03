Навальный обжаловал решение Верховного суда

Блогер-оппозиционер Алексей Навальный обжаловал вердикт Верховного суда, отказавшего в удовлетворении жалобы Навального на отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) регистрировать оппозиционера в качестве кандидата в президенты.

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Об обжаловании решения в апелляционную инстанцию Верховного суда России сообщил «Интерфаксу» начальник юридического отдела основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

«По практике рассмотрения дел данной категории, заседание по нашей жалобе может состояться еще до завершения [новогодних] праздников», — рассказал Жданов.

30 декабря Верховный суд России отказал в удовлетворении жалобы оппозиционного политика Алексея Навального, подтвердив тем самым решение российского Центризбиркома о не допуске Навального на президентские выборы. В своей жалобе оппозиционер настаивал, что судимость не может помешать ему участвовать в выборах, поскольку, как заявлял Навальный, ссылаясь на Конституцию РФ, не могут избираться на пост президента лишь недееспособные граждане и находящиеся в местах лишения свободы.

В декабре ЦИК в качестве причины не допуска Навального до выборов назвал непогашенную судимость оппозиционера. Член Центризбиркома Борис Эбзеев перед тем, как заговорить о Навальном, объяснял ситуацию с журналистом Олегом Лурье, также не допущенным из-за непогашенной судимости. По словам Эбзеева, «абсолютно то же самое можно сказать и про Навального».

Борис Эбзеев также напомнил Комиссии, что 8 февраля 2017 года в соответствии с приговором Ленинского районного суда города Кирова Алексей Навальный был осужден по части 3 статьи 33 и части 4 статьи 160 УК РФ — соучастие в преступлении и организация растраты чужого имущества. Навальный получил пять лет лишения свободы условно.

Организация хищения в особо крупном размере, в которой обвинялся Навальный по делу «Кировлеса», относится к категории тяжких преступлений, и после оглашения приговора Навальный лишился пассивного избирательного права — то есть его не смогут избирать на политические должности на протяжении определенного срока.

При этом ЦИК придерживается последовательной позиции. Еще осенью осенью 2017 года глава Центральной избирательной комиссии РФ

Элла Памфилова подчеркнула, что Алексей Навальный сможет баллотироваться на пост президента России только через десять лет.

«Господину Навальному, он молодой, перспективный политик, у него есть все шансы. Вот пройдет этот срок десятилетний, где-то в 2028 году плюс пять месяцев он сможет вполне баллотироваться», — заметила Памфилова.

Председатель ЦИК России добавила, что Навальному надо «не на улице доказывать, а своими идеями, что он достоин поста президента».

После отказа ЦИК регистрировать его в качестве кандидата в президенты Навальный призвал всех зарегистрированных кандидатов снять свои канидатуры за пять дней до выборов, которые должны пройти 18 марта 2018 года. Также он призвал своих симпатизантов бойкотировать выборы и не признавать их легитимность.

В связи с такими заявлениями оппозиционера в Кремле сообщили, что слова Навального проверят на предмет соответствия российскому законодательству. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не сомневается в том, что «соответствующее ведомство» проверит замыслы Алексея Навального провести акции в преддверии президентских выборов.

«У нас есть соответствующее ведомство, которое, как вы знаете, подобного рода призывы и намерения проверяет на предмет соответствия законодательству. Ну, нет сомнений, что это будет сделано», — заявил Песков.

Помимо того, отвечая на вопрос о том, как Кремль может прокомментировать сообщение Алексея Навального о подготовке такой акции протеста, Песков сказал: «Никак».