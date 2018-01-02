Додон остался без полномочий

Конституционный суд (КС) Молдавии разрешил утвердить кадровые перестановки в правительстве стране вопреки мнению президента Игоря Додона, не согласившегося с предложенными ему на подпись кандидатурами министров.

Вердикт был вынесен судьями КС после запроса от депутатов правящей Демократической партии Молдовы. Судья Конституционного суда Игорь Доля заявил, что в случае «неспособности президента исполнять свои обязанности» полномочия главы государства «могут быть делегированы председателю парламента или премьеру».

Представлявший в суде главу молдавского государства советник президента Максим Лебединский обвинил судей в необъективности. По мнению советника президента, вердикт, вынесенный во вторник, 2 января, является «политическим решением».

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Депутат от Демократической партии Молдовы Сергей Сырбу заявил после судебного заседания, что новые кандидатуры министров будут утверждены уже на следующей неделе.

Президент Молдавии Игорь Додон выразил решительное несогласие с решением Конституционного суда.

«Своим сегодняшним решением КС окончательно перешёл в серую зону демократии и правового государства. Суд лишний раз подтвердил свой имидж послушного политического инструмента, а не конституционного органа. Это позорное и вызывающее сожаление падение для государства, претендующего на роль демократического», – написал в своем аккаунте Facebook Игорь Додон.

По словам президента Молдавии, единственная положительная сторона этой ситуации заключается в том, что власть вновь скомпрометировала себя в глазах граждан. Также Додон подчеркнул, что не собирается «отступать».

«Это лучше, чем потом годами объяснять, почему был назначен на должность тот или иной состав скомпрометировавших себя министров», — пояснил он.

Президент Молдавии в условиях ограниченных полномочий активно использует свое право не подписывать те документы, с содержанием которых он не согласен.

Согласно законодательству Молдавии, глава государства имеет право отвергнуть предложенные ему кандидатуры министров лишь два раза. После этого, согласно решению Конституционного суда, указ о назначениях вместо президента может подписать временно назначаемый на его должность председатель парламента Молдавии или премьер-министр. Эта процедура уже применялась и раньше. В конце октября 2017 года КС разрешил председателю парламента Андриану Канду подписать указ о назначении на пост министра обороны Евгения Стурзы. До этого президент Молдавии дважды отклонил кандидатуру Стурзы.

20 декабря Демпартия Молдовы объявила о назначении двух вице-премьеров и еще пяти глав министерств — всего постов в правительстве девять. Глава государства Игорь Додон утвердил отставки, а новые назначения одобрять отказался. Он объяснил свою позицию «сомнительной репутацией ряда кандидатур».

Среди отправленных в отставку министров глава МИД Андрей Галбур, министр экономики Октавиан Калмык, министр юстиции Владимир Чеботарь и министр труда Стелла Григораш.

21 сентября председатель Либеральной партии Молдавии Михай Гимпу на заседании парламента представил инициативу о начале процедуры импичмента президента Игоря Додона.

«Президент явно не справляется со своими обязанностями. Мы предлагаем помочь ему и отправить президента в отставку. Фракция ЛП вносит инициативу в парламент», — заявил Гимпу.

В тот же день Парламент Молдавии повторно проголосовал за принятие законов, отклоненных президентом страны Игорем Додоном. За повторное принятие закона проголосовали 55 депутатов от правящей коалиции.

Среди возвращенных Додоном в парламент законов — об антитерроризме, об энергетике, о государственных наградах, о талонах на питание и остальные.

Указы и распоряжения Игоря Додона не всегда исполняются подчинёнными ему членами государственного аппарата, а иногда — и прямо нарушаются.

Причем приказы не исполняются даже военнослужащими, даже несмотря на то, что Додон формально является Верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Республики Молдова.

В сентябре 2017 года молдавские военнослужащие отправились во Львовскую область Украины для участия в ученихя «Быстрый Трезубец-2017», проигнорирова прямой запрет президента. При этом формально для направления военнослужащих требовалось согласие Додона.