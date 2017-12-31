Иранские власти заблокировали каналы протестующих

Доступ к мессенджеру Telegram и социальной сети Instagram был заблокирован властями Ирана на фоне антиправительственных акций протеста. О блокировке 31 декабря сообщает Reuters, ссылаясь на иранский государственный телеканал IRIB.

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По информации телеканала, решение заблокировать соцсеть и мессенджер было принято «на самом высоком уровне».

Власти Ирана полагают, что это позволит «поддержать порядок» в республике.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подтвердил блокировку — такая мера была вызвана отказом заблокировать чат иранских протестующих.

«Власти Ирана блокируют для большинства иранцев доступ к Телеграму после нашего публичного отказа заблокировать канал «Седаимардом» и другие каналы мирных протестующих», — написал Дуров в своем аккаунте в твиттере.

Ранее 31 декабря заместитель губернатора иранской провинции Лурестан Хабиболла Ходжастепур сообщил, что 30 декабря во время несанкционированной антиправительственной демонстрации в городе Доруд погибли два человека. По его словам, стражи порядка к гибели протестующих не причастны — виноваты «иностранные агенты».

«Полиция и силы безопасности не делали никаких выстрелов. Мы обнаружили доказательства причастности врагов революции, групп Такфири (радикальных исламских боевиков — «Газета.Ru») и иностранных агентов в этом столкновении», — заявил Ходжастехпур.

В Мешхеде сейчас сохраняется спокойная обстановка, сообщил ТАСС источник в посольстве России в Тегеране. В столице Ирана 30 декабря протестные выступления были, но сейчас пока «все тихо», подчеркнул собеседник агентства.

«Сообщения же о штурме правительственных зданий являются полнейшей чепухой и не соответствуют действительности», — подчеркнул российский дипломат.

Меджлис (парламент — «Газета.Ru») Ирана соберется в понедельник, 1 января, на экстренное заседание на фоне массовых протестов.

«В связи с недавними инцидентами в некоторых иранских городах заседание пройдет вечером при участии соответствующих должностных лиц», — заявил председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Камаль Дехкан Фирузабади. На заседании меджлиса депутаты собираются обсудить «пути предотвращения подобных инцидентов».

Тем временем посольство России в Иране просит российских туристов придерживаться опубликованной МИД РФ рекомендации. «Держаться подальше от возможных манифестаций и демонстраций, ни в коем случае не принимать в них участие, не фотографировать и не снимать на телефон», – сообщает дипломатическая миссия РФ.

За Атлантикой пристально наблюдают за происходящим в Исламской республике Иран. Президент США Дональд Трамп утверждает, что массовые протесты в Иране неслучайны, поскольку «иранское правительство тратит народные деньги на терроризм».

«Масштабные протесты в Иране. Наконец люди начинают открывать глаза и понимают, что их деньги воруют и растрачивают на террористическую деятельность. Похоже, что они больше не намерены с этим мириться. США внимательно следят за нарушениями прав человека!» — написал Трамп в своем твиттере.

Также свое мнение по поводу протестов в Иране выразил американский Госдепартамент. США осуждают подавление мирных протестов, утверждается в письменном заявлении, которое распространила 29 декабря руководитель пресс-службы Госдепа Хизер Нойерт.

«Мы следим за сообщениями о многочисленных мирных протестах иранских граждан в городах по всей стране. США осуждают аресты мирных демонстрантов. Мы призываем все страны публично поддержать иранский народ и его требования соблюдения основополагающих прав человека и искоренения коррупции», — заявляет Нойерт.

Госдеп утверждает, что иранские лидеры превратили государство с богатой историей и культурой в «экономически опустошенную страну-изгой, которая экспортирует лишь насилие, кровопролитие и хаос».

Телеканал Al-Jazeera сообщил ранее, что акции протеста против иранского правительства начались 28 декабря в Мешхеде – втором по численности населения городе Ирана. Участники манифестации вышли на улицы, протестуя против роста цен. За несколько дней протесты не утихли и охватили другие города исламской республики.

Сообщается, что среди охваченных протестами городов — Рашт, Керманшах, Исфахан и Хамадан. Изначально протесты были вызваны ростом цен, однако вылились в демонстрации против клерикальных порядков и политики действующих властей.