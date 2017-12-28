Сильные решения: события, которые потрясли мир

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Путин отставил «Единую Россию»

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции в Москве, 14 декабря 2017 года

Президент России Владимир Путин практически до последнего держал интригу относительно своего участия в выборах главы государства 2018 года. О решении выставить свою кандидатуру он объявил 6 декабря во время встречи с работниками ГАЗа. Однако в каком формате он будет принимать участие в выборах — как кандидат от правящей партии или самовыдвиженцем — стало известно неделей позже.

«Это будет самовыдвижение», — заявил президент во время Большой пресс-конференции 14 декабря.

Решение Путина не выдвигаться от партии «Единая Россия», хотя такой вариант и рассматривался экспертами, ему на руку. Таким образом, он фактически убил двух зайцев. С одной стороны, существенно расширил собственный электорат, потому что не все, кто готов голосовать за Путина, поддерживает на парламентских выборах «Единую Россию». С другой, создание инициативной группы продемонстрировало, что действующий президент опирается, прежде всего, не на партийные структуры, а на все слои населения.

Вместе с тем есть и определенные негативные последствия такого шага, правда, не для самого Путина, а для «Единой России». Решение главы государства в некотором смысле можно считать признанием осаждавшегося экспертами падения популярности ЕР среди населения — да и среди элит организация уже давно не пользуется тем же авторитетом, что в первые годы своего существования.