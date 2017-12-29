Захарова нашла в Сирии новую провокацию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва усмотрела в попытке атаковать российских военных на базе Хмеймим в Сирии срежиссированную провокацию, передает «Интерфакс».

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«Усматриваем во вчерашней попытке атаковать российских военных на базе Хмеймим еще одно звено в цепи непрекращающихся и, очень может быть, срежиссированных провокаций с участием террористов и радикалов от сирийской оппозиции», — заявила Захарова. По ее словам, эти провокации направлены «на срыв позитивных тенденций в развитии обстановки в Сирии и, в частности, создания препятствий на пути к созыву и проведению 29-30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога».

«Беспокоит то, что у террористов появляется все новое вооружение, которое позволяет им осуществлять подобные вылазки. Вопрос: откуда террористы берут эти вооружения», — подчеркивает дипломат.

Так Захарова отреагировала на произошедшую накануне ракетную атаку боевиков на российскую авиабазу. ПВО России успешно отразили две ракеты. Как сообщает арабское издание «Аль-Масдар», боевики, базировавшиеся в населенном пункте Бдама в провинции Идлиб, выпустили по российской авиабазе Хмеймим несколько ракет. Две из них были отражены российским ЗРПК «Панцирь-С1» на подлете к авиабазе, еще одна не долетела до места назначения, упав у города Джабла. После обстрела район патрулировали российские вертолеты.

На прошлой неделе глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская группировка войск в Сирии обладает надежной системой ПВО. Шойгу также рассказал, что за все время присутствия контингента ВС РФ в Сирии ЗРПК «Панцирь С-1» уничтожил 54 снаряда, запущенных реактивными системами залпового огня и 16 беспилотников. По его словам, российские ЗРПК и ЗРС «обеспечили полное превосходство наших Воздушно-космических сил в сирийском воздушном пространстве». В ходе селекторного совещания 26 декабря Шойгу объявил о начале формирования постоянной группировки российских войск в Тартусе и Хмеймиме в Сирии.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предположил, что атака боевиками на российскую авиабазу в Сирии была невозможна без участия США.

«Абсолютно убежден, что атака боевиками российской базы в Сирии была невозможна без участия США — и в данном случае все равно, идет ли речь об их непосредственном участии или о, так сказать, благожелательном нейтралитете», — пишет Клинцевич в фейсбуке. По его словам, на территории, контролируемой правительственными войсками, боевиков нет, и так как коалиция США заявила об их разгроме, то на территории Сирии боевики «отсутствуют в принципе».

«Просто США, как это, увы, водится за ними, говорят неправду. Я не утверждаю, что атака российской базы Хмеймим осуществлялась непосредственно боевиками с американских военных баз в Сирии. Это было бы, говоря современным языком, чересчур стремно. В то же время очень даже вероятно, что речь идет о боевиках, подготовленных и вооруженных американской стороной», — добавил Клинцевич.

Стоит отметить, что атака террористов по базе в Хмеймим на данный момент не является последней.

Как сообщает сирийское информагентство SANA, 28 декабря в провинции Хама боевики обстреляли теплоэлектростанцию «Зара», в результате чего она вышла из строя. «Вооруженные лица обстреляли ракетами электростанцию «Зара» в провинции Хама, в результате чего ТЭЦ выведена из строя», — говорится в сообщении. Из-за инцидента приостановлено снабжение нескольких районов страны.

Кроме того, в тот же день вооруженные группировки обстреляли жилые кварталы города Дараа. Бандформирования, базирующиеся в лагере беженцев Мухайям Ан-Назихин и в районе Дараа Аль-Баляд, обстреляли ракетными снарядами кварталы Ас-Сахари, Аль-Кашеф и Шималь Аль-Хот, в результате чего был нанесен значительный материальный ущерб. В ответ на это армейское подразделение подавило огневые точки боевиков, нанеся им урон в живой силе.