Отдых на высшем уровне: как проводят праздники мировые лидеры

С клюшкой на солнце

Президент США проводит Рождество и Новый год в своей резиденции Мар-а-Лаго, расположенной в курортном городе Палм-Бич, штат Флорида. Снега там, конечно, нет, но зато есть масса других способов развлечься во время праздников. Дональд Трамп, например, большой любитель сыграть в гольф — за время своих каникул он уже успел отыграть несколько партий с такими профессиональными игроками, как Джастин Томас и Дэниэл Бергер, ну и, конечно, с друзьями.

Scott Heppell/AP

Это первое Рождество, которое Трамп проводит в Мар-а-Лаго в должности президента США. На этот раз ему приходится даже во время собственных каникул не забывать о президентской рутине вроде телеконференций и — куда без этого — нежно любимого политиком твиттера.

В связи с новым особым положением своего владельца, в этом году Мар-а-Лаго превратился в настоящую крепость. Полицейские машины блокируют движение вокруг поместья, а сотрудники береговой охраны курсируют вдоль пляжа, охраняя покой господина президента.

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Провести зимние каникулы в Мар-а-Лаго сможет не каждый желающий, и дело даже не в космической стоимости этого удовольствия. На новогоднюю вечеринку в роскошном клубе Трампа могут попасть только действующие члены клуба и их гости. Для них цена входного билета составит 600 и 750 долларов соответственно. Чтобы получить членство в Мар-а-Лаго, необходимо заплатить первый взнос в размере 200 тыс долларов, а последующие ежегодные взносы составят «всего» 15 тысяч долларов. Кстати, расценки клуба в последнее время заметно выросли, что неудивительно: хотите отдыхать в резиденции самого господина президента — извольте платить соответствующие деньги.

Разумеется, в Палм-Бич можно найти варианты размещения и «попроще». Скажем, ночь в бюджетном четырехзвездочном отеле с двумя бассейнами, рестораном, тренажерным залом и собственным пляжем будет стоить около 20 тысяч рублей за ночь. А гольф-клубов в этом прибрежном городе и без Мар-а-Маго достаточно — поиграть можно за 50 долларов. Хотя это, наверное, будет уже не то.

На лыжах в горах

«Газета.Ru» Ангела Меркель с мужем на отдыхе в Италии, 2017 год

Канцлер Германии Ангела Меркель довольно консервативна в плане выбора мест для проведения зимнего отпуска — госпожа канцлер неизменно проводит каникулы в швейцарских Альпах вместе со своим мужем. Меркель предпочитает активный отдых и обычно развлекается ходьбой на лыжах. У нее даже есть любимый бренд горнолыжного снаряжения — Germina, которому она не изменяла более 20 лет.

В прошлом году Меркель провела зимние каникулы не совсем удачно — во время лыжной прогулки канцлер упала и сломала тазовую кость. Кстати, после этого инцидента компания Germina прислала ей новую пару лыж, однако канцлер отказалась от подарка.

Швейцарский курорт Санкт-Моритц, которому отдает предпочтение Меркель, расположен в кантоне Граубюнден на берегу одноименного озера. Он дважды принимал Олимпийские игры — в 1928 и 1948 году. Отдохнуть в отелях Санкт-Моритца совсем не дешево — цены на проживание стартуют от 7 тысяч рублей за ночь.

За завтраком в замке

Peter Nicholls/Reuters

У британской королевской семьи тоже есть нерушимые традиции, связанные с проведением рождественских каникул. Как и в прошлые годы, королева Елизавета II вместе с мужем принцем Филиппом на период праздников покинули Букингемский дворец и отправились в Сандрингем — замок в Норфолке. Он принадлежит лично королеве Елизавете, хотя не относится к имуществу Короны.

Елизавета II проводит в Сандрингеме каждое Рождество, в замке для совместного завтрака и обмена подарками собирается вся королевская семья. Затем они посещают утреннюю службу в церкви Святой Марии Магдалины, после которой королева обращается к нации. Ее речь транслируется в 3 часа дня на каналах BBC1, ITV, Sky 1 и Sky News.

Провести новогодние праздники в Норфолке, где отдыхает королевское семейство, можно за сравнительно приемлемые деньги — отели, расположенные неподалеку от Сандрингема, запросят с туристов от 3 тысяч рублей за ночь.

С телефоном и видом на море

Etienne Laurent/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон начал празднование Рождества и Нового года с того, что расстроил французских министров. Глава государства велел им не слишком отдаляться от своих служебных обязанностей на зимних каникулах, а также запретил членам кабмина выключать телефоны в период праздников.

Накануне Рождества французский лидер отмечал другой большой праздник — собственный 40-летний юбилей. Эту дату в России мужчины обычно не отмечают, но на французов наши предрассудки не распространяются. Свой день рождения Макрон отпраздновал 21 декабря в замке Шамбор. Праздничный ужин в честь наступающих зимних праздников состоялся уже в Елисейском дворце, а после Макрон вместе со своей супругой Брижит отправились в город Ле Туке на севере страны, где и проведут праздничные дни.

Город, где отдыхают французский президент и первая леди, также называют «Парижем у моря».

Расположенный в департаменте Па-де-Кале, Ле Туке обладает репутацией самого элегантного курорта во всей северной Франции, на праздники сюда съезжаются богатые парижане, которых с радостью принимают многочисленные роскошные отели.

Ночь в самом скромном из них обойдется минимум в 3 тысячи рублей, а средний чек в большинстве местных ресторанов составит не менее 2,5 тысяч рублей.

Под присмотром на природе

Mark Blinch/Reuters

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо в этом году проводит зимние каникулы без особых изысков — виной тому прошлогодний скандал по поводу роскошного отдыха, который позволил себе глава государства. Прошлое рождество Трюдо с семьей провел на Багамах на частном острове, арендованном у миллиардера и духовного лидера мусульман-исмаилитов Ага-хана.

Комиссар по вопросам конфликта интересов и этики Мэри Доусон обвинила Трюдо в том, что он, находясь в должности премьер-министра, воспользовался приглашением Ага-хана провести отпуск на острове с семьей. По мнению Доусон, миллиардер мог попытаться оказать влияние на премьера Канады. В тот раз для Трюдо все закончилось штрафом и предупреждением.

В этом году Трюдо отправился на зимний отдых в свою официальную резиденцию, расположенную в Канадских Скалистых горах неподалеку от Оттавы. Там он тихо проведет Рождество и новогодние праздники в кругу семьи.

Снять номер в отеле на одну ночь там можно за 2-3 тысячи рублей. Из развлечений — прогулки: в Канадских Скалистых горах расположено множество каньонов, горных озер, водопадов и национальных парков.