Вместе весело шагать

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак представила в субботу, 23 декабря, свою предвыборную программу на съезде партии «Гражданская инициатива». Программа Собчак называется «123 трудных шага». Сейчас партия обсуждает выдвижение Собчак в качестве кандидата на пост президента России. Также Ксения Собчак вошла в состав политсовета партии, сообщил председатель «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев.

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Перед процедурой голосования по выдвижению ее на выборы, Собчак произнесла перед делегатами съезда программную речь, отметив, что «над своим большим и самостоятельным решением» идти на выборы она «размышляла несколько месяцев».

«Мы должны вернуть в российскую политическую жизнь правду и свободу.

Правда и свобода – вот две вещи, ради которых я иду в политику и ради которых я прошу меня поддержать»,

— заявила Собчак.

По ее словам, главными достижениями человечества стали «не айфон, не искусственный интеллект, а свобода совести, свобода слова, вероисповедания и мысли».

Именно на этих принципах, отметила Ксения Собчак, строится ее предвыборная программа. При этом телеведущая отметила, что ее программа «123 трудных шага» нуждается «в широком обсуждении», поскольку «это программа, где каждый шаг нужно делать всем вместе».

Всего программа насчитывает 123 пункта, разделенные на «Развитие экономики», «Социальную политику», «Внутреннюю политику» и «Внешнюю политику». Программу Собчак помогали составлять независимые эксперты и члены партии «Гражданская инициатива».

Собчак пообещала поднять пенсии до уровня не менее 40% от средней заработной платы, а также выступила против права президента и правительства на заморозку пенсионных накоплений граждан без одобрения со стороны Госдумы и Совфеда.

Главным приоритетом социальной политики называется образование, на которое Собчак предлагает тратить не менее 5% ВВП. Также телеведущая отметила, что систему защиты диссертаций и присуждения ученых степеней необходимо совершенствовать.

Собчак выступает за парламентскую республику, за самостоятельность и силу регионов, а также за независимый суд. Кроме того, в программе Собчак значится «утверждение общеевропейских ценностей», прежде всего – толерантности, правах и свободах граждан.

«Я призываю, чтобы толерантность стала основой нашего нового мира. В таком мире не будет никакой агрессии, никакого противостояния разных людей, потому что на основах общего уважения к разным семейным традициям, разным конфессиям, только на принятии того, что мы такие разные, мы можем построить действительно великую страну», — подчеркнула Собчак.

Так, в программе Собчак утверждаются право на образование, свободу вероисповедания.

«Государство не должно лезть нам в голову, душу и в нашу постель», — отметила возможный кандидат.

Также Ксения Собчак выступила в поддержку легализации однополых браков. «Государство не имеет права запрещать людям жить со взрослыми партнерами любого пола. Если разрешены церковные браки, должны быть разрешены и гражданские ЛГБТ-союзы», — подчеркнула Собчак, выступая на съезде «Гражданской инициативы».

По мнению Собчак, Россия должна «стать европейским светским демократическим федеративным государством с рыночной экономикой, защищающим права и свободы граждан».

В качестве приоритета в экономической политике Собчак установила благосостояние граждан России, а главным направлением внешней политики были названы «мирные и добрососедские отношения с другими странами».

Председатель «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев сообщил, что прочитал программу Собчак и в целом согласен с ней. «Я не во всем согласен со стилистикой, но там нет никаких неприемлемых для меня пунктов по существу», — подчеркнул Нечаев.

Внешнеполитический курс Собчак предлагает строить на восстановлении партнерских отношениях с Евросоюзом и в качестве долгосрочной цели своего президентства рассматривает подписание соглашения об ассоциации с ЕС.

Помимо всего прочего, Ксения Собчак заявила, что Россия, Украина и мировое сообщество должны «найти компромисс в вопросе о статусе Крыма».

«Так как там [в Крыму] живут люди, 2 млн людей, которые хотят быть частью России, мы должны решать эту проблему сообща, вместе с Украиной, вместе с международным сообществом», — заявила она на съезде партии.

Также в «123 трудных шагах» Собчак предлагает отказаться от срочной армейской службы и сделать армию полностью контрактной, выступает за снижение расходов на оборону, полицию и государственный аппарат — по заявлению Собчак, подобная реформа «сэкономит 1,5 триллиона рублей».

На посту президента России Ксения Собчак собирается ограничить права всех силовых структур, запретить занимать выборную должность более двух сроков пожизненно, и законодательно закрепить возможность импичмента избираемых должностных лиц и депутатов обеих палат парламента.

Кроме того, Собчак собирается вернуть графу «против всех».