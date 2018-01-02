Две Кореи встретятся в деревне

Южная Корея предлагает КНДР провести переговоры на высоком уровне 9 января для улучшения двусторонних отношений. Об этом заявил министр о делам объединения Республики Корея Чо Мён Гюн, передает Reuters.

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«Мы собираемся сесть с Северной Кореей лицом к лицу и честно обсудить общие интересы для улучшения двухсторонних отношений», — заявил министр. В случае согласия северокорейской стороны, переговоры пройдут уже на следующей неделе, 9 января в пограничной деревне Пхамунджом.

Главной темой переговоров станет возможность участия КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

«Мы ожидаем, что Юг и Север смогут обсудить как вопрос участия северной стороны в Олимпиаде в Пхёнчхане, так и другие интересующие вопросы по улучшению отношений между Югом и Севером», — отмечает Чо Мён Гюн.

Поводом для подобных мер со стороны Южной Кореи стали слова главы КНДР Ким Чен Ына о том, что Северная Корея собирается направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры. «Мы намереваемся отправить нашу команду», — заявил Ким Чен Ын в новогоднем обращении, которое транслировало Центральное телевидение КНДР. Он также заявил о необходимости улучшения отношений с Южной Кореей.

После этих заявлений президент Южнокорейской республики Мун Чжэ Ин дал распоряжение о начале подготовки к переговорам. «Мы приветствуем и расцениваем это как согласие с нашим предложением воспользоваться Олимпиадой в Пхенчхане как хорошей возможностью ради мира и улучшения отношений между Югом и Севером», — заявил южнокорейский лидер.

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане также поприветствовал решение Корейской народно-демократической республики отправить свою делегацию на Олимпиаду-2018.

«Если будет принято официальное решение об участии КНДР, то это станет проявлением олимпийского духа и мира», — говорится в официальном комментарии Оргкомитета.

Небольшую разрядку напряженной в последнее время ситуации на Корейском полуострове приветствуют и в третьих странах, в том числе и в России. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление лидера КНДР Ким Чен Ына об участии северокорейских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года, заявив, что это решение является «единственным человеческим ответом на апоплексические сценарии».

Думаю, что в этом случае будет в полном смысле реализован девиз современного олимпийского движения, озвученный его основателем Пьером де Кубертеном: «О спорт, ты — мир!» — написал Клинцевич в своем фейсбуке.

Сенатор также подчеркнул, что позиция России в отношении ядерной программы Северной Кореи останется неизменной.

«Мы настойчиво предлагаем ее лидеру Ким Чен Ыну поменять на своем столе ядерную кнопку на бутылку шампанского, которая будет особенно уместна в эти новогодние дни», — добавил он.

Этот комментарий Клинцевича связан с другой частью новогоднего обращения Ким Чен Ына, в котором северокорейский лидер заявил, что у КНДР отныне есть возможность нанести ядерный удар по любой точке американской территории.

«США следует знать, что ядерная кнопка — у меня на столе», — сказал Ким Чен Ын, добавив, что эти слова не являются угрозой. При этом северокорейский лидер отметил, что ядерные войска позволяют Пхеньяну «сдерживать Соединенные Штаты в их стремлении развязать войну с КНДР», и Вашингтон должен учитывать, что «вся территория США — в зоне досягаемости северокорейских ядерных сил». По мнению лидера КНДР, США никогда не смогут начать войну «против него и его страны».

Ким Чен Ын также отметил, что международное давление на КНДР возросло, в связи с чем призвал свой народ ускорить производство баллистических ракет и ядерных боеголовок, а также анонсировал новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты.

Президент США Дональд Трамп не стал комментировать заявления северокорейского лидера, ответив на вопрос о словах Ким Чен Ына кратко: «Посмотрим».