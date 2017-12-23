Яценюка задержали в Женеве

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка задержали в Международном аэропорту Женевы после перелета из Киева. По словам пресс-секретаря возглавляемой Яценюком партии «Народный фронт» Ольги Лаппо, политика вместе с младшей дочерью остановили на паспортном контроле – «по запросу России».

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Задержание Яценюка связано с обвинениями бывшего украинского премьера в участии в боевых действиях в Чечне на стороне боевиков, сообщила Лаппо в фейсбуке. По ее словам, обвинения являются «известными и абсурдными».

В МВД Украины утверждают, что у Яценюка нет каких-либо препятствий для передвижений по всему миру.

«Никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола не существует», — заявили в украинском министерстве внутренних дел.

«За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете»,

— сообщила пресс-секретарь.

В полиции и миграционной службе Международного аэропорта Женевы отказались комментировать эту информацию.

В конце сентября 2017 года бывший премьер Украины Арсений Яценюк решил обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой признать его уголовное преследование в России незаконным.

«Мы намерены в ЕСПЧ доказать всю абсурдность российского кривосудия», — написала в фейсбуке пресс-секретарь «Народного фронта» Ольга Лаппо.

Лаппо добавила, что по стандартам ЕСПЧ иску необходимо формально пройти все стадии рассмотрения дела в национальных судах. Она пообещала привлечь к ответственности «всех так называемых российских «следователей» и «судей», которые сфабриковали «чеченское дело Яценюка».

Еще 27 марта Ессентукский городской суд заочно арестовал Яценюка. Экс-премьер Украины отрицает обвинения со стороны российских следователей в том, что он участвовал в военных действиях против Вооруженных сил России в Чечне.

Имя Арсения Яценюка прозвучало в материалах уголовного дела, рассматривавшегося Шатойским районным судом Чеченской республики по фактам нападения на российских военнослужащих в ходе Первой чеченской войны в 1994-1995 годах и 2000 году на территории Чечни.

Участник украинской националистической группировки УНА-УНСО (запрещена в РФ) Александр Малофеев, проходивший по этому делу, показал, что вместе с другими украинскими националистами прибыл в Чечню транзитом через Грузию.

После этого боевиками УНА-УНСО был образован вооруженный отряд «Викинг», в состав которого входил и Арсений Яценюк.

Следственный комитет России заявил о наличии у него доказательств участия экс-премьера Украины Арсения Яценюка в боевых действиях против русских солдат.

«У СКР есть доказательства участия Яценюка как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в городе Грозный и в феврале 1995 года, а также в пытках и расстрелах пленных военнослужащих Российской армии в Октябрьском районе города Грозный 7 января 1995 года», — заявила представитель СКР Светлана Петренко в конце апреля 2017 года.

По обвинению в совершении особо тяжких преступлений Яценюк был объявлен в международный розыск.

Кроме того, Следственным комитетом России в Интерпол были направлены соответствующие материалы дела.

27 марта 2017 года решением Ессентукского городского суда Ставропольского края Яценюк был заочно арестован. В сообщении пресс-службы суда пояснялось, что политик обвиняется по статьям «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах» и «Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях».

В сентябре 2015 года председатель СКР Александр Бастрыкин заявил в интервью «Российской газете», что у ведомства есть сведения об участии Арсения Яценюка в первой чеченской кампании.

По его словам, Яценюк даже получил награду от первого президента Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева «Честь нации» за убийства русских солдат.

Как считают в СК, Яценюк воевал в Чечне — сначала в составе карательных отрядов «Арго», а затем и в «Викинге» под руководством одиозного украинского националиста Александра Музычко (Сашко Белый — прим. «Газеты.Ru»).

В свою очередь сам Яценюк заявлял, что обвинения придуманы с целью дискредитировать его. «Все последние годы Кремль пытается дискредитировать тех украинских политических деятелей, которых они люто ненавидят. В борьбе с Украиной Кремль готов задействовать любые методы», — написал в связи с этим сам экс-премьер на своей странице в фейсбуке.

В свою очередь МВД Украины дало официальное подтверждение, что получило копии официального обращения правоохранительных органов России в генеральный секретариат Интерпола во французском городе Лионе с запросом об объявлении в международный розыск бывшего украинского премьер-министра.