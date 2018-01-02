Президент США Дональд Трамп впервые в новом году прокомментировал происходящие в Иране антиправительственные протесты и заявил, что пришло время для изменений.

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«Иран проваливается на каждом уровне, несмотря на ужасное соглашение, заключенное между ним и администрацией Обамы. Многие годы великий иранский народ страдает от репрессий. Они соскучились по еде и свободе. Наряду с правами человека материальные блага Ирана были украдены. Время для изменений», — написал Трамп в твиттере.

Комментарий Трампа связан с проходящими в Иране антиправительственными демонстрациями. Изначально протесты были вызваны ростом цен, однако вылились в демонстрации против клерикальных порядков и политики действующих властей.

Протесты начались с города Мешхед на северо-востоке Ирана. 28 декабря жители города вышли на улицы, после чего 52 демонстранта были арестованы за анти-правительственные лозунги.

Однако политика арестов не принесла властям Ирана желаемый результат — уже на следующий день волна протестов охватила еще несколько городов.

Уже на следующий день американский президент впервые обратил внимание своих подписчиков в твиттере на события в Иране.

«Множество сообщений о мирных протестах граждан Ирана, которые насытились коррупцией режима и его разбазариванием национальных богатств для спонсирования терроризма за рубежом. Иранские власти должны уважать права своих людей, включая право на выражение себя. Мир наблюдает!», — написал Трамп, снабдив свое сообщение хэштегом «протесты в Иране».

В своем следующем твите американский лидер написал, что «весь мир понимает, что хорошие люди в Иране хотят перемен». «И помимо огромной военной мощи Соединенных Штатов, иранский народ — это то, чего их [иранцев] лидеры боятся больше всего», — заявил Трамп.

«Деспотические режимы не могут править вечно, и наступит день, когда иранский народ столкнется с выбором. Мир смотрит!», — написал Трамп.

Свои следующие комментарии по ситуации в Иране Трамп сделал в канун Нового года, 31 декабря. Комментируя усиливающиеся протесты, Трамп написал, что люди в Иране «наконец становятся мудрее относительно того, что их деньги и богатство растрачивают на [спонсирование] терроризма». «Похоже, что они больше не будут это терпеть», — написал американский лидер, добавив, что США внимательно следят за нарушениями прав человека в Иране.

На то, чтобы обнаружить первые из этих нарушений потребовалось меньше суток. Власти Ирана заблокировали доступ к социальной сети Instagram и мессенджеру Telegram. По мнению иранского правительства, это «позволит поддержать порядок». Основатель Telegram Павел Дуров подтвердил блокировку Telegram в Иране — ранее администрация мессенджера отказалась закрыть ряд каналов и чатов.

«Иран, «государство-спонсор терроризма номер один», ежечасно и множество раз нарушавшее права человека, теперь блокирует интернет, чтобы мирные демонстранты не смогли общаться. Нехорошо!», — прокомментировал новость о блокировке соцсетей американский президент. Этот твит стал последним сообщением Трампа об Иране в 2017 году.

Американский президент не единственный иностранный лидер, открыто поддержавший иранских протестующих с помощью твиттера. В поддержку массовых протестов высказался также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Этот режим отчаянно пытается посеять ненависть между нами. Но у них не получится. И когда этот режим падет, а однажды он падет, иранцы и израильтяне вновь будут отличными друзьями», — сказал Нетаньяху в своем видеообращении в твиттере.

Он также пожелал «иранскому народу успехов в их благородной борьбе за свободу». Помимо этого Нетаньяху назвал обвинения Израиля в подстрекательстве к протестам в Иране «ложными и смешными».

«Сегодня я услышал заявление президента (Ирана Хасана. — «Газета.Ru») Роухани о том, что Израиль стоит за протестами в Иране. Это не только ложно, но и смешно… Храбрые иранцы выходят на улицы в поисках свободы и справедливости. Они хотят вернуть базовые свободы, в которых им было отказано в течение десятилетий», — заявил Нетаньяху.